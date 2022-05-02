Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не приедет Штайнмайер

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Отвечая на вопрос, когда он поедет в Киев, канцлер сказал, что все еще считает "достаточно громким событием" то, что президент Франко-Вальтер Штайнмайер не был приглашен.

"Это мешает делу", – сказал Шольц.

Издание отмечает, что в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку Украина его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.

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