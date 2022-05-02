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Новини Війна
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Угорщина була заздалегідь попереджена Путіним про напад на Україну, - Данілов

путин,орбан

Не всі країни НАТО відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується ситуації, коли нас залучать до НАТО. Там є принцип конесенсусу. На жаль, останнім часом не всі країни відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції. Наприклад, Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважає, що вона зможе забрати частину "своєї" території. Цього не буде ніколи, перемога буде обов'язково за нами. А ця країна, яка так себе поводила, побачимо, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина погрожує заблокувати нафтове ембарго проти РФ: "Ми ніколи не підтримаємо розширення санкцій ЄС на енергетику"

Автор: 

Угорщина (2328) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+47
подивіться на пику Орбана !

я вірю Данилову
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02.05.2022 21:26
+44
Я сподіваюся Орбан і ця ******* поїде так званим "паравозом" з усіма російськими злочинцями до Гааги
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02.05.2022 21:26
+36
Данілов, а ти Українців зазделегіть попередив?
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02.05.2022 21:28
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Думаю слова подкреплены документами аудиозаписями и разведки... и наверное есть слив и из самой России... и тому подобное..... если Венгрия- как член НАТО и Евросоюза и ПАРЕ не предупредила всех о готовящейся войне..... а тихо готовилась к соучастию вместе с Рашкой к захвату части Украины..то последствия будут единственные-- полное исключение из Евросоюза... полное удаление из НАТО.... введение жесточайшего пограничного и таможенного контроля границ... и визового режима для венгров- граждан этой страны.... введение санкций.. огласят намерения и отсрочат срок..... дав населению страны самим принести голову Орбана и его приспешников в руки ГААГИ и так далее.. а если им будет все равно..... то извините...
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02.05.2022 22:03 Відповісти
граждан этой НЕДОстраны
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02.05.2022 23:00 Відповісти
...Вона затягла його на сінник а потім домагалася від нього п'ять крон, а наш Мейстршик замість того дав їй по пиці. Він наздогнав нас аж біля самого табору і сказав, що завжди думав, ніби мадярки страх які вогнисті, але та свиня, каже, лежала мов колода і безнастанно щось по-своєму цвенькала.

- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...
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02.05.2022 23:41 Відповісти
Ну що нового?
Все НАТО знав і три місяці криком кричав про напад.
А тепер виходить - знали тільки мадяри і нам не сказали? Аяяй!
Маячня чергова, при усій моїй неповазі до орбана і Ко.
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02.05.2022 21:38 Відповісти
одно дело знали по разведданным,и совсем другое-предупрежденные ******.не кажется?
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02.05.2022 21:48 Відповісти
Шановні дописувачі, ото згадав свого діда Івана, котрий в 1-у Світову в складі українських частин австро-угорського війська тримав оборону в Карпатах щоб не пропустити москалів на простори Угорщини, а кацапи вже так були близько до мети (брусіловський прорив). Наші діди тоді зберегли мадярщину та й австріяків. Думаю, але коли б діди таки трохи відступили кілометрів 50, щоб ті спробували кацапів вбивць, грабіжників і гвалтівників у своїх оселях, тоді на генному рівні були подібно до українців і не потрібно було би їх переконувати ні дипломатією, ні дешевою нафтою заманювати, а так які вони європейці, коли ніби в Європі, а душею продажною з москалями.
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02.05.2022 21:42 Відповісти
Шана твоєму дідусеві ! Мій дід відбув тільки 2 світову. Але я читав спогади людей про першу світову і ЩО поляки і мадяри там (на Закарпаті) робили - це просто жах ! Більшість цього не знають .. Дуже мало в літературі є, а те, що є, це просто неможливо читати - розп'яття, розстріли полоненних, катування... А зараз, я полякам ( не мадярам!!!) все простив. Це нація, яка саме більше нас підтримала і підтримує...
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02.05.2022 21:57 Відповісти
***** не пиши ага!
По - перше такі міста як Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява тобто всі райцентри були утворені ще задовго до Першої світової і не кацапами і не Україною! Ці поселення, які згодом стали містами були ще за часів Римської імперії!
Той самий Хустський замок належав графу Владу Дракулі!
Це Ви За Карпатами для Европи, а ми під Карпатами. Але кацапська навігація вам все одне вказує один напрямок. Все що за Карпатами то є НАТО!😂😂
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03.05.2022 00:16 Відповісти
Є між Мукачево та Ужгородом таке село як Середнє! Надіюсь логічного мислення хватить щоб зрозуміти назву?😂😂
Так там є залишки фортеці ТАМПЛІЄРІВ!!!
Орден ТАМПЛІЄРІВ, думаю тобі вистачить сил та завзяття щоб дізнатись, коли він був створений, для чого і з якою метою!
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03.05.2022 00:34 Відповісти
Їх і в 1956 кацапи потріпали, але їх це нічому не навчило, так як і в Україні до 2022 року було повно любителів х..ла і руцкого міра!
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03.05.2022 09:17 Відповісти
Значить так! маскальня! те що ви починаєте лайкати позицію проти Данілова, а не проти Орбана то я вже просік, тому сам видалю свій комент.
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02.05.2022 21:48 Відповісти
подивіться на пику Орбана !

