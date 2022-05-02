Венгрия была предварительно предупреждена Путиным о нападении на Украину, - Данилов

Не все страны НАТО отвечают демократическим принципам развития этой институции.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается ситуации, когда нас примут в НАТО. Там есть принцип конесенсуса. К сожалению, в последнее время не все страны соответствуют демократическим принципам развития этой институции. Например, Венгрия, открыто заявляющая о своем сотрудничестве с РФ. Более того, была предупреждена заранее Путиным о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию, но она почему-то считает, что она сможет забрать часть "своей" территории. Этого не будет никогда, победа будет обязательно за нами. А эта страна, которая себя так вела, увидим, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны", - сказал он.

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