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Новости Война
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Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не приедет Штайнмайер

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Отвечая на вопрос, когда он поедет в Киев, канцлер сказал, что все еще считает "достаточно громким событием" то, что президент Франко-Вальтер Штайнмайер не был приглашен.

"Это мешает делу", – сказал Шольц.

Издание отмечает, что в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку Украина его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.

Также смотрите: Воины 30-й ОМБр уничтожили танк и БМП рашистов. ВИДЕО

Германия (7033) Штайнмайер Франк-Вальтер (519) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+30
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02.05.2022 22:27
+23
шайсе !!!!!

най не переймається!
до Києва їде лідер опозиції від ХДС-ХСС і їхгій урядовий свтлофор скоро засяє новими вогнями, без соціалістів
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02.05.2022 22:21
+22
Що поганого би було від того, якщо Штайнмаєр власнооч побачив злочини своїх недавніх друзів?

Може нашому "найвпливовішому" слід було тимчасово вгамувать свою зіркову хворобу на благо інтересів держави?
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02.05.2022 22:26
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Штайнмайер сам себя обосрал и пытался на нас выехать, чтоб его в Европе не чмырили от Польши до Британии. А то и танчики не дать, и лицом поторговать. В жопу пошел со своей формулой.
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03.05.2022 00:26 Ответить
Ну що дурники,правда Штайнмаєр ніц не значить,правда ж він пусте місце,чи може треба менше ******** махати на міжнародній арені,коли налагоджуються стосунки з таким складним партнером?
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02.05.2022 23:48 Ответить
якщо ти такий розумний, чого на виборах президента не висувався?
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03.05.2022 00:17 Ответить
В країні де 73% дебілів, розумні мають мало шансів
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03.05.2022 01:12 Ответить
Казки для бідних.

На цензорі є бот зі свіжою реєстрацією, який робить одне і те саме - під час війни цілеспрямовано розгойдує ситуацію з середини.
Адміни, баньте цього бота.