я вірю Данилову
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02.05.2022 21:26 Відповісти
А если посмотреть еще на пику Сиярто то вообще капец)))
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02.05.2022 21:27 Відповісти
Я сподіваюся Орбан і ця ******* поїде так званим "паравозом" з усіма російськими злочинцями до Гааги
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02.05.2022 21:26 Відповісти
Так і є, була домовленість про наше Закарпаття.
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02.05.2022 21:27 Відповісти
І ця домовленість ще в силі на Закарпаття на щастя не впало жодної ракети і не впаде саме через цю домовленість
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02.05.2022 21:35 Відповісти
Ти довбойоб для початку почитай ТТХ зброї кацапів. Потім відкрий географію 5 клас і подивись висоту ПРИРОДНЬОГО БАР'ЄРУ для цих кацапська цацок!!!
А потім ще згадай історію іііі подумай що стоїть на цьому бар'єрі яке дивилось в бік НАТО!
І може тоді тобі довбойобу всяка ***** в голову не буде лізти
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03.05.2022 00:22 Відповісти
Недоумок звичайний, це у твоїй довбешці природній бар'єр, іскандеру по@уй на твій розумовий бар'єр...
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03.05.2022 08:07 Відповісти
У Закарпатті не має ніякої інфраструктури на яку расєї варто було б витрачати іскандери, ну хіба що транспортна...
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03.05.2022 08:01 Відповісти
Данілов, а ти Українців зазделегіть попередив?
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02.05.2022 21:28 Відповісти
У Данилова должность не "предупреждать", а делать. И если "не предупредил" - опасных последствий не имеет, то "не сделал" - приводит к многотысячным жертвам.
Вместо троллинга Венгрии, намного интереснее было бы услышать от Данилова про Херсонский мост, про проходной двор на границе Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской обл., про полную неготовность военкоматов, и т.д. и т.п.
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02.05.2022 21:38 Відповісти
Та да. Мене питання виходу орків з Криму, миттєве захоплення Нової Каховки, Мелітополя та Генічеська, не підірваний Антонівський міст теж дуже цікавлять.
Але Данілову легше протролити *******, ніж відповісти на ті реально важливі питання!
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02.05.2022 21:48 Відповісти
Спитайте Верещук, мінреінтеграції, і хто розмірування робив щоб на перешийках побудувати хаби по наданню адмінпослуг і зупинки для шатл-бусів
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02.05.2022 22:45 Відповісти
"Заздалегідь" , Івановичу .
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02.05.2022 21:38 Відповісти
Мариупольцев забыли пыдлы предупредить
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02.05.2022 22:22 Відповісти
******, куй вам, а не Закарпаття, можете вже вализі пакувати і продавати майно, всіх з угорскьм паспортом викинемо *на мороз*!
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02.05.2022 21:29 Відповісти
Ну якщо вони якусь там угорщину про напад попередили, то німеччину й поготів. Тому й їхній міністр нашому послу відмовився допомагати у перший день війни. Тому вони так й вперто потім не хотіли допомагати.
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02.05.2022 21:29 Відповісти
Такую подлость забывать нельзя. Нормальные соседи во время пожара бегут помогать тушить, а некоторые бегут грабить и убивать.
Необходимо лишать права блокировки в различных международных органах таким странам-уродам.
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02.05.2022 21:29 Відповісти
****** на *********, что бы не забывались☝❗👊
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02.05.2022 21:47 Відповісти
Лізе москаль по говерлі...лізе..лізе бідний...тут гуцул підбігає і йому топірець у спину хрясь!!!...
Москаль--за чтоооо ....??
АБИ ЗНАВ!!!
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02.05.2022 21:30 Відповісти
*СЛАВА, подивись направо, а ми тебе граблями Зліва, і ВСЕ, кінець екскурсії в горах!
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02.05.2022 21:38 Відповісти
Угро-финны и те и другие. Родственные корни.
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02.05.2022 21:31 Відповісти
Російський турист ходить із гідом по Львову:

- У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. От цей будинок, наприклад, в Москві був би

разів у десять більшим.

