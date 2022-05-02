РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9673 посетителя онлайн
Новости Война
35 778 78

Венгрия была предварительно предупреждена Путиным о нападении на Украину, - Данилов

путин,орбан

Не все страны НАТО отвечают демократическим принципам развития этой институции.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается ситуации, когда нас примут в НАТО. Там есть принцип конесенсуса. К сожалению, в последнее время не все страны соответствуют демократическим принципам развития этой институции. Например, Венгрия, открыто заявляющая о своем сотрудничестве с РФ. Более того, была предупреждена заранее Путиным о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию, но она почему-то считает, что она сможет забрать часть "своей" территории. Этого не будет никогда, победа будет обязательно за нами. А эта страна, которая себя так вела, увидим, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны", - сказал он.

Читайте также: Венгрия угрожает заблокировать нефтяное эмбарго против РФ: "Мы никогда не поддержим расширение санкций ЕС на энергетику"

Автор: 

Венгрия (1995) Данилов Алексей (1066)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
подивіться на пику Орбана !

я вірю Данилову
показать весь комментарий
02.05.2022 21:26
+44
Я сподіваюся Орбан і ця ******* поїде так званим "паравозом" з усіма російськими злочинцями до Гааги
показать весь комментарий
02.05.2022 21:26
+36
Данілов, а ти Українців зазделегіть попередив?
показать весь комментарий
02.05.2022 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю слова подкреплены документами аудиозаписями и разведки... и наверное есть слив и из самой России... и тому подобное..... если Венгрия- как член НАТО и Евросоюза и ПАРЕ не предупредила всех о готовящейся войне..... а тихо готовилась к соучастию вместе с Рашкой к захвату части Украины..то последствия будут единственные-- полное исключение из Евросоюза... полное удаление из НАТО.... введение жесточайшего пограничного и таможенного контроля границ... и визового режима для венгров- граждан этой страны.... введение санкций.. огласят намерения и отсрочат срок..... дав населению страны самим принести голову Орбана и его приспешников в руки ГААГИ и так далее.. а если им будет все равно..... то извините...
показать весь комментарий
02.05.2022 22:03 Ответить
граждан этой НЕДОстраны
показать весь комментарий
02.05.2022 23:00 Ответить
...Вона затягла його на сінник а потім домагалася від нього п'ять крон, а наш Мейстршик замість того дав їй по пиці. Він наздогнав нас аж біля самого табору і сказав, що завжди думав, ніби мадярки страх які вогнисті, але та свиня, каже, лежала мов колода і безнастанно щось по-своєму цвенькала.

- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:41 Ответить
Ну що нового?
Все НАТО знав і три місяці криком кричав про напад.
А тепер виходить - знали тільки мадяри і нам не сказали? Аяяй!
Маячня чергова, при усій моїй неповазі до орбана і Ко.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:38 Ответить
одно дело знали по разведданным,и совсем другое-предупрежденные ******.не кажется?
показать весь комментарий
02.05.2022 21:48 Ответить
Шановні дописувачі, ото згадав свого діда Івана, котрий в 1-у Світову в складі українських частин австро-угорського війська тримав оборону в Карпатах щоб не пропустити москалів на простори Угорщини, а кацапи вже так були близько до мети (брусіловський прорив). Наші діди тоді зберегли мадярщину та й австріяків. Думаю, але коли б діди таки трохи відступили кілометрів 50, щоб ті спробували кацапів вбивць, грабіжників і гвалтівників у своїх оселях, тоді на генному рівні були подібно до українців і не потрібно було би їх переконувати ні дипломатією, ні дешевою нафтою заманювати, а так які вони європейці, коли ніби в Європі, а душею продажною з москалями.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:42 Ответить
Шана твоєму дідусеві ! Мій дід відбув тільки 2 світову. Але я читав спогади людей про першу світову і ЩО поляки і мадяри там (на Закарпаті) робили - це просто жах ! Більшість цього не знають .. Дуже мало в літературі є, а те, що є, це просто неможливо читати - розп'яття, розстріли полоненних, катування... А зараз, я полякам ( не мадярам!!!) все простив. Це нація, яка саме більше нас підтримала і підтримує...
показать весь комментарий
02.05.2022 21:57 Ответить
***** не пиши ага!
По - перше такі міста як Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява тобто всі райцентри були утворені ще задовго до Першої світової і не кацапами і не Україною! Ці поселення, які згодом стали містами були ще за часів Римської імперії!
Той самий Хустський замок належав графу Владу Дракулі!
Це Ви За Карпатами для Европи, а ми під Карпатами. Але кацапська навігація вам все одне вказує один напрямок. Все що за Карпатами то є НАТО!😂😂
показать весь комментарий
03.05.2022 00:16 Ответить
Є між Мукачево та Ужгородом таке село як Середнє! Надіюсь логічного мислення хватить щоб зрозуміти назву?😂😂
Так там є залишки фортеці ТАМПЛІЄРІВ!!!
Орден ТАМПЛІЄРІВ, думаю тобі вистачить сил та завзяття щоб дізнатись, коли він був створений, для чого і з якою метою!
показать весь комментарий
03.05.2022 00:34 Ответить
Їх і в 1956 кацапи потріпали, але їх це нічому не навчило, так як і в Україні до 2022 року було повно любителів х..ла і руцкого міра!
показать весь комментарий
03.05.2022 09:17 Ответить
Значить так! маскальня! те що ви починаєте лайкати позицію проти Данілова, а не проти Орбана то я вже просік, тому сам видалю свій комент.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:48 Ответить
подивіться на пику Орбана !

