Швеция возвращает посольство в Киев
Шведское посольство возобновит работу в столице Украины после вынужденной эвакуации в феврале.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере главы МИД королевства Анн Линде.
Анн Линде анонсировала возвращение персонала дипломатического представительства Швеции. Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.
"Спасибо послу Тобиасу Тибергу и команде за вашу добросовестную работу, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и рада, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", - написала министерша.
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