Зеленський про обстріл Одеси окупантами: "Чим Росії загрожували ці діти?"
Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл Одеси російськими окупантами, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик та було поранено 17-річну дівчину.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї - осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все.
У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії.
220 українських дітей убиті російською армією за час із 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці!" - наголосив глава держави.
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Боневтік - і цього їм достатньо.
Паєтаму плюндруйте його тут, паплюжте, викладайте 100-відсоткові факти, але на наступних виборах тупість цього наріду непереможна !!!
Наведу слова Ю.В.Луценко
- По-перше, я старався не дуже дошкульно це робити (сміється. - Є.К.). Навіть тоді я вважав, що Президент Зеленський є не просто фізичною особою, а главою держави. І тому старався підбирати слова. А зараз я вважаю, що Президент Зеленський з 24/02/22- на своєму місці як досвідчений майстер слова. І свою функцію - вселяти в українців віру - він виконує на 101%. Іншу функцію - не заважати військовим політизованими діями - він після 24/02/22, мені здається, також виконує.
Функцію проводити міжнародну політику він, з моєї точки зору, виконує добре. (У мене, наприклад, є трошки інше бачення ступеня агресивності відносин із країнами-союзниками - але ми обрали цього президента, і він має право реалізовувати цю свою конституційну функцію так, як він вважає за потрібне. Я б, наприклад, так на Штайнмаєра не наїжджав - бо це не просто Штайнмаєр, а - хай і з невеликими повноваженнями - Президент Німеччини. Але Зеленський робить так, як він вважає. І - треба віддати належне- це приносить результат). Джерело:
Ныть надо потом.
Когда ныть уже поздно.
Правильно ?