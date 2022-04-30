Словакия в ближайшее время может предоставить Украине самолеты МиГ-29, - NYT

Словакия договорилась с Польшей о том, чтобы польские самолеты F-16 патрулировали небо.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

После встречи министров обороны двух стран Польша заявила, что ее воздушные силы начнут патрулировать Словакию в рамках их совместных усилий по помощи Украине. Сроки, когда начнутся патрулирование, не сообщаются.

Таким образом, Словакия перестанет использовать боевые самолеты МиГ-29, что откроет путь к возможной поставке самолетов в Украину.

