Украина всегда будет помнить, что для нее сделала Словакия, - Кулеба

Украина всегда будет помнить, что сделали для нее словацкие друзья: прием беженцев, гуманитарная помощь, снабжение оружием, поддержка предоставления статуса кандидата в Евросоюз и разрешения на беспошлинный экспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твитере.

"Украина всегда будет помнить, что сделали для нас словацкие друзья. Теплый прием для убегающих от войны украинцев, гуманитарная помощь, поставка оружия, поддержка предоставления Украине статуса кандидата в ЕС и разрешения на беспошлинный экспорт в ЕС. Нам повезло, что Словакия является соседом", - отметил он.

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