Словаччина найближчим часом може надати Україні літаки МіГ-29, - NYT
Словаччина домовилась із Польщею про те, щоб польські літаки F-16 патрулювали її небо.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Після зустрічі міністрів оборони двох країн Польща заявила, що її повітряні сили почнуть патрулювати Словаччину в рамках їхніх спільних зусиль щодо допомоги Україні. Терміни, коли почнуться патрулювання, не повідомляються.
Таким чином Словаччина вона перестане використовувати бойові літаки МіГ-29, що відкриє шлях до можливого постачання літаків в Україну.
