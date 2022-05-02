Внаслідок обстрілу Одеси окупантами пошкоджено церкву УПЦ МП, - Данілов

2 травня російські окупанти обстріляли Одесу, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується церкви московського патріархату - знесло дах у них після атаки рашистів. Там на превеликий жаль ми маємо загиблих і поранених після цієї атаки. Сьогодні вони продовжують. Це мабуть помста за 2 травня. Взагалі їх дуже складно розуміти, чому саме Одеса, яку вони кажуть, що нібито люблять", - пояснив він.

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