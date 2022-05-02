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Украина всегда будет помнить, что для нее сделала Словакия, - Кулеба

кулеба

Украина всегда будет помнить, что сделали для нее словацкие друзья: прием беженцев, гуманитарная помощь, снабжение оружием, поддержка предоставления статуса кандидата в Евросоюз и разрешения на беспошлинный экспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твитере.

"Украина всегда будет помнить, что сделали для нас словацкие друзья. Теплый прием для убегающих от войны украинцев, гуманитарная помощь, поставка оружия, поддержка предоставления Украине статуса кандидата в ЕС и разрешения на беспошлинный экспорт в ЕС. Нам повезло, что Словакия является соседом", - отметил он.

Читайте также: Словакия в ближайшее время может предоставить Украине самолеты МиГ-29, - NYT

Автор: 

Словакия (989) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Из моего личного опыта - в Словакии сделано много итресных реформ . Словакию курировал Брюссель .когда Словакия входила в ЕС , она была голая и босая . Сегодня словаки при хороших авто и недвижимости .
Много проектируют австрияки . Строят все очень быстро .
Дороги в идеальном состоянии . За рулем Пить нельзя ни капли . За непристегнутый ремень безопасности штраф до 60 евро
Форма словацких силовых структур очень красивая - ее создавало крутое мировое дизайнерское бюро .
Словакию сразу перевели на евро и этим укрепили национальный банк

‼️‼️‼️считаю , что фонд восстановления Украины нужно организовать в Брюсселе , чтобы он контролировал деньги и проекты .
Бене и его Ко денег в руки не давать
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02.05.2022 23:58
+12
в нас теж пам'ять не погана

1. Ничего недолжен
2. Я нелох
3. Видел мир в глазах путина
4. Проста нада перестать стрелять
5. Вагнергейт
6. Журавль
7. Министерство реинтеграции оккупированных территорий во главе с верещук.
8. Полномасштабный срыв всех оборонных закупок 2 года подряд.
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02.05.2022 23:42
+9
премьер Словакии Гегер предложил провести Украину через реформы , через которые прошла Словакия . ЧЕГО МОЛЧИМ ?

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02.05.2022 23:50
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🙏💐
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02.05.2022 23:34 Ответить
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02.05.2022 23:34 Ответить
Так перевезіть автобус в Херсон або Мелітополь (про Марік вже мовчу) і нехай покрутять там кіно = якщо встигнуть до того, як жителі його спалять за здачу Півдня.
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02.05.2022 23:43 Ответить
а ти видно в бою з кулеметом і тебе завернули з півдня в інший бік?
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03.05.2022 00:03 Ответить
в нас теж пам'ять не погана

1. Ничего недолжен
2. Я нелох
3. Видел мир в глазах путина
4. Проста нада перестать стрелять
5. Вагнергейт
6. Журавль
7. Министерство реинтеграции оккупированных территорий во главе с верещук.
8. Полномасштабный срыв всех оборонных закупок 2 года подряд.
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02.05.2022 23:42 Ответить
Тут Шольца вже не знаю, якими словами обзивають за те, що він негласно вимагає візиту Штанмайєра перед своїм.
Так от (чи мені зраджує пам'ять) трохи більше року назад Зе і Ко хвалили формулу Штанмайєра і пропонували її застосувати, "трохи підправлену" (Подоляк здається озвучував). Тоді Штанмайєр був хороший.
А тепер агент кремля нашептав боневтіку, що потрібно "тупнути ніжкою".
Результат -відмовлено у візиті діючому президенту країни, яка є ключовою на материковій Європі і від якої багато що залежить в допомозі нашої боротьби.
Така політика нагадує собаче тявкання. Політика так не робиться - хай їде, хай піариться, чи не піариться. Там що головне? - "хоч чорт, хоч біс -аби яйця ніс".
Слава Богу, хоч надто серйозно це не сприйняли.
Але дивлюсь - більшість дописувачів і сьогодні: "Та ми ту Німеччину пошлем! Хто вони такі?!".
Знаєте - це коменти десятирічної дитини (або ворожі).
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02.05.2022 23:54 Ответить
премьер Словакии Гегер предложил провести Украину через реформы , через которые прошла Словакия . ЧЕГО МОЛЧИМ ?

