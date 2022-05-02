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Воїни 30-ї ОМБр знищили танк та БМП рашистів. ВIДЕО

Танкісти та артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили танк та БМП російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Автор: 

30 окрема механізована бригада (155) ЗСУ (7638)


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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал уничтожение украинскими военными двух вражеских катеров возле острова Змеиный.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает https://www.unian.net/war/rossiyskiy-flot-danilov-prokommentiroval-unichtozhenie-korabley-rf-2-maya-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11810193.html УНИАН . 2.05.2022, 21:52

"Как только они (корабли РФ) появляются в зонах доступности, и сегодня наши войска это еще раз доказали, мы их сразу отправляем туда, где сейчас находится крейсер "Москва". Сегодня были уничтожены два судна РФ, которые были возле нашего острова Змеиный", - отметил Данилов.
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Відколи це катери стали кораблями?
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02.05.2022 23:34 Відповісти
Музей козацької слави. Екскурсія. Екскурсовод:
- Ось шашка Сагайдачного, ось шаровари Петлюри, ось гетьманська булава...
а це- вбитий москаль...
а щоб він не засмердівся ми їх три рази на день міняємо!
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02.05.2022 22:16 Відповісти
kruto rabotajut rebjata v lesu !
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02.05.2022 23:38 Відповісти
Теma9 ,ну вот ты умничаеш , а что ты сделал полезного?
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03.05.2022 08:54 Відповісти
 
 