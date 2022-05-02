Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не приедет Штайнмайер
Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Отвечая на вопрос, когда он поедет в Киев, канцлер сказал, что все еще считает "достаточно громким событием" то, что президент Франко-Вальтер Штайнмайер не был приглашен.
"Это мешает делу", – сказал Шольц.
Издание отмечает, что в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку Украина его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.
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+30 Вася Шевченко #371210
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+23 Dust
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+22 Sergey #515897
показать весь комментарий02.05.2022 22:26 Ссылка
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На цензорі є бот зі свіжою реєстрацією, який робить одне і те саме - під час війни цілеспрямовано розгойдує ситуацію з середини.
Адміни, баньте цього бота.
ghfhg jhjh - censor.net/ua/user/509378
Это оскорбление первого лица Германии и теперь отношение Германии к Украине!
И это при том, что там столько наших беженцев теперь поставлены в двусмысленную ситуацию!
Это полный п...ц! Да нам никто не обязан! Это добрая воля немцев. Хватит уже теребить и
насиловать историю, хватит разыгривать еврейскую карту. Эй вы там. наверху, белены объелись?
Просите помощь и одновременно оскорбляете канцлера? Называете его какой то печёночной колбасой! Вся Германия гудит. Вот раша радуется! Мельник должен немедленно покинуть страну!
И ещё извинения не забудьте. Боже, вот выбрали во власть сплошных невiгласов!
Вы хоть имеете представление, что такое дипломатия, граждане руководители? Европа посмотрит
на всё и скажет, да пошли вы в ж...! Так помощь не оказывается. Я думаю, что это либо чья то зрада, либо совсем больной гражданин Мельник. Хватит того, что раша постоянно вторую мировую историю использует для пропаганды.. и это раздражает, так ещё свои гадят.
Вы выступаете не на корпоративе, вы делаете историю от имени УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Думайте!!! Где там наша ванга Арестович, почему молчит, невозможно обЪяснить, да?
недоумении и помогает не власти. а "глупому" народу. Но могут и устать помогать, если делать
всё по глупому. Обращения к другим народам понятны, но решает там всё таки власть, также,
как и в Украине. Есть выражение "от Великого до смешного один шаг". Не сделайте его случайно!
Или "НЕ СЛУЧАЙНО"! Да увидят глаза зрячих всю правду и услышат те, кто умеет слушать!
Можно войти в Историю, а можно сесть в лужу! А грязная лужа совсем рядом! Осторожно...