Швеція повертає посольство до Києва
Шведське посольство відновить роботу в столиці України після вимушеної евакуації у лютому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері очільниці МЗС королівства Анн Лінде.
Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції. Місія запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.
"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україна та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й повинна бути", – написала міністерка.
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