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02.05.2022 23:50 Ответить
воровчукам реформы не нужны...(
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02.05.2022 23:58 Ответить
Из моего личного опыта - в Словакии сделано много итресных реформ . Словакию курировал Брюссель .когда Словакия входила в ЕС , она была голая и босая . Сегодня словаки при хороших авто и недвижимости .
Много проектируют австрияки . Строят все очень быстро .
Дороги в идеальном состоянии . За рулем Пить нельзя ни капли . За непристегнутый ремень безопасности штраф до 60 евро
Форма словацких силовых структур очень красивая - ее создавало крутое мировое дизайнерское бюро .
Словакию сразу перевели на евро и этим укрепили национальный банк

‼️‼️‼️считаю , что фонд восстановления Украины нужно организовать в Брюсселе , чтобы он контролировал деньги и проекты .
Бене и его Ко денег в руки не давать
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02.05.2022 23:58 Ответить
10000% !
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03.05.2022 00:05 Ответить
В Польщі теж було багато цікавих реформ. І на євро вони не переходили, зберегли злотий. А от допомогу Україні певно що мають контролювати міжнародні партнери.
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03.05.2022 01:36 Ответить
Це ти до кого звертаєшся?
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02.05.2022 23:59 Ответить
Вопрос мне ? Пытаюсь докричаться до кого нибудь . Бо разворуют всю материальную помощь и настроят дешевых бараков
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03.05.2022 00:21 Ответить
Так ти ж не про гуманітарку (до речі Швець в останньому блозі вже на весь світ поставив конкретні питанні єрмаку - цікаво, що відповість), я про реформи: ЧЕГО МОЛЧИМ?

Якщо до влади, то в нас повна "переемственность поколений" - до вибрів всі класні пацани, а потім... - особливо остання команда - яскравий приклад давньої гуморески Павла Глазового:

послухай

https://www.youtube.com/watch?v=aMyv8LLDma0
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03.05.2022 01:01 Ответить
Клас !

про матеріальну помощь - я мала на увазі не гуманитарку , а обіцяні мільярди допомоги
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03.05.2022 05:42 Ответить
а чому це якийсь не обрізаний Гегер, "нашим щирим" обрізантам, повинен умови ставити?
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03.05.2022 00:02 Ответить
А хто там умови ставить ? До зелених даже не доходят все плюси пропозиції Гегера , бо різний уровень освіти
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03.05.2022 00:23 Ответить
та то він із сарказмом написав
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03.05.2022 01:44 Ответить
ці скорпіони (), не дивлячись на ватерпас освіти, з неприхованою підозрілістю дивляться і в дзеркало...
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04.05.2022 02:25 Ответить
Словаки як поляки - то наші справжні брати! І при нагоді ми віддячимо їм усим чим зможемо! А поки - ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА нашим браттям!🤝
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03.05.2022 00:17 Ответить
Vrah ( враг ) по словацки - убийца
Vražda ( вражда) - убийство
представляете как точен настоящий словянский язык ?
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03.05.2022 00:29 Ответить
Не скажу за всю Україну, але я точно буду. Те, що не засцяли, та найперші дали серйозну зброю.
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03.05.2022 00:20 Ответить
Несколько лет пишу одно и то же - в Словакии на 5 млн жителей - 5 новейших роботоризованных крупнейших автозаводов - производят Ягуар, Порш ( внедорожник), Туарег ( внедорожник) , Ауди 8( внедорожник), КИА и т д
большой процент гибридных авто и электро авто
Словакия первая в мире по производству авто на душу населения в год - 160 шт авто на человека .

разве можно это сравнить со схемой СПЕКУЛЯНТСКОГО закона про евробляхи , который на стоимость авто в Словакии ещё накручивал 50-70% стоимость ВВОЗИМОЙ В УКРАИНУ АВТО ?

и это при том , что в Украине НЕТ АВТОЗАВОДОВ , и некого защищать налогами
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03.05.2022 00:36 Ответить
В Киеве с приезжими 5 млн . Ну и где 5 крупнейших автозаводов ?

завозили серую контрабанду и обдирали украинцев при покупке авто .
И ВЕСЬ УКРАИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВОРОВАЛА власть за 30 лет и никто ещё не ответил , опять олигархи в Украину слетаются - испуг прошёл - пришло время воровать международные мильярды
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03.05.2022 00:45 Ответить
Это же надо было так довести Украину, чтобы народ ездил на 40-50 летних развалюхах российского производства , как в какой-то отсталой стране ‼️‼️‼️, а депутаты по 5 джипов имели

жто же надо было так разворовать страну , чтобы кредиты были как долговые ямы ( все для них , банкиров) под бешенные проценты .
В Словакии кредит 0,1- 5 % годовых , новые машины в кредит , квартиры в кредит - только предъяви справку о легальной зарплате .
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03.05.2022 00:53 Ответить
 
 