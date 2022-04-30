РУС
Словакия в ближайшее время может предоставить Украине самолеты МиГ-29, - NYT

літак

Словакия договорилась с Польшей о том, чтобы польские самолеты F-16 патрулировали небо.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

После встречи министров обороны двух стран Польша заявила, что ее воздушные силы начнут патрулировать Словакию в рамках их совместных усилий по помощи Украине. Сроки, когда начнутся патрулирование, не сообщаются.

Таким образом, Словакия перестанет использовать боевые самолеты МиГ-29, что откроет путь к возможной поставке самолетов в Украину.

+38
Словаччина перша передала серйозну зброю. І не забзділи, хоч мокалів впливових там багато.
30.04.2022 21:40 Ответить
+27
Маленькій Словаччині - велика подяка !
30.04.2022 21:39 Ответить
+22
Будемо вдячні.
30.04.2022 21:36 Ответить
Смущает слово "може"
30.04.2022 21:35 Ответить
Ничё. Потом будет по факту.
30.04.2022 21:36 Ответить
Напевне передасть. Бо зараз іде велике переозброєння ЄС і старий хлам масово списують.
30.04.2022 21:37 Ответить
Будемо вдячні.
30.04.2022 21:36 Ответить
Вони так довго теліпали цюцюрку з літаками... і бідон все блокував... краще б говорили коли вже по факту вони будуть бомбити русню...
30.04.2022 21:37 Ответить
Коли ми чуємо, що щось може статися, зазвичай, справа вже зроблена. Ви чули, щоби Польща передала літаки? Але вона вже має намір патрулювати своїми Фалконами територію Словаччини.
30.04.2022 21:53 Ответить
пусть еще прямо сейчас расскажут с каких аэродромов , на какие и в каких количествах желательно еще и ТВ .
30.04.2022 21:37 Ответить
Ага, і гавноканал запросити...
01.05.2022 06:47 Ответить
Маленькій Словаччині - велика подяка !
30.04.2022 21:39 Ответить
Для нас це - Велика Країна!
30.04.2022 22:27 Ответить
Не така вже вона й маленька...
За населенням - так, в районі 6 млн. Але подивитись є на що. Мені найбільше сподобались Левоча і Бардеїв
30.04.2022 22:36 Ответить
На одну людину населення і один квадратний кілометр площі - сміливості в десять разів більше, ніж в Німеччини і Франції.
01.05.2022 07:55 Ответить
Словаччина перша передала серйозну зброю. І не забзділи, хоч мокалів впливових там багато.
30.04.2022 21:40 Ответить
а може не надати
30.04.2022 21:43 Ответить
Джойстіком ти манпулювати будешь?Там управління дещо відрізняеться
30.04.2022 21:52 Ответить
міги є і 91 року тут не в тому справа,он турки літають на ф16х 90х років випуску,і нічого,питання як доглядались і модернізувались,нічим грамотно модернізований міг разюче не поступається фці
01.05.2022 00:01 Ответить
Справа в тому, як ним користуватись...в умілих руках це грізна зброя.
01.05.2022 06:52 Ответить
30.04.2022 21:47 Ответить
Якого хера це писати як що цього не відбулося и можливо ніколи не відбудеться. Нафіга поширювати фейки? Ви що якийсь рашистський паблік? Чи ви з них берете зразок?
30.04.2022 21:51 Ответить
Одна з найвпливовіших видань світу - https://www.nytimes.com/live/2022/04/30/world/ukraine-russia-war-news#slovakias-fighter-jets-might-soon-be-freed-up-thanks-to-a-deal-with-poland The New York Times
Це для вас фейк? А такі позитивні новини потрібні під час війни.
30.04.2022 22:07 Ответить
Тим більше ці чутки ходили дещо раніше.А судячи з нашої безпорадності у повітрі під Маріуполем - літаків ми не отримували. Можливо в цей раз пролізе..
30.04.2022 22:11 Ответить
Нах.я пи.діти про те, що ще не трапилось, ідіоти. Дедуть, тоді і напишите, де.біли. Чи може, таким чином, хочите зірвати угоду?
30.04.2022 22:00 Ответить
Не важно кто, но самолеты нам дадут. Позже дадут и F-16. Если Америка и Запад поставили цель уничтожить парашу нашими руками, то в руки нам они дадут все, что нужно.
30.04.2022 22:04 Ответить
До цього все і йде... для чого той ленд-ліз придумали
01.05.2022 06:54 Ответить


Margo

@holnzfgropas

Можно здуріти.ДБР перекрило канал олігарха Дерипаски,яким постачали в Росію кварцити для "Точки У" З Глухівського кар'єру видобували високочистий кварцит у Баницькому родовищі на Сумщині. Далі незаконно експортували до Росії, там його використовували для ракет "Точка У".
30.04.2022 22:24 Ответить
Та ***** тримайте вже нарешті язик за зубами.Нахрена про це на весь світ тріщати.
30.04.2022 22:29 Ответить
https://www.nytimes.com/live/2022/04/30/world/ukraine-russia-war-news#slovakias-fighter-jets-might-soon-be-freed-up-thanks-to-a-deal-with-poland это информация The New York Times пиши на английском, иначе они не поймут
01.05.2022 00:38 Ответить
шо тримати за зубами? то що згідно ВІКІ,з12! машин льотні аж 4? і такий стан уже років з 5 як не більше,ух "тайна мадрідського двора",по всім Мігам що зараз є у членів НАТО,все давно відомо,ЄДИНІ льотні машини тільки у Польщі,у всіх решта,або на зберіганні,консерві,або в процесі зняття з озброєння(через виробіток ресурсу,прикинь у літаків є ресурс),так само розвели плач за 6 гниляків у Молдові,які ***** з 2007 !року не літають,а з 2010 року ніяк продати не змогли,і хтось вірить що там щось цінне залишилось?
01.05.2022 02:07 Ответить
Такие новости если давать - то через какое-то время: ПОСЛЕ всего.
А лучше - если орки прочувствуют нашу прибавку на своей шкуре.
30.04.2022 22:50 Ответить
 
 