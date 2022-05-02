Україна завжди памʼятатиме, що для неї зробила Словаччина, - Кулеба
Україна завжди пам’ятатиме, що зробили для неї словацькі друзі: прийом біженців, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка наданню статусу кандидата до Євросоюзу та дозволу на безмитний експорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.
"Україна завжди пам’ятатиме, що зробили для нас словацькі друзі. Теплий прийом для українців, які тікають від війни, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка надання Україні статусу кандидата в ЄС та дозволу на безмитний експорт до ЄС. Нам пощастило, що Словаччина є сусідом", - зазначив він.
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1. Ничего недолжен
2. Я нелох
3. Видел мир в глазах путина
4. Проста нада перестать стрелять
5. Вагнергейт
6. Журавль
7. Министерство реинтеграции оккупированных территорий во главе с верещук.
8. Полномасштабный срыв всех оборонных закупок 2 года подряд.
Так от (чи мені зраджує пам'ять) трохи більше року назад Зе і Ко хвалили формулу Штанмайєра і пропонували її застосувати, "трохи підправлену" (Подоляк здається озвучував). Тоді Штанмайєр був хороший.
А тепер агент кремля нашептав боневтіку, що потрібно "тупнути ніжкою".
Результат -відмовлено у візиті діючому президенту країни, яка є ключовою на материковій Європі і від якої багато що залежить в допомозі нашої боротьби.
Така політика нагадує собаче тявкання. Політика так не робиться - хай їде, хай піариться, чи не піариться. Там що головне? - "хоч чорт, хоч біс -аби яйця ніс".
Слава Богу, хоч надто серйозно це не сприйняли.
Але дивлюсь - більшість дописувачів і сьогодні: "Та ми ту Німеччину пошлем! Хто вони такі?!".
Знаєте - це коменти десятирічної дитини (або ворожі).
Много проектируют австрияки . Строят все очень быстро .
Дороги в идеальном состоянии . За рулем Пить нельзя ни капли . За непристегнутый ремень безопасности штраф до 60 евро
Форма словацких силовых структур очень красивая - ее создавало крутое мировое дизайнерское бюро .
Словакию сразу перевели на евро и этим укрепили национальный банк
‼️‼️‼️считаю , что фонд восстановления Украины нужно организовать в Брюсселе , чтобы он контролировал деньги и проекты .
Бене и его Ко денег в руки не давать
Якщо до влади, то в нас повна "переемственность поколений" - до вибрів всі класні пацани, а потім... - особливо остання команда - яскравий приклад давньої гуморески Павла Глазового:
послухай
https://www.youtube.com/watch?v=aMyv8LLDma0
про матеріальну помощь - я мала на увазі не гуманитарку , а обіцяні мільярди допомоги
Vražda ( вражда) - убийство
представляете как точен настоящий словянский язык ?
большой процент гибридных авто и электро авто
Словакия первая в мире по производству авто на душу населения в год - 160 шт авто на человека .
разве можно это сравнить со схемой СПЕКУЛЯНТСКОГО закона про евробляхи , который на стоимость авто в Словакии ещё накручивал 50-70% стоимость ВВОЗИМОЙ В УКРАИНУ АВТО ?
и это при том , что в Украине НЕТ АВТОЗАВОДОВ , и некого защищать налогами
завозили серую контрабанду и обдирали украинцев при покупке авто .
И ВЕСЬ УКРАИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВОРОВАЛА власть за 30 лет и никто ещё не ответил , опять олигархи в Украину слетаются - испуг прошёл - пришло время воровать международные мильярды
жто же надо было так разворовать страну , чтобы кредиты были как долговые ямы ( все для них , банкиров) под бешенные проценты .
В Словакии кредит 0,1- 5 % годовых , новые машины в кредит , квартиры в кредит - только предъяви справку о легальной зарплате .