- Звичайно, це ж психіатрична клініка!
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02.05.2022 21:32 Відповісти
та не, на Кульпарковской она приличная.
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02.05.2022 22:25 Відповісти
Той Данилов нормальну тему завжди не сцить сказати . Не треба зараз толерантності багато . Треба те озвучити. що є.
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02.05.2022 21:33 Відповісти
Деяким зрадунам таке тут не до вподоби.
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02.05.2022 21:40 Відповісти
"Вэнгры" чи ви *********, що вибираєте покидьків, чи у вас вибори підробні.
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02.05.2022 21:34 Відповісти
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02.05.2022 21:36 Відповісти
В них забагато совків, дуже багато. Найбільш совкова країна серед ЄС.
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03.05.2022 00:47 Відповісти
Та усі на світі були попереджені про напад на Україну. Окрім Данілова і Зеленського.
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02.05.2022 21:34 Відповісти
Туфта від великого фахівця який не думав що будуть атакувати Київ..
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02.05.2022 21:34 Відповісти
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02.05.2022 21:35 Відповісти
******, що з них взяти.,
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02.05.2022 21:37 Відповісти
Данілов брехло
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02.05.2022 21:38 Відповісти
***** пообіцяв мадьярам території України. Поділили, карочє.
Хто знає як обзивають мадьярів?
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02.05.2022 21:39 Відповісти
окрім "******". Які ше традиційні прізвиська у мадьяр від сусідів - чехів, словаків, австріяк?..
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02.05.2022 21:46 Відповісти
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
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02.05.2022 22:04 Відповісти
Мадяри традиційно прихильні до нацистів - під час другої світової вони воювали на боці Гітлера. Так що це послідовна позиція.
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02.05.2022 21:42 Відповісти
И чего вы хотите от венгров? Они выходцы с Урала, их предки - угры, а ближайшие родственники ханты и манси. То есть для Европы это абсолютно чуждый народ.
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02.05.2022 21:43 Відповісти
*** им лысого, а не Закарпатья!
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02.05.2022 21:47 Відповісти
Своєчасна новина, саме тепер угорці відкликали своє вето, почали гнати на рашистів і тут ***** великий дипломат з своїм висером. Ви чмошніки згадайте, що лепетали за 5 днів до війни
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02.05.2022 21:49 Відповісти
Украину тоже предупреждали и неоднократно и далеко не простые люди,организации,государства... но для большинства украинцев и власти в том числе война стала неприятным и,что самое важное, неожиданным сюрпризом. А то что венгрия и как минимум китай были предупреждены пуйлом само собой понятно.
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02.05.2022 21:49 Відповісти
А чому ніхто не згадує,що перед самим нападом рашки мадяри стягли до наших кордонів свою лайноармію? Невже не зрозуміло,що їм обіцяло *****? Мадяри мусять відповісти у майбутньому.
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02.05.2022 21:54 Відповісти
Тут я полностью согласен с Орбаном. Его выбирали венгры для Венгрии и для венгров. Абсолютно резонно, что для него энергетическая безопасность страны прежде всего. Тут его не в чем упрекнуть. Все это замечательно, только они сами, на поколения вперед, лишили себя права хотябы даже заикаться о каких-то ценностях, морали, чести, правилах, учить кого-то жить, на что-то влиять... Вот вам ваш дешевый газок и брысь под шконку. Больше такой европейской страны нет, просто территория.
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02.05.2022 21:56 Відповісти
та да. Будет у него безопасность, когда Украина и Болгария трубу перекроют.
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02.05.2022 21:59 Відповісти
вот трепло
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Навіть якщо вигнати цих папуасів (Угорщину) з НАТО, то це вже буде плюс для НАТО!
А якщо місце Угорщини, займе Україна, то це буде ще один плюс і дуже не маленький.
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02.05.2022 22:07 Відповісти
Дуже цікаво.... Чекаємо на реакцію ЄС та НАТО
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02.05.2022 22:11 Відповісти
на яку,все НАТО знало,тому висер данілова,це всього відмазка,думаєш венгри через НАТО не знали коли ***** полізе?
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Венгры всегда были с фашистами заодно.
В апреле 1941 года венгерские войска приняли участие во вторжении в Югославию.
Венгры первыми среди союзников Гитлера осознал неотвратимость поражения стран «оси» в войне и уже с 1942 года начал секретные переговоры с союзниками. Однако отношения с Германией оставались тесными. 18 июня 1943 года Гитлер подарил венгерскому правителю Хорти роскошную яхту к его 75-летию и в тот же день Хорти писал в Берлин: «У меня прямо перехватило дух… Не знаю, как и отблагодарить вас».
История повторяется дважды....
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02.05.2022 22:14 Відповісти
Те кто из венгров умнее, говорили: "Мы сами к сожалению всегда выбрали неправильных союзников". Похоже венгров тоже придётся лечить. Хоть отрезанием средств ЕС.
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02.05.2022 22:33 Відповісти
прав был сапёр Водичка
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02.05.2022 22:17 Відповісти
Венгрия нах из ЕС и НАТО, Украину взять вместо них
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02.05.2022 22:20 Відповісти
https://twitter.com/ser_373/status/621417283177566209
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02.05.2022 22:22 Відповісти
Данілов прям прозрів, а що раніше пи*дів. Зелені курви все проспали

