Зеленський про проведення операцій в тилу ворога: "Мені не відомо"

Президенту Володимиру Зеленському невідомо, чи проводила Україна військові операції на території Росії.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю грецькому ЗМІ ERT, інформує Цензор.НЕТ.

Президента запитали, чи проводила Україна станом на зараз військові операції в тилу ворога.

"Якщо брати тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії мені не відомі", - сказав глава держави.

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