ghfhg jhjh - censor.net/ua/user/509378
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03.05.2022 02:15 Ответить
А можна будь ласка детальніше -хто і як розгойдує, ну шоб уже банить за щось,а не для когось?
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03.05.2022 06:16 Ответить
Якщо ви модератор, то ви точно бачите, чим займається цей персонаж. Всі його коментарі на цій сторінці про те ж саме, як і в інших темах.
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03.05.2022 13:00 Ответить
ну ну слабоголовенький,про що т и там проскавчав,розхитую? я? тобто радість таких недорозвинених від лулзів нашої дипломатія я повиненн підтримати,а нах давно не ходив?
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03.05.2022 14:42 Ответить
коли аргументи закінчуються, "обдаровані" інтелектом переходять на особистості
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03.05.2022 15:31 Ответить
Так сдается, что лидера ХДС Фридриха Мерца пригласили в Украину, чтобы торжественно вручить ему гвозди от крышки гроба немецкой свинособаки Шольца?
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03.05.2022 00:02 Ответить
шольц по кількості вигадок і відмазок скоро перплюне рашистських пропагандонів
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03.05.2022 00:06 Ответить
Хєр на шульца . Україна понад усе .
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03.05.2022 00:27 Ответить
Если превыше всего Украина, то где твоя логика? Ты в одном предложении допускаешь насрать на Президента Германии с необходимой помощью для Украины и тут же говоришь что Украина превыше капризов Зеленского. Ты бы определился уже с крестиком и трусами, что снять а что оставить.
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03.05.2022 00:54 Ответить
Це для нього непідйомна задача
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03.05.2022 01:16 Ответить
Може так статися що Шольца скоро замінять на когось іншого. Бо він вже дістав навіть однопартійців-соціалістів.
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03.05.2022 00:59 Ответить
Ну не хочет и не хочет. Ти диви, яка краля балувана.
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03.05.2022 01:29 Ответить
Тупа зелена блювота посилає німців на х.., але хто не будь з цих дебілів знає скільки для нас зробили німці?, чи просто так мізків немає, показати що ти герой кортить. Чого ж ви тоді канючити арту танки пошліть на х.., Одне хочу сказати всі ті хто в коментарях ганьбить німців або дебіли або корисні дурні ті хто їм ставить лайки такі ж.
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03.05.2022 06:01 Ответить
Завдяки таким штанмаєрам-маркелям-шольцам Німеччина перетворилась з локомотива Європи і ЄС в такий собі вагончик, який теліпається десь там позаду...ну, якщо не в економічному питанні, то в політичному вже точно. Зажиріли німаки, зажиріли...а як не зажиріти-грошики капали справно(один Шредер чого вартий, та і не тільки він один), роботи від них-"занепокоєння, глибоке занепокоєння" Придумають якусь там "формулу", губки бантиком-ручки човником..."альтернативи немає"...тут хоч-не- хоч, а розум переміщається з голови в район живота... Щось не дуже мені імпонує такий "союз", але то власна думка, хтось може мати іншу...
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03.05.2022 06:19 Ответить
Вы что там во власти помощью обожрались, с ума посходили? Да это международный скандал!
Это оскорбление первого лица Германии и теперь отношение Германии к Украине!
И это при том, что там столько наших беженцев теперь поставлены в двусмысленную ситуацию!
Это полный п...ц! Да нам никто не обязан! Это добрая воля немцев. Хватит уже теребить и
насиловать историю, хватит разыгривать еврейскую карту. Эй вы там. наверху, белены объелись?
Просите помощь и одновременно оскорбляете канцлера? Называете его какой то печёночной колбасой! Вся Германия гудит. Вот раша радуется! Мельник должен немедленно покинуть страну!
И ещё извинения не забудьте. Боже, вот выбрали во власть сплошных невiгласов!
Вы хоть имеете представление, что такое дипломатия, граждане руководители? Европа посмотрит
на всё и скажет, да пошли вы в ж...! Так помощь не оказывается. Я думаю, что это либо чья то зрада, либо совсем больной гражданин Мельник. Хватит того, что раша постоянно вторую мировую историю использует для пропаганды.. и это раздражает, так ещё свои гадят.
Вы выступаете не на корпоративе, вы делаете историю от имени УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Думайте!!! Где там наша ванга Арестович, почему молчит, невозможно обЪяснить, да?
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03.05.2022 09:39 Ответить
Благодаря политике этих первых лиц в Украине уже погибли десятки тысяч гражданских. По поводу вся Германия, оставьте эти фантазии при себе.
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03.05.2022 13:04 Ответить
правда сраколиз?я шось не пригадую щоб Штайнамаєр когось насильно тягнув підписувати.он Порох усю каденцію від нього дипломатично морозився,і все всіх влаштовувало,а тут зразу політика Німеччини,як легко ти скинув пройоб зешобли на німаків...
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03.05.2022 14:45 Ответить
одна річ, яку ти не можеш зрозуміти через свій розвиток, всі твої образи дають оцінку насамперед тобі
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03.05.2022 15:35 Ответить
И это ещё не всё. На весь мир громко кричать и ТРЕБОВАТЬ помощь, при том, что свой военный потенциал открыто, в течение 2-х лет, гробить перед войной? Весь мир это знает в
недоумении и помогает не власти. а "глупому" народу. Но могут и устать помогать, если делать
всё по глупому. Обращения к другим народам понятны, но решает там всё таки власть, также,
как и в Украине. Есть выражение "от Великого до смешного один шаг". Не сделайте его случайно!
Или "НЕ СЛУЧАЙНО"! Да увидят глаза зрячих всю правду и услышат те, кто умеет слушать!
Можно войти в Историю, а можно сесть в лужу! А грязная лужа совсем рядом! Осторожно...
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03.05.2022 10:14 Ответить
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