Словаччина найближчим часом може надати Україні літаки МіГ-29, - NYT

Словаччина домовилась із Польщею про те, щоб польські літаки F-16 патрулювали її небо.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Після зустрічі міністрів оборони двох країн Польща заявила, що її повітряні сили почнуть патрулювати Словаччину в рамках їхніх спільних зусиль щодо допомоги Україні. Терміни, коли почнуться патрулювання, не повідомляються.

Таким чином Словаччина вона перестане використовувати бойові літаки МіГ-29, що відкриє шлях до можливого постачання літаків в Україну.

