В результате обстрела Одессы оккупантами повреждена церковь УПЦ МП, - Данилов
2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу, в результате чего есть раненые и погибшие.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"То, что касается церкви московского патриархата - снесло крышу у них после атаки рашистов. Там, к сожалению, мы имеем погибших и раненых после этой атаки. Сегодня они продолжают. Это должно быть месть за 2 мая. Вообще их очень сложно понять, почему именно Одесса, которую, по их словам, они якобы любят", – объяснил он.
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+24 Viktor #508427
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По предварительным данным погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена. Также есть погибшие, пишет нардеп Алексей Гончаренко на своем телеграм-канале.
Церква ворога - наш ворог також. Засуджувати їх ти не маєш права за це.
Смерти людей тут никто не радуется, НО об этом сообщили позже, не заметил?
Вопросец есть - почему товариСЧ с кликухой вместо реального ФИО, пишет из Штатов,
еще и лексика + количество АшиПАк, как у типичных тролльков из паРаши - ни одного коммента без мата? Еще и зарегился прямо сегодня...
А по поводу "*******" и "суки конченые", в зеркало посмотри,
кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
Киньте, будь ласка, ще й по лаврі в Києві. Прошу, як киянин.
Печальне місце. На кожну жінку, що заходить в церкву, кидаются зразу по 2-3 навіжені бабки з воплями "пачіму в штанах??? пачіму бєз платка???". Свічку поставить в 90% випадків не дають, кажуть що тут зараз "служба" буде і вони "самі потім поставлять" (що, *ля?). На кожному повороті ледь не вимагають пожертв "на храм" - прям кидаються, хватають за руки! Територією вештаються дуже стрьомні особи, по обличчю яких видно, що вони не українці і близько, і від яких хочеться зразу відійти подалі, одночасно не випускаючи руки з кишені, де лежить гаманець.
Чесно, я навіть як був у Стамбулі, то в турецькій мечеті серед мусульман себе відчував нормально, а тут - просто ніби як білий посеред Гарлема, настільки там все чуже і вороже до українця. Тож слів своїх не зрікаюся. Як вийшли звідти - наче на світ народилися, шалене відчуття полегшення і щастя, що це вже нарешті скінчилося.
А що стосується миру та любові до ворога - ні, ні, ще раз ні. Ніякого миру до ворога. Ніякої любові. Виключно око за око.
Потім орки закатували в селі купу цивільних.
То яка там "любовь друг к другу"? Опомнитесь!!!
Хто це пояснить?
Невже в Митрополи́та Агафанге́ла цілились?
Просто не понимаю, где там военные части. Их там реально НЕТ!!!
Как и возле разбитого "Тираса"(((
отож...
Альо гараж. Томос куку! Українська церква називається ПЦУ. А ваше гундяївське упц - виключно московський патріархат. Не думайте, що ми тупі і не можем розібратись. Різниця відчувається моментально без всяких назв. Достатньо 1 раз зайти в мп і далі вже не буде жодного бажання хоч коли небудь туди йти в принципі.
или ты думаешь в кацапском яндрыксе у флотских ракетных снайперов не отмечено?
нет тут никакой зрады с нашей стороны.есть безголовость и низость кацапов.