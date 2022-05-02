Потужний вибух пролунав в Одесі

В Одесі пролунав потужний вибух. Деталі встановлюються.

Про це повідомляє Суспільне Одеса, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього в місті оголосили повітряну тривогу

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