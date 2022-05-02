Зеленський про обстріл Одеси окупантами: "Чим Росії загрожували ці діти?"

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл Одеси російськими окупантами, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик та було поранено 17-річну дівчину.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї - осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все.

У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії.

220 українських дітей убиті російською армією за час із 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці!" - наголосив глава держави.

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