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Новости Война
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В результате обстрела Одессы оккупантами повреждена церковь УПЦ МП, - Данилов

одеса

2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается церкви московского патриархата - снесло крышу у них после атаки рашистов. Там, к сожалению, мы имеем погибших и раненых после этой атаки. Сегодня они продолжают. Это должно быть месть за 2 мая. Вообще их очень сложно понять, почему именно Одесса, которую, по их словам, они якобы любят", – объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области священник УПЦ МП передавал сведения врагу относительно позиций украинских войск, - Гайдай

Данилов Алексей (1066) УПЦ МП (1565) церковь (1325)


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Топ комментарии
+24
Досить вже репетувати. Люди якщо і раділи, то виключно влучанню в УПЦ МП

Церква ворога - наш ворог також. Засуджувати їх ти не маєш права за це.
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02.05.2022 20:47
+19
Карма?
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02.05.2022 20:33
+18


Смерти людей тут никто не радуется, НО об этом сообщили позже, не заметил?

Вопросец есть - почему товариСЧ с кликухой вместо реального ФИО, пишет из Штатов,
еще и лексика + количество АшиПАк, как у типичных тролльков из паРаши - ни одного коммента без мата? Еще и зарегился прямо сегодня...

А по поводу "*******" и "суки конченые", в зеркало посмотри,
кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
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02.05.2022 20:58
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Карма?
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02.05.2022 20:33 Ответить
Скорее тупость
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02.05.2022 20:37 Ответить
в чем карма ты *******?в том что ребенок погиб?
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02.05.2022 20:38 Ответить
ОБНОВЛЕНО В 19:40. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, сообщает руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По предварительным данным погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена. Также есть погибшие, пишет нардеп Алексей Гончаренко на своем телеграм-канале.
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02.05.2022 20:41 Ответить
смотрю на типа патриотов которые радуются удару по Одессе и уею вы уроды чему радуетесь смерти ребенка ?суки конченые
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02.05.2022 20:43 Ответить
Это они по поводу удара по церкви УПЦ МП.
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02.05.2022 20:46 Ответить
Досить вже репетувати. Люди якщо і раділи, то виключно влучанню в УПЦ МП

Церква ворога - наш ворог також. Засуджувати їх ти не маєш права за це.
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02.05.2022 20:47 Ответить
Друг нашего врага-наш враг.
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02.05.2022 20:55 Ответить
Не істери. людина про церкву мп написала,а не про загиблих.жаль,що не по статуї катьки прилетіло. Скільки ще трупів треба,щоб прибрати все кацапське лайно?
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02.05.2022 20:52 Ответить


Смерти людей тут никто не радуется, НО об этом сообщили позже, не заметил?

Вопросец есть - почему товариСЧ с кликухой вместо реального ФИО, пишет из Штатов,
еще и лексика + количество АшиПАк, как у типичных тролльков из паРаши - ни одного коммента без мата? Еще и зарегился прямо сегодня...

А по поводу "*******" и "суки конченые", в зеркало посмотри,
кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
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02.05.2022 20:58 Ответить
Успокойся он не это имел ввиду .
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02.05.2022 20:48 Ответить
Ну сказали ж - "інфраструктурний об'єкт"
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02.05.2022 20:39 Ответить
Не чому Одеса, а ух ти церкву московского патріарха.
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02.05.2022 20:33 Ответить
Там дитина загинула
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02.05.2022 20:39 Ответить
прокацаплені батьки привели дитину в прокацапську церкву - в наступному житті душі цієї дитини напевно більше пощастить з батьками
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02.05.2022 21:04 Ответить
Почему,во время круглосуточного комендантского часа, в храме кацапского патриархата оказались люди,тем более,что храм- (Иверский монастыр),находится в непосредственной близости возпе"школьного аэродрома"?...
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02.05.2022 21:30 Ответить
дети по любому ни в чем не виноваты .. ихние души можна было спасти
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03.05.2022 04:56 Ответить
Да это просто поп герой огонь на себя вызвал , очередную медальку заработал и звание .
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02.05.2022 20:34 Ответить
З приводу "церкви" упц мп - яка сумна новина.
Киньте, будь ласка, ще й по лаврі в Києві. Прошу, як киянин.
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02.05.2022 20:34 Ответить
Что вы несёте? Это я вам, как киевлянка говорю. Опомнитесь люди, чем вы отличаетесь от орков: тоже безумие и ненависть. Нет у нас РПЦ, у нас украинская православная церковь. Молятся в ней украинцы за мир в Украине, за воинов наших, а вы что делаете, диванные воители? Мои братья на фронте на востоке просят молитв и благодарят за них, а вы раздираете изнутри, даже не понимая, что такое церковь и думаю и Бог для вас отдалённое понятие, потому как сказано "по делам их узнаете": где у вас мир, где любовь друг другу? Не там врагов ищите.
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02.05.2022 21:05 Ответить
"Несу" я те, що там вже більше 20 років нема жодної святості, виключно вороги нашої країни, пачками. Я там був, в 2019, водив туристів-родичів, яким припекло виключно в лавру сходити, хоч я і намагався пояснити, що туди ходити не треба... Ну ок, приїхали. Зайшли...
Печальне місце. На кожну жінку, що заходить в церкву, кидаются зразу по 2-3 навіжені бабки з воплями "пачіму в штанах??? пачіму бєз платка???". Свічку поставить в 90% випадків не дають, кажуть що тут зараз "служба" буде і вони "самі потім поставлять" (що, *ля?). На кожному повороті ледь не вимагають пожертв "на храм" - прям кидаються, хватають за руки! Територією вештаються дуже стрьомні особи, по обличчю яких видно, що вони не українці і близько, і від яких хочеться зразу відійти подалі, одночасно не випускаючи руки з кишені, де лежить гаманець.
Чесно, я навіть як був у Стамбулі, то в турецькій мечеті серед мусульман себе відчував нормально, а тут - просто ніби як білий посеред Гарлема, настільки там все чуже і вороже до українця. Тож слів своїх не зрікаюся. Як вийшли звідти - наче на світ народилися, шалене відчуття полегшення і щастя, що це вже нарешті скінчилося.

