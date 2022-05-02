Угорщина була заздалегідь попереджена Путіним про напад на Україну, - Данілов

Не всі країни НАТО відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується ситуації, коли нас залучать до НАТО. Там є принцип конесенсусу. На жаль, останнім часом не всі країни відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції. Наприклад, Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважає, що вона зможе забрати частину "своєї" території. Цього не буде ніколи, перемога буде обов'язково за нами. А ця країна, яка так себе поводила, побачимо, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни", - сказав він.

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