я вірю Данилову
показать весь комментарий
02.05.2022 21:26 Ответить
А если посмотреть еще на пику Сиярто то вообще капец)))
показать весь комментарий
02.05.2022 21:27 Ответить
Я сподіваюся Орбан і ця ******* поїде так званим "паравозом" з усіма російськими злочинцями до Гааги
показать весь комментарий
02.05.2022 21:26 Ответить
Так і є, була домовленість про наше Закарпаття.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:27 Ответить
І ця домовленість ще в силі на Закарпаття на щастя не впало жодної ракети і не впаде саме через цю домовленість
показать весь комментарий
02.05.2022 21:35 Ответить
Ти довбойоб для початку почитай ТТХ зброї кацапів. Потім відкрий географію 5 клас і подивись висоту ПРИРОДНЬОГО БАР'ЄРУ для цих кацапська цацок!!!
А потім ще згадай історію іііі подумай що стоїть на цьому бар'єрі яке дивилось в бік НАТО!
І може тоді тобі довбойобу всяка ***** в голову не буде лізти
показать весь комментарий
03.05.2022 00:22 Ответить
Недоумок звичайний, це у твоїй довбешці природній бар'єр, іскандеру по@уй на твій розумовий бар'єр...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:07 Ответить
У Закарпатті не має ніякої інфраструктури на яку расєї варто було б витрачати іскандери, ну хіба що транспортна...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:01 Ответить
Данілов, а ти Українців зазделегіть попередив?
показать весь комментарий
02.05.2022 21:28 Ответить
У Данилова должность не "предупреждать", а делать. И если "не предупредил" - опасных последствий не имеет, то "не сделал" - приводит к многотысячным жертвам.
Вместо троллинга Венгрии, намного интереснее было бы услышать от Данилова про Херсонский мост, про проходной двор на границе Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской обл., про полную неготовность военкоматов, и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:38 Ответить
Та да. Мене питання виходу орків з Криму, миттєве захоплення Нової Каховки, Мелітополя та Генічеська, не підірваний Антонівський міст теж дуже цікавлять.
Але Данілову легше протролити *******, ніж відповісти на ті реально важливі питання!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:48 Ответить
Спитайте Верещук, мінреінтеграції, і хто розмірування робив щоб на перешийках побудувати хаби по наданню адмінпослуг і зупинки для шатл-бусів
показать весь комментарий
02.05.2022 22:45 Ответить
"Заздалегідь" , Івановичу .
показать весь комментарий
02.05.2022 21:38 Ответить
Мариупольцев забыли пыдлы предупредить
показать весь комментарий
02.05.2022 22:22 Ответить
******, куй вам, а не Закарпаття, можете вже вализі пакувати і продавати майно, всіх з угорскьм паспортом викинемо *на мороз*!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:29 Ответить
Ну якщо вони якусь там угорщину про напад попередили, то німеччину й поготів. Тому й їхній міністр нашому послу відмовився допомагати у перший день війни. Тому вони так й вперто потім не хотіли допомагати.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:29 Ответить
Такую подлость забывать нельзя. Нормальные соседи во время пожара бегут помогать тушить, а некоторые бегут грабить и убивать.
Необходимо лишать права блокировки в различных международных органах таким странам-уродам.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:29 Ответить
****** на *********, что бы не забывались☝❗👊
показать весь комментарий
02.05.2022 21:47 Ответить
Лізе москаль по говерлі...лізе..лізе бідний...тут гуцул підбігає і йому топірець у спину хрясь!!!...
Москаль--за чтоооо ....??
АБИ ЗНАВ!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:30 Ответить
*СЛАВА, подивись направо, а ми тебе граблями Зліва, і ВСЕ, кінець екскурсії в горах!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:38 Ответить
Угро-финны и те и другие. Родственные корни.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:31 Ответить
Російський турист ходить із гідом по Львову:

- У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. От цей будинок, наприклад, в Москві був би

разів у десять більшим.

