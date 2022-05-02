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Новости Война
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Зеленский об обстреле Одессы оккупантами: "Чем России угрожали эти дети?"

одеса

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Одессы российскими оккупантами, вследствие чего погиб 14-летний мальчик и была ранена 17-летняя девушка.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее - осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем России угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют, вот и все.

В Лисичанске Луганской области от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более ста лет. Ее построили бельгийцы для этого города. Она выдержала две мировые войны. Но, как мы видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой для современной России.

220 украинских детей убиты российской армией за это время, начиная с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что нет доступа к временно оккупированным районам нашего государства. 1570 учебных заведений разрушены или повреждены вследствие обстрелов. Это чуть больше, чем через два месяца!" - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обстрел (27626) Одесса (7915)


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Топ комментарии
+13
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02.05.2022 23:27
+9
Они любят убивать детей. Они же русские.
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02.05.2022 23:26
+7
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02.05.2022 23:49
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А не пора шарахнути по запаребріку у відповідь?
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02.05.2022 23:22 Ответить
та воно то можна,але начальник "найвеличнішого" буде *******)))
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03.05.2022 01:14 Ответить
Они любят убивать детей. Они же русские.
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02.05.2022 23:26 Ответить
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02.05.2022 23:27 Ответить
Факт - на сегодня практически все, кто за него голосовал в 2019-м, считают на сегобня его ГЕРОЕМ.

Боневтік - і цього їм достатньо.

Паєтаму плюндруйте його тут, паплюжте, викладайте 100-відсоткові факти, але на наступних виборах тупість цього наріду непереможна !!!
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02.05.2022 23:32 Ответить
Медведчук тоді теж герой- бо не втік?
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02.05.2022 23:37 Ответить
Медведчук намагався, але йому не повЕзло. Він не герой, він лох.
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02.05.2022 23:56 Ответить
а він тікав,чи сидів на блат-хаті у буданова?
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03.05.2022 01:16 Ответить
А може ти тупий як пробка??? Чому ти такий вумніший а ніж народ???
Наведу слова Ю.В.Луценко

- По-перше, я старався не дуже дошкульно це робити (сміється. - Є.К.). Навіть тоді я вважав, що Президент Зеленський є не просто фізичною особою, а главою держави. І тому старався підбирати слова. А зараз я вважаю, що Президент Зеленський з 24/02/22- на своєму місці як досвідчений майстер слова. І свою функцію - вселяти в українців віру - він виконує на 101%. Іншу функцію - не заважати військовим політизованими діями - він після 24/02/22, мені здається, також виконує.

Функцію проводити міжнародну політику він, з моєї точки зору, виконує добре. (У мене, наприклад, є трошки інше бачення ступеня агресивності відносин із країнами-союзниками - але ми обрали цього президента, і він має право реалізовувати цю свою конституційну функцію так, як він вважає за потрібне. Я б, наприклад, так на Штайнмаєра не наїжджав - бо це не просто Штайнмаєр, а - хай і з невеликими повноваженнями - Президент Німеччини. Але Зеленський робить так, як він вважає. І - треба віддати належне- це приносить результат). Джерело:
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03.05.2022 07:34 Ответить
А 73% моляться.
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02.05.2022 23:33 Ответить
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02.05.2022 23:49 Ответить
Ха, у мене на роботі колись аж 3 бабИ за януковоча так волали, майже хором. І так щодня увесь передвиборчий період. Було важко, але пережила якось.
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03.05.2022 00:04 Ответить
Да хватит ныть уже,блеать.
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02.05.2022 23:29 Ответить
Действительно !

Ныть надо потом.

Когда ныть уже поздно.

Правильно ?
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02.05.2022 23:34 Ответить
 
 