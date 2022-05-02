Воины 30-й ОМБр уничтожили танк и БМП рашистов. ВИДЕО

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Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает https://www.unian.net/war/rossiyskiy-flot-danilov-prokommentiroval-unichtozhenie-korabley-rf-2-maya-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11810193.html УНИАН . 2.05.2022, 21:52
"Как только они (корабли РФ) появляются в зонах доступности, и сегодня наши войска это еще раз доказали, мы их сразу отправляем туда, где сейчас находится крейсер "Москва". Сегодня были уничтожены два судна РФ, которые были возле нашего острова Змеиный", - отметил Данилов.
- Ось шашка Сагайдачного, ось шаровари Петлюри, ось гетьманська булава...
а це- вбитий москаль...
а щоб він не засмердівся ми їх три рази на день міняємо!