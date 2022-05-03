"Антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал", - Минфин Германии
Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Антисемитские высказывания Лаврова - непростительный скандал. Израиль справедливо возмущен. Понятно одно: Россия не должна победить в этой агрессивной войне, которая нарушает международное право. Украина должна победить. И она победит. И мы их в этом поддержим", - говорится в сообщении.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Вашингтона о том, что Москва планирует использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину.
"Не мне думать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, преимущественно без повода, или по поводу, который они сами придумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость таких выдумок, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому более-менее опытному политологу", - уверяет Лавров.
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%. По данным Государственной таможенной службы Украины, рост торговли между странами составил почти на 39%.
- фильмов-сериалов и
- битума-асфальта
Но это другое (с)
Бубочке можно
Хоча мене не дивує , бо Мацьковский МІЗ він такий завжди був !
Slava Ukrainje!!!
Gerojam Slava!!!
І слова Лаврова не випадкові, бо він, насправді розповідає про себе - про рашизм, про технологію розлюднення людей - він, зізнається в тому, як представник і уособлення тої нелюдської системи.
Бо "Азов" вже давно , років шість як полк ...
А хто це : італієць , чи парагваєць -- не важливо !
Хоча , чого питати з італійців якщо в Україні дві тритини ОПЗЖопінців активно зраджують , а тритину окри нещадно вбивають за пляшку стекломою .
Я давно вже казав: "Головне - не заважати їм, вони все зроблять самі!",
Але на таку ступінь дебілізма навіть я не сподівався.
Чи ділимо людей на сорти?
Не виключено, що лавров заздалегідь узгодив цю заяву з ізраїлем, який всіляко підтримує рф і буде до останнього гризти пісок сінаю, щоб не зняли санкції з Ірану і рф не втратила на ціні на нафту.
"А украинские евреи - это просто фошизды - они не любят Россию!!!!"(С)
Просто всё время до этого они -- лавровы-хуйловы и прочие медведевы -- успешно скрывали свои личные убеждения и взгляды. Но кокаин и война всё проявили в истинном свете -- как есть.