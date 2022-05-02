УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10066 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
961 0

Швеція повертає посольство до Києва

линде,анн

Шведське посольство відновить роботу в столиці України після вимушеної евакуації у лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері очільниці МЗС королівства Анн Лінде. 

Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції. Місія запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.

"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україна та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й повинна бути", – написала міністерка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відновило роботу посольство Данії: глава МЗС Кофод пообіцяв продовження підтримки України за всіма напрямками. ФОТОрепортаж

Автор: 

посольство (947) Швеція (964) Лінде Анн (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 