- Звичайно, це ж психіатрична клініка!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:32 Ответить
та не, на Кульпарковской она приличная.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:25 Ответить
Той Данилов нормальну тему завжди не сцить сказати . Не треба зараз толерантності багато . Треба те озвучити. що є.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:33 Ответить
Деяким зрадунам таке тут не до вподоби.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:40 Ответить
"Вэнгры" чи ви *********, що вибираєте покидьків, чи у вас вибори підробні.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:34 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 21:36 Ответить
В них забагато совків, дуже багато. Найбільш совкова країна серед ЄС.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:47 Ответить
Та усі на світі були попереджені про напад на Україну. Окрім Данілова і Зеленського.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:34 Ответить
Туфта від великого фахівця який не думав що будуть атакувати Київ..
показать весь комментарий
02.05.2022 21:34 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 21:35 Ответить
******, що з них взяти.,
показать весь комментарий
02.05.2022 21:37 Ответить
Данілов брехло
показать весь комментарий
02.05.2022 21:38 Ответить
***** пообіцяв мадьярам території України. Поділили, карочє.
Хто знає як обзивають мадьярів?
показать весь комментарий
02.05.2022 21:39 Ответить
окрім "******". Які ше традиційні прізвиська у мадьяр від сусідів - чехів, словаків, австріяк?..
показать весь комментарий
02.05.2022 21:46 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
показать весь комментарий
02.05.2022 22:04 Ответить
Мадяри традиційно прихильні до нацистів - під час другої світової вони воювали на боці Гітлера. Так що це послідовна позиція.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:42 Ответить
И чего вы хотите от венгров? Они выходцы с Урала, их предки - угры, а ближайшие родственники ханты и манси. То есть для Европы это абсолютно чуждый народ.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:43 Ответить
*** им лысого, а не Закарпатья!
показать весь комментарий
02.05.2022 21:47 Ответить
Своєчасна новина, саме тепер угорці відкликали своє вето, почали гнати на рашистів і тут ***** великий дипломат з своїм висером. Ви чмошніки згадайте, що лепетали за 5 днів до війни
показать весь комментарий
02.05.2022 21:49 Ответить
Украину тоже предупреждали и неоднократно и далеко не простые люди,организации,государства... но для большинства украинцев и власти в том числе война стала неприятным и,что самое важное, неожиданным сюрпризом. А то что венгрия и как минимум китай были предупреждены пуйлом само собой понятно.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:49 Ответить
А чому ніхто не згадує,що перед самим нападом рашки мадяри стягли до наших кордонів свою лайноармію? Невже не зрозуміло,що їм обіцяло *****? Мадяри мусять відповісти у майбутньому.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:54 Ответить
Тут я полностью согласен с Орбаном. Его выбирали венгры для Венгрии и для венгров. Абсолютно резонно, что для него энергетическая безопасность страны прежде всего. Тут его не в чем упрекнуть. Все это замечательно, только они сами, на поколения вперед, лишили себя права хотябы даже заикаться о каких-то ценностях, морали, чести, правилах, учить кого-то жить, на что-то влиять... Вот вам ваш дешевый газок и брысь под шконку. Больше такой европейской страны нет, просто территория.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:56 Ответить
та да. Будет у него безопасность, когда Украина и Болгария трубу перекроют.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:59 Ответить
вот трепло
показать весь комментарий
02.05.2022 21:58 Ответить
Навіть якщо вигнати цих папуасів (Угорщину) з НАТО, то це вже буде плюс для НАТО!
А якщо місце Угорщини, займе Україна, то це буде ще один плюс і дуже не маленький.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:07 Ответить
Дуже цікаво.... Чекаємо на реакцію ЄС та НАТО
показать весь комментарий
02.05.2022 22:11 Ответить
на яку,все НАТО знало,тому висер данілова,це всього відмазка,думаєш венгри через НАТО не знали коли ***** полізе?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:52 Ответить
Венгры всегда были с фашистами заодно.
В апреле 1941 года венгерские войска приняли участие во вторжении в Югославию.
Венгры первыми среди союзников Гитлера осознал неотвратимость поражения стран «оси» в войне и уже с 1942 года начал секретные переговоры с союзниками. Однако отношения с Германией оставались тесными. 18 июня 1943 года Гитлер подарил венгерскому правителю Хорти роскошную яхту к его 75-летию и в тот же день Хорти писал в Берлин: «У меня прямо перехватило дух… Не знаю, как и отблагодарить вас».
История повторяется дважды....
показать весь комментарий
02.05.2022 22:14 Ответить
Те кто из венгров умнее, говорили: "Мы сами к сожалению всегда выбрали неправильных союзников". Похоже венгров тоже придётся лечить. Хоть отрезанием средств ЕС.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:33 Ответить
прав был сапёр Водичка
показать весь комментарий
02.05.2022 22:17 Ответить
Венгрия нах из ЕС и НАТО, Украину взять вместо них
показать весь комментарий
02.05.2022 22:20 Ответить
https://twitter.com/ser_373/status/621417283177566209
показать весь комментарий
02.05.2022 22:22 Ответить
Данілов прям прозрів, а що раніше пи*дів. Зелені курви все проспали

