Зеленский о проведении операций в тылу врага: "Мне неизвестно"
Президенту Владимиру Зеленскому неизвестно, проводила ли Украина военные операции на территории России.
Об этом глава государства заявил в интервью греческому СМИ ERT, информирует Цензор.НЕТ.
Президента спросили, проводила ли Украина в настоящее время военные операции в тылу врага.
"Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия мне не известны", - сказал глава государства.
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+37 Александр Чуднивец #474549
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+18 Small Jerboa
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Порох весь час мовчав про санкціонування зачисток хероїв новососсії
Тільки зараз зізнався
вот Зе регулярны награждает воинов ВСУ . Правильно .
Но мог бы и гусей наградить каким то почётным орденом Украины . Это же тоже бойцы И их кацапы побаиваются