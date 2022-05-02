Шольц не хоче їхати до Києва, поки туди не приїде Штайнмаєр

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки туди не поїде президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Відповідаючи на запитання, коли він поїде до Києва, канцлер сказав, що все ще вважає "досить гучною подією" те, що президента Франка-Вальтера Штайнмаєра не було запрошено.

"Це заважає справі", - сказав Шольц.

Видання зазначає, що у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки Україна його не запросила. Він хотів поїхати до Києва з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви, які зрештою виїхали без нього.

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