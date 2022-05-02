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Новини Війна
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Зеленський про проведення операцій в тилу ворога: "Мені не відомо"

зеленський

Президенту Володимиру Зеленському невідомо, чи проводила Україна військові операції на території Росії.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю грецькому ЗМІ ERT, інформує Цензор.НЕТ.

Президента запитали, чи проводила Україна станом на зараз військові операції в тилу ворога.

"Якщо брати тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії мені не відомі", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829)


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Топ коментарі
+37
Нас там нєт...
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02.05.2022 19:36
+25
Это секретные гуси из США
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02.05.2022 19:48
+18
І "Слава Богу!"
Ми ще пам'ятаємо ВагнерГейт!
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02.05.2022 19:43
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Нас там нєт...
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02.05.2022 19:36 Відповісти
да ты все проспал, у путиноидов уже другая песня: "мы мирных жителей не убиваем"-"а если убиваем, то не мы"-"а если мы, то сами виноваты"
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02.05.2022 19:47 Відповісти
А зачем такие тупые вопросы задавать? Греки, ну вы чо?
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Само-собой ...
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Вали на Пороха!
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Ага ще тобі роскажи - відразу вся ОПа буде в курсі, а з ними і кацапи.
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02.05.2022 19:39 Відповісти
а ты сомневаешься что дермак уже все не доложил?
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02.05.2022 19:51 Відповісти
...і слава Богу...
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02.05.2022 19:38 Відповісти
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02.05.2022 19:40 Відповісти
А хто щось йому буде розповідати?
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02.05.2022 19:41 Відповісти
тобі ж то все розповідають?
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02.05.2022 23:08 Відповісти
І "Слава Богу!"
Ми ще пам'ятаємо ВагнерГейт!
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02.05.2022 19:43 Відповісти
Зассал уже. Два года из него выдавливали, что Путин - убийца. Все спал сказать.
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02.05.2022 19:43 Відповісти
Тут все вірно -

Порох весь час мовчав про санкціонування зачисток хероїв новососсії

Тільки зараз зізнався
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02.05.2022 23:45 Відповісти
То Ярош десь фулюганить.
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02.05.2022 19:44 Відповісти
Менше знає зезедент - більше наших захисників живих. Якась така приблизно закономірність.
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02.05.2022 19:44 Відповісти
это фсе порошенка виноват...
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02.05.2022 19:46 Відповісти
Это секретные гуси из США
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02.05.2022 19:48 Відповісти
Ждемс взрывов в Уссурийске
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02.05.2022 19:49 Відповісти
‼️‼️‼️

вот Зе регулярны награждает воинов ВСУ . Правильно .
Но мог бы и гусей наградить каким то почётным орденом Украины . Это же тоже бойцы И их кацапы побаиваются
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02.05.2022 20:28 Відповісти
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02.05.2022 22:05 Відповісти
Боневтик тобі дякуе...
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02.05.2022 19:57 Відповісти
ты зебил уже устарел, такая тупизна могла прокатить ещё во времена шашлыков на 9 мая, а сша валят зеленые инвестиции, ты жалок...
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02.05.2022 19:57 Відповісти
Тобто для тебе народна артистка України Ада Роговцева бридкіша за Сердючку, бо Роговцева за Порошенка, а Сердючка за Зе? Чи може для тебе героїня Яна ЗІнкевич бридкіша за Бужанського, бо вона депутат від ЄС, а він - від слуг??
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02.05.2022 20:10 Відповісти
Та да. Правильно робить. Його справа - поставити на вуха увесь за край степ, в нього це виходить. Не лізе у справи АРМІЇ - двічі +.
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02.05.2022 19:57 Відповісти
Краще його і не інформувати....
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02.05.2022 20:04 Відповісти
І бажано, щоб комітет ВР з розвідки про це також не знав.
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02.05.2022 20:26 Відповісти
Никаноровичі і всі шматки смердючі. Чого ви тявкаєте як та шавка московська.Беріть зброю і вперед. Після перемоги будете мати право щось говорити
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02.05.2022 20:08 Відповісти
Знайшли кого питать.
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02.05.2022 20:14 Відповісти
И правильно лучше чтоб не знал )
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02.05.2022 20:20 Відповісти
Шо *неизвестно*, а кто таракану-узурпатору всю операцию СБУ слил по террористам-вагнеровцам? Напомните мне, я запамятовал.
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02.05.2022 20:23 Відповісти
Президенту должно быть ВСЁ известно. ясен пень, что это не Украинских рук дело. Или они хотят сказать, что на территории рашки находится пара сотен человек с пол тонноми взрывчатки и ни кто их не замечает. Да там в рашке мусара повсюду, хрен пройдёшь хрен проедешь незамеченный. Они сами это всё делают, чтобы саботировать путинское безумие. он же по наркотой какой то. как гитлер. в нормальном бы уме, нормальный человек на такое безумное злодеяние бы не пошёл бы ни когда. Он реально неадекватен. И нормальные люди в россии (а они есть (наверное)) это начинают осознавать.
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02.05.2022 20:24 Відповісти
Ну, невідомо так невідомо. Шо тут сделаешь, оно само горит. Летять утки, летять утки...
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02.05.2022 20:26 Відповісти
... и напомнил оркам, что курение вредно для здоровья...
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02.05.2022 21:01 Відповісти
І це правильно, очі не бачать, серце не болить. Тихо роблять свою роботу. Реклама тут ні до чого.
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02.05.2022 21:05 Відповісти
И в России есть полное право, зачем говорить "на нашей земле". Уже ж Джонсон это ясно сказал, хотя и так очевидно
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03.05.2022 07:04 Відповісти
Правду же сказал. Курск, Белгород, Воронеж - еще с Киевского княжества наши были, на крайний случай в Черниговском княжестве. Но лет 200 назад при курве Екатерине перименовали в рос.губернии и всех русифицировали, а местные до сих пор с укр.акцентом говорят. И это я еще про Кубань не упомянул. Чужого не надо, а свое, да, надо вернуть. А пока да, окупационные склады и нефтебазы взрываем на нашей земле.
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03.05.2022 08:03 Відповісти
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13.05.2022 17:31 Відповісти
 
 