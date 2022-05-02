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Новини Війна
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Зеленський про обстріл Одеси окупантами: "Чим Росії загрожували ці діти?"

одеса

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл Одеси російськими окупантами, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик та було поранено 17-річну дівчину.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї - осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все.

У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії.

220 українських дітей убиті російською армією за час із 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці!" - наголосив глава держави.

Дивіться: Без санкцій у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) обстріл (28973) Одеса (5492)


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Топ коментарі
+13
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02.05.2022 23:27
+9
Они любят убивать детей. Они же русские.
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02.05.2022 23:26
+7
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02.05.2022 23:49
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А не пора шарахнути по запаребріку у відповідь?
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02.05.2022 23:22 Відповісти
та воно то можна,але начальник "найвеличнішого" буде *******)))
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03.05.2022 01:14 Відповісти
Они любят убивать детей. Они же русские.
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02.05.2022 23:26 Відповісти
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02.05.2022 23:27 Відповісти
Факт - на сегодня практически все, кто за него голосовал в 2019-м, считают на сегобня его ГЕРОЕМ.

Боневтік - і цього їм достатньо.

Паєтаму плюндруйте його тут, паплюжте, викладайте 100-відсоткові факти, але на наступних виборах тупість цього наріду непереможна !!!
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02.05.2022 23:32 Відповісти
Медведчук тоді теж герой- бо не втік?
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02.05.2022 23:37 Відповісти
Медведчук намагався, але йому не повЕзло. Він не герой, він лох.
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02.05.2022 23:56 Відповісти
а він тікав,чи сидів на блат-хаті у буданова?
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03.05.2022 01:16 Відповісти
А може ти тупий як пробка??? Чому ти такий вумніший а ніж народ???
Наведу слова Ю.В.Луценко

- По-перше, я старався не дуже дошкульно це робити (сміється. - Є.К.). Навіть тоді я вважав, що Президент Зеленський є не просто фізичною особою, а главою держави. І тому старався підбирати слова. А зараз я вважаю, що Президент Зеленський з 24/02/22- на своєму місці як досвідчений майстер слова. І свою функцію - вселяти в українців віру - він виконує на 101%. Іншу функцію - не заважати військовим політизованими діями - він після 24/02/22, мені здається, також виконує.

Функцію проводити міжнародну політику він, з моєї точки зору, виконує добре. (У мене, наприклад, є трошки інше бачення ступеня агресивності відносин із країнами-союзниками - але ми обрали цього президента, і він має право реалізовувати цю свою конституційну функцію так, як він вважає за потрібне. Я б, наприклад, так на Штайнмаєра не наїжджав - бо це не просто Штайнмаєр, а - хай і з невеликими повноваженнями - Президент Німеччини. Але Зеленський робить так, як він вважає. І - треба віддати належне- це приносить результат). Джерело:
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03.05.2022 07:34 Відповісти
А 73% моляться.
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02.05.2022 23:33 Відповісти
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02.05.2022 23:49 Відповісти
Ха, у мене на роботі колись аж 3 бабИ за януковоча так волали, майже хором. І так щодня увесь передвиборчий період. Було важко, але пережила якось.
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03.05.2022 00:04 Відповісти
Да хватит ныть уже,блеать.
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02.05.2022 23:29 Відповісти
Действительно !

Ныть надо потом.

Когда ныть уже поздно.

Правильно ?
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02.05.2022 23:34 Відповісти
 
 