Зеленський про проведення операцій в тилу ворога: "Мені не відомо"
Президенту Володимиру Зеленському невідомо, чи проводила Україна військові операції на території Росії.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю грецькому ЗМІ ERT, інформує Цензор.НЕТ.
Президента запитали, чи проводила Україна станом на зараз військові операції в тилу ворога.
"Якщо брати тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії мені не відомі", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец #474549
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+25 Sophia-Maria Duglass
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+18 Small Jerboa
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Порох весь час мовчав про санкціонування зачисток хероїв новососсії
Тільки зараз зізнався
вот Зе регулярны награждает воинов ВСУ . Правильно .
Но мог бы и гусей наградить каким то почётным орденом Украины . Это же тоже бойцы И их кацапы побаиваются