Обстріл Одеси російськими окупантами: Пошкоджено об'єкти міської інфраструктури
Російські окупанти сьогодні нанесли удар по Одесі. Внаслідок цього є пошкодження об'єктів міської інфраструктури.
Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.
Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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У Києві між інтернет каналами, та гучномовцями різниця іноді доходить до кількох хвилин.
А у Одесі пускові рашистів дуже близько розташовані - ракети летять дуже мало часу.
Йде мер міста Одеси на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Одесі поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На наступний день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як Хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаємо.
На наступний день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
просто после того как он улетел пошли ракеты (орки самолет наш тоже видели, но им нужен мост Б.Днестровского лимана), разрушив окончательно мост они не отрезают Измаил и Болград от Одессы, а делают доставки грузов на дунайские порты сложнее по логистике (кстати, с началом блокады портов Черного моря , напомню флот рф заблокировал порты еще 10 февраля, а 11 февраля США и Британия начали эвакуацию своих дипломатов) каких кому еще сигналов не хватало (чтобы эвакуироваться из Чернигова, Сумм, Мариуполя, Херсона, Ирпиня и тд), так вот за 2 месяця войны порты черного моря вывезли существенно грузы из портов (как импортные, так и экспортные) куда и чего расписывать не буду
сбивать ракеты калибр и Х-101 наше ПВО спроможно, но Искандеры и Точка У -ніт (баллистические ракета Искандер имеет гиперзвуковую скорость на финишном отрезке траектории 2100-2600 м/с (6-7 чисел Маха).
Точку теж наші збивали. Але тут нюанси. Збили зі Стінгера, прийнявши її за літак. Збили при запуску чи вже при падінні на ціль - невідомо