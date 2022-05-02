Шольц не хоче їхати до Києва, поки туди не приїде Штайнмаєр
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки туди не поїде президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Відповідаючи на запитання, коли він поїде до Києва, канцлер сказав, що все ще вважає "досить гучною подією" те, що президента Франка-Вальтера Штайнмаєра не було запрошено.
"Це заважає справі", - сказав Шольц.
Видання зазначає, що у середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки Україна його не запросила. Він хотів поїхати до Києва з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви, які зрештою виїхали без нього.
Топ коментарі
+30 Вася Шевченко #371210
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+23 Dust
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+22 Sergey #515897
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На цензорі є бот зі свіжою реєстрацією, який робить одне і те саме - під час війни цілеспрямовано розгойдує ситуацію з середини.
Адміни, баньте цього бота.
ghfhg jhjh - censor.net/ua/user/509378
Это оскорбление первого лица Германии и теперь отношение Германии к Украине!
И это при том, что там столько наших беженцев теперь поставлены в двусмысленную ситуацию!
Это полный п...ц! Да нам никто не обязан! Это добрая воля немцев. Хватит уже теребить и
насиловать историю, хватит разыгривать еврейскую карту. Эй вы там. наверху, белены объелись?
Просите помощь и одновременно оскорбляете канцлера? Называете его какой то печёночной колбасой! Вся Германия гудит. Вот раша радуется! Мельник должен немедленно покинуть страну!
И ещё извинения не забудьте. Боже, вот выбрали во власть сплошных невiгласов!
Вы хоть имеете представление, что такое дипломатия, граждане руководители? Европа посмотрит
на всё и скажет, да пошли вы в ж...! Так помощь не оказывается. Я думаю, что это либо чья то зрада, либо совсем больной гражданин Мельник. Хватит того, что раша постоянно вторую мировую историю использует для пропаганды.. и это раздражает, так ещё свои гадят.
Вы выступаете не на корпоративе, вы делаете историю от имени УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Думайте!!! Где там наша ванга Арестович, почему молчит, невозможно обЪяснить, да?
недоумении и помогает не власти. а "глупому" народу. Но могут и устать помогать, если делать
всё по глупому. Обращения к другим народам понятны, но решает там всё таки власть, также,
как и в Украине. Есть выражение "от Великого до смешного один шаг". Не сделайте его случайно!
Или "НЕ СЛУЧАЙНО"! Да увидят глаза зрячих всю правду и услышат те, кто умеет слушать!
Можно войти в Историю, а можно сесть в лужу! А грязная лужа совсем рядом! Осторожно...