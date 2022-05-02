В результате обстрела Одессы оккупантами повреждена церковь УПЦ МП, - Данилов

2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается церкви московского патриархата - снесло крышу у них после атаки рашистов. Там, к сожалению, мы имеем погибших и раненых после этой атаки. Сегодня они продолжают. Это должно быть месть за 2 мая. Вообще их очень сложно понять, почему именно Одесса, которую, по их словам, они якобы любят", – объяснил он.

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