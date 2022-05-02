Обстріл Одеси російськими окупантами: Пошкоджено об'єкти міської інфраструктури

Російські окупанти сьогодні нанесли удар по Одесі. Внаслідок цього є пошкодження об'єктів міської інфраструктури.

Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.



Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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