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Обстріл Одеси російськими окупантами: Пошкоджено об'єкти міської інфраструктури

одеса

Російські окупанти сьогодні нанесли удар по Одесі. Внаслідок цього є пошкодження об'єктів міської інфраструктури.

Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.

Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав в Одесі

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492)


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Топ коментарі
+24
Скоро мабуть буде як в анекдоті.

Йде мер міста Одеси на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Одесі поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На наступний день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як Хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаємо.
На наступний день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 19:27
+10
Значит надо бить по Крыму или Скотостополю.Без ответа оставлять нельзя.
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02.05.2022 19:56
+9
s perva po Sevostopolu.....
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02.05.2022 19:31
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02.05.2022 19:23 Відповісти
Якійся поп з УПЦ МП помилково скинув оркам координати своєї богодельні...
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02.05.2022 20:15 Відповісти
******* потворні, мерзенні тварюки.
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02.05.2022 19:25 Відповісти
И уже 2й раз сирена тревоги раздаётся после взрыва ракеты ...А СМИ пишут что после сирены ...
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02.05.2022 19:26 Відповісти
Крилата летить низько над землею ховаючись в складках місцевості і здаля РЛС її не побачить щоб встигнути оголосити тривогу.
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02.05.2022 19:36 Відповісти
Шукайте де сповіщують ПЕРШИМИ.
У Києві між інтернет каналами, та гучномовцями різниця іноді доходить до кількох хвилин.
А у Одесі пускові рашистів дуже близько розташовані - ракети летять дуже мало часу.
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02.05.2022 19:38 Відповісти
Тільки не театр !
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02.05.2022 19:26 Відповісти
Релігійний центр
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02.05.2022 19:27 Відповісти
одну з релігійних споруд? то точно синагога
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02.05.2022 19:27 Відповісти
Иверский монастырь
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02.05.2022 19:29 Відповісти
Бей своих?
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Скоро мабуть буде як в анекдоті.

Йде мер міста Одеси на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Одесі поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На наступний день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як Хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаємо.
На наступний день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 19:27 Відповісти
Пора уже по мосту ударить
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02.05.2022 19:28 Відповісти
s perva po Sevostopolu.....
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02.05.2022 19:31 Відповісти
Та уже хоть по чем нибудь! Сколько можно на Белгороде тренироваться!
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02.05.2022 19:43 Відповісти
думаю давно би вже вдарили, якби мали таку можливість.
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02.05.2022 19:38 Відповісти
Рпцшне кубло, скоріш за все. А от що за другий об'єкт...
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Є загиблі і поранені ..
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02.05.2022 19:40 Відповісти
Месть за катера ?
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02.05.2022 19:40 Відповісти
Значит надо бить по Крыму или Скотостополю.Без ответа оставлять нельзя.
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02.05.2022 19:56 Відповісти
Птн иди V Z AД
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02.05.2022 20:00 Відповісти
перестань постить фашиссткие знаки кацапней воняет
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03.05.2022 04:00 Відповісти
Самолет АН-30 (наш воздушный разведчик), с высоты 7500-8000 его рлс "видит" берег Крыма, да и визуально летчик видит горизонт более 200км

просто после того как он улетел пошли ракеты (орки самолет наш тоже видели, но им нужен мост Б.Днестровского лимана), разрушив окончательно мост они не отрезают Измаил и Болград от Одессы, а делают доставки грузов на дунайские порты сложнее по логистике (кстати, с началом блокады портов Черного моря , напомню флот рф заблокировал порты еще 10 февраля, а 11 февраля США и Британия начали эвакуацию своих дипломатов) каких кому еще сигналов не хватало (чтобы эвакуироваться из Чернигова, Сумм, Мариуполя, Херсона, Ирпиня и тд), так вот за 2 месяця войны порты черного моря вывезли существенно грузы из портов (как импортные, так и экспортные) куда и чего расписывать не буду

сбивать ракеты калибр и Х-101 наше ПВО спроможно, но Искандеры и Точка У -ніт (баллистические ракета Искандер имеет гиперзвуковую скорость на финишном отрезке траектории 2100-2600 м/с (6-7 чисел Маха).
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02.05.2022 20:22 Відповісти
Писали ж, що Іскандери збили під Києвом наприкінці лютого , уламки впали на приватний сектора лівобережній частині.
Точку теж наші збивали. Але тут нюанси. Збили зі Стінгера, прийнявши її за літак. Збили при запуску чи вже при падінні на ціль - невідомо
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02.05.2022 21:04 Відповісти
Теперь когда приходят дальнобойные американские РСЗО, пора в таких случаях отвечать по Ростову, Белгороду, Брянску и т.п. Симметричный ответ, не больше.
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02.05.2022 20:45 Відповісти
 
 