А що стосується миру та любові до ворога - ні, ні, ще раз ні. Ніякого миру до ворога. Ніякої любові. Виключно око за око.
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02.05.2022 22:18 Ответить
В селі Ясногородка Фастівського району (сусідній до мого) наш блок-пост стояв на асфальтній дорозі, на в'їзді в село. Поп УПЦ МП показав оркам грунтову дорогу, по якій орки зайшли в село, в тил нашому блокпосту і перебили всіх наших.
Потім орки закатували в селі купу цивільних.
То яка там "любовь друг к другу"? Опомнитесь!!!
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02.05.2022 22:39 Ответить
Ну це очевидно і є та сама любов, до якої призивають русоботи і москальські попи - підставляти іншу щоку і не чинити опір, поки нас вбивають, гвалтують і чинять інші подібні акти братської любові. Точно як скажена коняка лавров вчора заявляло...
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03.05.2022 10:04 Ответить
то есть у вас не московского патриархата? да ну?
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03.05.2022 04:57 Ответить
В Україні 12 000 парафій клятого московитського фсбхату
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02.05.2022 20:44 Ответить
Так это ж благодатный дружественный огонь. Вот мы смеемся,а мацкофские попы и всамом деле так и думают
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02.05.2022 20:34 Ответить
В данном случае смеется не нужно, там погибли и пострадали беженцы.
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02.05.2022 20:54 Ответить
Кацапи кацапствующих херачать?
Хто це пояснить?
Невже в Митрополи́та Агафанге́ла цілились?
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02.05.2022 20:36 Ответить
"бєй сваіх, чтобі другіє боялісь" - цілком в дусі росіянців
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02.05.2022 20:36 Ответить
самострєл... опять самострєл
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02.05.2022 21:04 Ответить
Гундяй благословил.
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02.05.2022 20:37 Ответить
Бей своих чтобы чужие боялись ! И как поп гундяй объяснит это своей быдлопастве на росии? что боженька их призвал к себе ,служителей дьявола ?
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02.05.2022 20:38 Ответить
объяснит что не досвятил вот и прилетела в храм за бласловлением
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02.05.2022 20:50 Ответить
Ето что же получается, в церкви МП прятались фашисты или там работают?
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02.05.2022 20:40 Ответить
По італійському TG la7 speciale зараз показують італійських журналістів,які стоять біля монастиря в Одесі.На територію монастиря їх не пускають,але вони показують,що цей монастир стоїть стіна в стіну з воєнною частиною і розказують,що в монастирі пошкоджений дах,але на території воєнної частини загинув 13річний підліток і поранена 18річна дівчина,скоріше всього діти когось з воєннослужбовців.То це як так можливо,що журналісти ведуть ефір з місця бомбардування?
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02.05.2022 20:47 Ответить
Завтра отменят ком. час, пойду и посмотрю, про что вы написали

Просто не понимаю, где там военные части. Их там реально НЕТ!!!
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02.05.2022 21:05 Ответить
Військова частина прикордонників впритул до монастиря. Туди і попали, на жаль, а негаразди у храмі вже від вибухової хвилі. На цензорі нижче новина з фото будови і Ніссаном чорненьким. Я одразу впізнав цю в/ч. В будові було п'ятеро. Хлопчик загинув
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02.05.2022 22:36 Ответить
Та чо ви нам пишете ту всю хєрню- їм наплювати на то здание, вони людські життя не цінують ні наших ні своїх, а про якусь будівлю церкви влучили. Цілі міста з лиця землі зтерли кацапи, людям нема куди вертатись, а ви про пошкодження УПЦ МП втираєте!
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02.05.2022 20:51 Ответить
Да нет там никаких частей. Что за бред?
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02.05.2022 20:52 Ответить
"Школьный аэродром"-всегда был и есть военным обьектом ,в Одесе все об этом знают...
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02.05.2022 21:38 Ответить
Там близко нет и давно нет никаких военных частей

