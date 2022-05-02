Воїни 30-ї ОМБр знищили танк та БМП рашистів. ВIДЕО

Танкісти та артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили танк та БМП російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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