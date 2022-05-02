Зеленский об обстреле Одессы оккупантами: "Чем России угрожали эти дети?"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Одессы российскими оккупантами, вследствие чего погиб 14-летний мальчик и была ранена 17-летняя девушка.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее - осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем России угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют, вот и все.
В Лисичанске Луганской области от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более ста лет. Ее построили бельгийцы для этого города. Она выдержала две мировые войны. Но, как мы видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой для современной России.
220 украинских детей убиты российской армией за это время, начиная с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что нет доступа к временно оккупированным районам нашего государства. 1570 учебных заведений разрушены или повреждены вследствие обстрелов. Это чуть больше, чем через два месяца!" - подчеркнул глава государства.
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Боневтік - і цього їм достатньо.
Паєтаму плюндруйте його тут, паплюжте, викладайте 100-відсоткові факти, але на наступних виборах тупість цього наріду непереможна !!!
Наведу слова Ю.В.Луценко
- По-перше, я старався не дуже дошкульно це робити (сміється. - Є.К.). Навіть тоді я вважав, що Президент Зеленський є не просто фізичною особою, а главою держави. І тому старався підбирати слова. А зараз я вважаю, що Президент Зеленський з 24/02/22- на своєму місці як досвідчений майстер слова. І свою функцію - вселяти в українців віру - він виконує на 101%. Іншу функцію - не заважати військовим політизованими діями - він після 24/02/22, мені здається, також виконує.
Функцію проводити міжнародну політику він, з моєї точки зору, виконує добре. (У мене, наприклад, є трошки інше бачення ступеня агресивності відносин із країнами-союзниками - але ми обрали цього президента, і він має право реалізовувати цю свою конституційну функцію так, як він вважає за потрібне. Я б, наприклад, так на Штайнмаєра не наїжджав - бо це не просто Штайнмаєр, а - хай і з невеликими повноваженнями - Президент Німеччини. Але Зеленський робить так, як він вважає. І - треба віддати належне- це приносить результат). Джерело:
Ныть надо потом.
Когда ныть уже поздно.
Правильно ?