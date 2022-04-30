УКР
Словаччина найближчим часом може надати Україні літаки МіГ-29, - NYT

Словаччина домовилась із Польщею про те, щоб польські літаки F-16 патрулювали її небо.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Після зустрічі міністрів оборони двох країн Польща заявила, що її повітряні сили почнуть патрулювати Словаччину в рамках їхніх спільних зусиль щодо допомоги Україні. Терміни, коли почнуться патрулювання, не повідомляються.

Таким чином Словаччина вона перестане використовувати бойові літаки МіГ-29, що відкриє шлях до можливого постачання літаків в Україну.

Також читайте: Словацький ЗРК С-300 вже в Україні. Ефективно працює в південному регіоні

літак (3005) Словаччина (1175)
+38
Словаччина перша передала серйозну зброю. І не забзділи, хоч мокалів впливових там багато.
30.04.2022 21:40 Відповісти
+27
Маленькій Словаччині - велика подяка !
30.04.2022 21:39 Відповісти
+22
Будемо вдячні.
30.04.2022 21:36 Відповісти
Смущает слово "може"
30.04.2022 21:35 Відповісти
Ничё. Потом будет по факту.
30.04.2022 21:36 Відповісти
Напевне передасть. Бо зараз іде велике переозброєння ЄС і старий хлам масово списують.
30.04.2022 21:37 Відповісти
Будемо вдячні.
30.04.2022 21:36 Відповісти
Вони так довго теліпали цюцюрку з літаками... і бідон все блокував... краще б говорили коли вже по факту вони будуть бомбити русню...
30.04.2022 21:37 Відповісти
Коли ми чуємо, що щось може статися, зазвичай, справа вже зроблена. Ви чули, щоби Польща передала літаки? Але вона вже має намір патрулювати своїми Фалконами територію Словаччини.
30.04.2022 21:53 Відповісти
пусть еще прямо сейчас расскажут с каких аэродромов , на какие и в каких количествах желательно еще и ТВ .
30.04.2022 21:37 Відповісти
Ага, і гавноканал запросити...
01.05.2022 06:47 Відповісти
Маленькій Словаччині - велика подяка !
30.04.2022 21:39 Відповісти
Для нас це - Велика Країна!
30.04.2022 22:27 Відповісти
Не така вже вона й маленька...
показати весь коментар
30.04.2022 22:36 Відповісти
На одну людину населення і один квадратний кілометр площі - сміливості в десять разів більше, ніж в Німеччини і Франції.
01.05.2022 07:55 Відповісти
Словаччина перша передала серйозну зброю. І не забзділи, хоч мокалів впливових там багато.
30.04.2022 21:40 Відповісти
а може не надати
30.04.2022 21:43 Відповісти
Джойстіком ти манпулювати будешь?Там управління дещо відрізняеться
30.04.2022 21:52 Відповісти
міги є і 91 року тут не в тому справа,он турки літають на ф16х 90х років випуску,і нічого,питання як доглядались і модернізувались,нічим грамотно модернізований міг разюче не поступається фці
01.05.2022 00:01 Відповісти
Справа в тому, як ним користуватись...в умілих руках це грізна зброя.
01.05.2022 06:52 Відповісти
30.04.2022 21:47 Відповісти
Якого хера це писати як що цього не відбулося и можливо ніколи не відбудеться. Нафіга поширювати фейки? Ви що якийсь рашистський паблік? Чи ви з них берете зразок?
30.04.2022 21:51 Відповісти
Одна з найвпливовіших видань світу - https://www.nytimes.com/live/2022/04/30/world/ukraine-russia-war-news#slovakias-fighter-jets-might-soon-be-freed-up-thanks-to-a-deal-with-poland The New York Times
Це для вас фейк? А такі позитивні новини потрібні під час війни.
30.04.2022 22:07 Відповісти
Тим більше ці чутки ходили дещо раніше.А судячи з нашої безпорадності у повітрі під Маріуполем - літаків ми не отримували. Можливо в цей раз пролізе..
30.04.2022 22:11 Відповісти
Нах.я пи.діти про те, що ще не трапилось, ідіоти. Дедуть, тоді і напишите, де.біли. Чи може, таким чином, хочите зірвати угоду?
30.04.2022 22:00 Відповісти
Не важно кто, но самолеты нам дадут. Позже дадут и F-16. Если Америка и Запад поставили цель уничтожить парашу нашими руками, то в руки нам они дадут все, что нужно.
30.04.2022 22:04 Відповісти
До цього все і йде... для чого той ленд-ліз придумали
01.05.2022 06:54 Відповісти


Margo

@holnzfgropas

Можно здуріти.ДБР перекрило канал олігарха Дерипаски,яким постачали в Росію кварцити для "Точки У" З Глухівського кар'єру видобували високочистий кварцит у Баницькому родовищі на Сумщині. Далі незаконно експортували до Росії, там його використовували для ракет "Точка У".
30.04.2022 22:24 Відповісти
Та ***** тримайте вже нарешті язик за зубами.Нахрена про це на весь світ тріщати.
30.04.2022 22:29 Відповісти
https://www.nytimes.com/live/2022/04/30/world/ukraine-russia-war-news#slovakias-fighter-jets-might-soon-be-freed-up-thanks-to-a-deal-with-poland это информация The New York Times пиши на английском, иначе они не поймут
01.05.2022 00:38 Відповісти
шо тримати за зубами? то що згідно ВІКІ,з12! машин льотні аж 4? і такий стан уже років з 5 як не більше,ух "тайна мадрідського двора",по всім Мігам що зараз є у членів НАТО,все давно відомо,ЄДИНІ льотні машини тільки у Польщі,у всіх решта,або на зберіганні,консерві,або в процесі зняття з озброєння(через виробіток ресурсу,прикинь у літаків є ресурс),так само розвели плач за 6 гниляків у Молдові,які ***** з 2007 !року не літають,а з 2010 року ніяк продати не змогли,і хтось вірить що там щось цінне залишилось?
01.05.2022 02:07 Відповісти
Такие новости если давать - то через какое-то время: ПОСЛЕ всего.
А лучше - если орки прочувствуют нашу прибавку на своей шкуре.
30.04.2022 22:50 Відповісти
 
 