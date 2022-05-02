Україна завжди памʼятатиме, що для неї зробила Словаччина, - Кулеба

Україна завжди пам’ятатиме, що зробили для неї словацькі друзі: прийом біженців, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка наданню статусу кандидата до Євросоюзу та дозволу на безмитний експорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.

"Україна завжди пам’ятатиме, що зробили для нас словацькі друзі. Теплий прийом для українців, які тікають від війни, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка надання Україні статусу кандидата в ЄС та дозволу на безмитний експорт до ЄС. Нам пощастило, що Словаччина є сусідом", - зазначив він.

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