Как и возле разбитого "Тираса"(((
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02.05.2022 21:02 Ответить
если служители церкви при богослужениях поминают гундяя-то кто они?
отож...
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02.05.2022 21:27 Ответить
кацапчику, всі все знають. Хоча мали б називати це промосковське кодло "РПЦ". Так було б правильніше.
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02.05.2022 21:28 Ответить
Кацап наче як прокинувся, після того як спав останніх 8 років.
Альо гараж. Томос куку! Українська церква називається ПЦУ. А ваше гундяївське упц - виключно московський патріархат. Не думайте, що ми тупі і не можем розібратись. Різниця відчувається моментально без всяких назв. Достатньо 1 раз зайти в мп і далі вже не буде жодного бажання хоч коли небудь туди йти в принципі.
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02.05.2022 22:22 Ответить
своя своих не познаша!
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02.05.2022 21:13 Ответить
Я не знаю Одеси,але розказую те що бачу по спеціальному випуску новин в Італії.Так ось,біля воріт монастиря стоїть з десяток журналістів з відеокамерами,так як їх на територію монастиря не пускають,то вони просто знімають поліцейських і воєнних,яким за ворота зайти не можна,знімають стіну з колючим дротом,яка ділить територію монастиря і воєнної частини,показують пожарну машину,яка виїзжає з території воєнної частини,але гірше всього це є те,що журналістка каже,що українські воєнні їй розказали,що за стіною з колючим дротом,яка межу з монастирем,знаходиться аеропорт!І журналістка робить висновок,що стріляли не по монастирі,а по цьому маленькому аеропорті,але промазали і зачепили монастир.П..ц,самі ж воєнні дають пояснення іноземним журналістам!Нафіга?!
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02.05.2022 21:22 Ответить
та открой карту гугл и посмотри иверский монастырь в режиме спутниковых снимков.и никаких итальянских журналистов не надо-все ясно и прозрачно.
или ты думаешь в кацапском яндрыксе у флотских ракетных снайперов не отмечено?
нет тут никакой зрады с нашей стороны.есть безголовость и низость кацапов.
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02.05.2022 21:31 Ответить
Послухай,Гиг,мені не треба пояснювати що таке кацап і мені сто років дивитися на карту Одеси. Я тобі говорю про те,що якщо в Україні заборонено вести зйомку з місця обстрілу,то чого такий дозвіл є наданий журналістам,хай навіть і акредитованим?Ти не вважаєш,що якщо журналіст з відеокамерою стоїть і знімає місце,яке ще димить після завданого удару,знімає допомогу,яка тільки збігається на місце трагедії,розпитує і дістає докладну відповідь про те що сталося,знімає сусідні будівлі,які розташовані посусідству і викладає це все в прямий ефір,то це не є на користь Україні?
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02.05.2022 22:09 Ответить
Шкода, що не згоріла разом з ФСБ-шними потворами... Ото б свято було....
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02.05.2022 21:23 Ответить
УПЦ МП в Украине после войны больше не будет. Всё что мог "русский мир" до войны в Украине, это собирать многотысячные ходы, якобы вне политики. А на самом деле, это был его единственный инструмент собрать народ (если напрямую созывать за "русский мир", никто не шёл- максимум за деньги голодные бабушки и студенты). Но они прикрываясь единственным козырем- религией, собирали действительно тысячи верующих украинцев, которых использовали в своих интересах. А верующие, это кто? Дети малые, когда они управляются волками. УПЦ МП- нет места в послевоенной Украине!
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02.05.2022 21:27 Ответить
Я б не дуже радів - коли ворог влучив у релігійну споруду, яка ПОКИ ЩЕ знаходиться під орудою гундяївської сєкти упц мп... Тих фсб-шних попадлів репеце ми ОБОВ'ЯЗКОВО виженемо із усіх НАШИХ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ! Це наші предки будували їх, і вони належать УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ -а не гундяївським виродкам у рясах!
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02.05.2022 22:00 Ответить
Для руSSкомірцев це божа благодать, їм і ***** на голову насере то з'їдять як манну небесну.
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02.05.2022 22:20 Ответить
@Nobly: Кацапські боти настільки нікчемні, що за своїх 14 фублів за пост непроможні навіть різне постить.
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03.05.2022 10:10 Ответить
 
 