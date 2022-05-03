"Антисемітські вислови Лаврова - непробачний скандал", - Мінфін Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прокоментував антисемітські висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Антисемітські вислови Лаврова - непробачний скандал. Ізраїль справедливо обурений. Зрозуміло одне: Росія не повинна перемогти у цій агресивній війні, яка порушує міжнародне право. Україна має перемогти. І вона переможе. І ми їх у цьому підтримаємо", - йдеться в повідомленні.

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