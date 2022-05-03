"Антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал", - Минфин Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Антисемитские высказывания Лаврова - непростительный скандал. Израиль справедливо возмущен. Понятно одно: Россия не должна победить в этой агрессивной войне, которая нарушает международное право. Украина должна победить. И она победит. И мы их в этом поддержим", - говорится в сообщении.

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