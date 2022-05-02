Зеленский об обстреле Одессы оккупантами: "Чем России угрожали эти дети?"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Одессы российскими оккупантами, вследствие чего погиб 14-летний мальчик и была ранена 17-летняя девушка.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее - осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем России угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют, вот и все.

В Лисичанске Луганской области от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более ста лет. Ее построили бельгийцы для этого города. Она выдержала две мировые войны. Но, как мы видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой для современной России.

220 украинских детей убиты российской армией за это время, начиная с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что нет доступа к временно оккупированным районам нашего государства. 1570 учебных заведений разрушены или повреждены вследствие обстрелов. Это чуть больше, чем через два месяца!" - подчеркнул глава государства.

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