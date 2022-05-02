Зеленский о проведении операций в тылу врага: "Мне неизвестно"

Президенту Владимиру Зеленскому неизвестно, проводила ли Украина военные операции на территории России.

Об этом глава государства заявил в интервью греческому СМИ ERT, информирует Цензор.НЕТ.

Президента спросили, проводила ли Украина в настоящее время военные операции в тылу врага.

"Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия мне не известны", - сказал глава государства.

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