«Якщо йдеться про повномасштабну операцію (Росії - ред.) щодо нашої країни, ми такого не бачимо. Ми бачимо провокації з боку Росії. Вони їх чинили постійно, але сьогодні (17 лютого - ред.) була зухвала, масована провокація
https://www.radiosvoboda.org/a/news-danilov-rosia/31709517.html

Всі країни НАТО "істерили" про напад. а в Україні тільки Арестович і знав)

"В жовтні-листопаді ще було не відомо, чи нападе РФ. Відомо, що нападе було, для мене особисто, зі своїх джерел. Не знаю, чи знала це влада, але якщо я знав, то напевно й вони знали. Було вже на початку грудня зрозуміло, що нападуть точно. Питання - коли нападуть?", - зазначив він.
https://visrozdil.lviv.ua/2022/04/07/pro-napad-rf-bulo-vidomo-na-pochatku-grudnya-vlada-tsogo-ne-ogolosyla-bo-bizhentsi-zablokuvaly-b-ruh-zsu-i-yih-dovelos-rozstrilyuvaty-tankamy-arestovych/
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02.05.2022 22:34 Відповісти
Мадярів вже час відправити на прародіну на Урал, звідки вони і прискакали в Паннонію у 9 столітті, знищивщи слов'янську державу Велику Моравію
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02.05.2022 22:41 Відповісти
перед нападом на СРСР Гітлер повідомив Мусоліні про превентивний напад, в кругу своїх сподвижників сказазв, що зятьок мусоліні Чіано негайно повідомить Лондон - ворога Гітлера. Тому і повідомив в останній день. Чому ж так захищає рузге Орбан ? Вже давно угри отримують газ із скидкою від продавця, от саме ця маржа йде в кишені угроським шредерам. Коли перестануть платити мзду, мігом перефарбуються. Через два місяці про них забудуть, як і про їх лоббі -
мукачівських легінів у Києві та області.
Орбан з бригадою мають терпретензії до Словакії (район Комарно), України, Румунії (Транссільванія), тобто до всіх сусідів. Ну а рузге тілдьки підігрівіає амбіції.
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02.05.2022 22:47 Відповісти
Цікава країна Угорщина - населення нічого, вродє європейці, а президжент кремлівський г*ндон.
В сімї не без Урода.
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02.05.2022 23:12 Відповісти
у ***** собі заявочка,все НАТО знало,до дурнуватих приїждав голова самої сильної розвідки світу,але знала про напад тілько мадярщина,орбан то ще той ************,але по мережі НАТО всі й так ЗНАЛИ що буде війна і досить точно знали.Відмазка рівня "я у мами дурачок"
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02.05.2022 23:51 Відповісти
Gандоны продажные...
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Угорці - папуаси Європи . Вони і раніше були нацистами .
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03.05.2022 00:24 Відповісти
Але це було ясно відразу . Щоб Путін їхав до когось, просто так. ..А Ви думаєте чому ,вони там теплиці подарували українцям , і паспорта …. Якщо прості українці знали то В Києві знали теж .
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03.05.2022 00:25 Відповісти
А німецький дипломат також не знав, але казав Кулебі -- для чого це все якщо через 72 години буде вже інакше!😂😂😂
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03.05.2022 00:42 Відповісти
 
 