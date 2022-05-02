Угорщина була заздалегідь попереджена Путіним про напад на Україну, - Данілов
Не всі країни НАТО відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується ситуації, коли нас залучать до НАТО. Там є принцип конесенсусу. На жаль, останнім часом не всі країни відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції. Наприклад, Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважає, що вона зможе забрати частину "своєї" території. Цього не буде ніколи, перемога буде обов'язково за нами. А ця країна, яка так себе поводила, побачимо, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...
Все НАТО знав і три місяці криком кричав про напад.
А тепер виходить - знали тільки мадяри і нам не сказали? Аяяй!
Маячня чергова, при усій моїй неповазі до орбана і Ко.
По - перше такі міста як Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява тобто всі райцентри були утворені ще задовго до Першої світової і не кацапами і не Україною! Ці поселення, які згодом стали містами були ще за часів Римської імперії!
Той самий Хустський замок належав графу Владу Дракулі!
Це Ви За Карпатами для Европи, а ми під Карпатами. Але кацапська навігація вам все одне вказує один напрямок. Все що за Карпатами то є НАТО!😂😂
Так там є залишки фортеці ТАМПЛІЄРІВ!!!
Орден ТАМПЛІЄРІВ, думаю тобі вистачить сил та завзяття щоб дізнатись, коли він був створений, для чого і з якою метою!
я вірю Данилову
А потім ще згадай історію іііі подумай що стоїть на цьому бар'єрі яке дивилось в бік НАТО!
І може тоді тобі довбойобу всяка ***** в голову не буде лізти
Вместо троллинга Венгрии, намного интереснее было бы услышать от Данилова про Херсонский мост, про проходной двор на границе Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской обл., про полную неготовность военкоматов, и т.д. и т.п.
Але Данілову легше протролити *******, ніж відповісти на ті реально важливі питання!
Необходимо лишать права блокировки в различных международных органах таким странам-уродам.
Москаль--за чтоооо ....??
АБИ ЗНАВ!!!
- У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. От цей будинок, наприклад, в Москві був би
разів у десять більшим.
- Звичайно, це ж психіатрична клініка!
Хто знає як обзивають мадьярів?
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
А якщо місце Угорщини, займе Україна, то це буде ще один плюс і дуже не маленький.
В апреле 1941 года венгерские войска приняли участие во вторжении в Югославию.
Венгры первыми среди союзников Гитлера осознал неотвратимость поражения стран «оси» в войне и уже с 1942 года начал секретные переговоры с союзниками. Однако отношения с Германией оставались тесными. 18 июня 1943 года Гитлер подарил венгерскому правителю Хорти роскошную яхту к его 75-летию и в тот же день Хорти писал в Берлин: «У меня прямо перехватило дух… Не знаю, как и отблагодарить вас».
История повторяется дважды....
«Якщо йдеться про повномасштабну операцію (Росії - ред.) щодо нашої країни, ми такого не бачимо. Ми бачимо провокації з боку Росії. Вони їх чинили постійно, але сьогодні (17 лютого - ред.) була зухвала, масована провокація
https://www.radiosvoboda.org/a/news-danilov-rosia/31709517.html
Всі країни НАТО "істерили" про напад. а в Україні тільки Арестович і знав)
"В жовтні-листопаді ще було не відомо, чи нападе РФ. Відомо, що нападе було, для мене особисто, зі своїх джерел. Не знаю, чи знала це влада, але якщо я знав, то напевно й вони знали. Було вже на початку грудня зрозуміло, що нападуть точно. Питання - коли нападуть?", - зазначив він.
https://visrozdil.lviv.ua/2022/04/07/pro-napad-rf-bulo-vidomo-na-pochatku-grudnya-vlada-tsogo-ne-ogolosyla-bo-bizhentsi-zablokuvaly-b-ruh-zsu-i-yih-dovelos-rozstrilyuvaty-tankamy-arestovych/
мукачівських легінів у Києві та області.
Орбан з бригадою мають терпретензії до Словакії (район Комарно), України, Румунії (Транссільванія), тобто до всіх сусідів. Ну а рузге тілдьки підігрівіає амбіції.
В сімї не без Урода.