«Якщо йдеться про повномасштабну операцію (Росії - ред.) щодо нашої країни, ми такого не бачимо. Ми бачимо провокації з боку Росії. Вони їх чинили постійно, але сьогодні (17 лютого - ред.) була зухвала, масована провокація
https://www.radiosvoboda.org/a/news-danilov-rosia/31709517.html

Всі країни НАТО "істерили" про напад. а в Україні тільки Арестович і знав)

"В жовтні-листопаді ще було не відомо, чи нападе РФ. Відомо, що нападе було, для мене особисто, зі своїх джерел. Не знаю, чи знала це влада, але якщо я знав, то напевно й вони знали. Було вже на початку грудня зрозуміло, що нападуть точно. Питання - коли нападуть?", - зазначив він.
https://visrozdil.lviv.ua/2022/04/07/pro-napad-rf-bulo-vidomo-na-pochatku-grudnya-vlada-tsogo-ne-ogolosyla-bo-bizhentsi-zablokuvaly-b-ruh-zsu-i-yih-dovelos-rozstrilyuvaty-tankamy-arestovych/
показать весь комментарий
02.05.2022 22:34 Ответить
Мадярів вже час відправити на прародіну на Урал, звідки вони і прискакали в Паннонію у 9 столітті, знищивщи слов'янську державу Велику Моравію
показать весь комментарий
02.05.2022 22:41 Ответить
перед нападом на СРСР Гітлер повідомив Мусоліні про превентивний напад, в кругу своїх сподвижників сказазв, що зятьок мусоліні Чіано негайно повідомить Лондон - ворога Гітлера. Тому і повідомив в останній день. Чому ж так захищає рузге Орбан ? Вже давно угри отримують газ із скидкою від продавця, от саме ця маржа йде в кишені угроським шредерам. Коли перестануть платити мзду, мігом перефарбуються. Через два місяці про них забудуть, як і про їх лоббі -
мукачівських легінів у Києві та області.
Орбан з бригадою мають терпретензії до Словакії (район Комарно), України, Румунії (Транссільванія), тобто до всіх сусідів. Ну а рузге тілдьки підігрівіає амбіції.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:47 Ответить
Цікава країна Угорщина - населення нічого, вродє європейці, а президжент кремлівський г*ндон.
В сімї не без Урода.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:12 Ответить
у ***** собі заявочка,все НАТО знало,до дурнуватих приїждав голова самої сильної розвідки світу,але знала про напад тілько мадярщина,орбан то ще той ************,але по мережі НАТО всі й так ЗНАЛИ що буде війна і досить точно знали.Відмазка рівня "я у мами дурачок"
показать весь комментарий
02.05.2022 23:51 Ответить
Gандоны продажные...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:52 Ответить
Угорці - папуаси Європи . Вони і раніше були нацистами .
показать весь комментарий
03.05.2022 00:24 Ответить
Але це було ясно відразу . Щоб Путін їхав до когось, просто так. ..А Ви думаєте чому ,вони там теплиці подарували українцям , і паспорта …. Якщо прості українці знали то В Києві знали теж .
показать весь комментарий
03.05.2022 00:25 Ответить
А німецький дипломат також не знав, але казав Кулебі -- для чого це все якщо через 72 години буде вже інакше!😂😂😂
показать весь комментарий
03.05.2022 00:42 Ответить
 
 