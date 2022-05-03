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"Антисемітські вислови Лаврова - непробачний скандал", - Мінфін Німеччини

лавров

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прокоментував антисемітські висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Антисемітські вислови Лаврова - непробачний скандал. Ізраїль справедливо обурений. Зрозуміло одне: Росія не повинна перемогти у цій агресивній війні, яка порушує міжнародне право. Україна має перемогти. І вона переможе. І ми їх у цьому підтримаємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про заяви Лаврова: Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до Путіна та Росії

Автор: 

антисемітизм (123) Німеччина (7441) євреї (125) росія (65829)


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Топ коментарі
+17
Уявіть собі,що сьогодні в програмі,яка повністю посвячена війні в Україні,журналіст каже:"після того всього,що я почув вчора від російського міністра лаврова,мені сьогодні вже не цікаво,що батальйон "Азов" є ультра націоналістами.З сьогоднішнього дня мені цікаво тільки чи він,батальйон "Азов", воює,як він воює і чи має він зброю!"..На цю програму запрошували багатьох українців і вони не могли ніяк переконати італійських опонентів,що ми,українці,не є нацистами.Італійці слухали,але залишалися при своїх точках зору.А тут лавров,при повній пам'яті і свідомості,взяв і назвав євреїв найбільшими антисемітами,практично прирівняв Зеленського до Гітлера,звинуватив євреїв в геноциді євреїв..Сьогодні перший день,коли нема риторики:"давайте,силою заставимо українців сісти за стіл переговорів і хай підписують любі умови,які висувають росіяни".Сьогодні перший раз,нарешті,прозвучал враза,що українці воюють з ідіотами,з якими нема про що домовлятися.І як не дивно звучить,але це дякуючи лаврову.
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03.05.2022 02:34
+16
Ізраїль напічканий агентурою КДБ-ФСБ.
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03.05.2022 01:37
+12
Озабоченность 1 килоМеркель
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03.05.2022 02:33
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03.05.2022 01:29 Відповісти
Шановний уряд Ізраїлю, ваші славні добровольці мужньо бються пліч о пліч з українськими козаками проти одічалих, а ви в цей час продовжуєте продавати Московії свої безпілотники. Може досить? Час остаточно встати на сторону світла.
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03.05.2022 08:44 Відповісти
04.02.2022. "Бред", - Лавров о заявлении Госдепа о намерениях РФ использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Вашингтона о том, что Москва планирует использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину.
"Не мне думать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, преимущественно без повода, или по поводу, который они сами придумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость таких выдумок, их с каждым днем ​​становится все больше, очевидна любому более-менее опытному политологу", - уверяет Лавров.
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03.05.2022 11:49 Відповісти
І що обурений Ізраїль?
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03.05.2022 01:30 Відповісти
Ізраїль напічканий агентурою КДБ-ФСБ.
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03.05.2022 01:37 Відповісти
Ізраїль накачаний кривавим баблом з **********. І там у них друга за чисельністю громада в світі яка продовжує гнати бабло в Ізраїль... Тому на те що ляпнув якийсь прокацаплений гой-вірменин в Ізраїлі "покладуть з прибором".
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03.05.2022 01:55 Відповісти
Вы сами напичканы кровавым российским баблом:

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%. По данным Государственной таможенной службы Украины, рост торговли между странами составил почти на 39%.
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03.05.2022 09:30 Відповісти
Там НЕ Украина увеличила товарооборот с рашей в 2021, а 95й Квартал за счёт:

- фильмов-сериалов и

- битума-асфальта

Но это другое (с)

Бубочке можно
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03.05.2022 21:31 Відповісти
Він півторив неонацистку байку про походження Гітлера , яку з 1947 року вже раз 500 спростовували .

Хоча мене не дивує , бо Мацьковский МІЗ він такий завжди був !
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03.05.2022 02:51 Відповісти
Серьога ! Штрібан ! Фільтруй хрюканину. Так треба. А вони йому обурений, непробачний. Тьху.
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03.05.2022 01:34 Відповісти
И даже жало не закусил
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03.05.2022 04:57 Відповісти
Но в чем же будет заключаться победа ?
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03.05.2022 01:40 Відповісти
>>> V sohranjenji Ukrainskovo Gosudarstva!!!
Slava Ukrainje!!!
Gerojam Slava!!!
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03.05.2022 12:18 Відповісти
рашизм - використовує технологію подавлення людини, перетворення людей на манкуртів, що зневажають свій рід, своїх батьків, самих себе. Від рашизму потерпають і Ізраіль, і Україна й багато інших народів.
І слова Лаврова не випадкові, бо він, насправді розповідає про себе - про рашизм, про технологію розлюднення людей - він, зізнається в тому, як представник і уособлення тої нелюдської системи.
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03.05.2022 01:49 Відповісти
Интересно это какая степень озабоченности? Ещё есть потенциал или это ужепредел?
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03.05.2022 02:05 Відповісти
Озабоченность 1 килоМеркель
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03.05.2022 02:33 Відповісти
Рассмешил
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03.05.2022 04:29 Відповісти
Я бы сказал 1 ГигоШредер
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03.05.2022 04:54 Відповісти
Самые антисемитские вислови делают сами евреи, потому, что остальным насрать
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03.05.2022 02:13 Відповісти
Уявіть собі,що сьогодні в програмі,яка повністю посвячена війні в Україні,журналіст каже:"після того всього,що я почув вчора від російського міністра лаврова,мені сьогодні вже не цікаво,що батальйон "Азов" є ультра націоналістами.З сьогоднішнього дня мені цікаво тільки чи він,батальйон "Азов", воює,як він воює і чи має він зброю!"..На цю програму запрошували багатьох українців і вони не могли ніяк переконати італійських опонентів,що ми,українці,не є нацистами.Італійці слухали,але залишалися при своїх точках зору.А тут лавров,при повній пам'яті і свідомості,взяв і назвав євреїв найбільшими антисемітами,практично прирівняв Зеленського до Гітлера,звинуватив євреїв в геноциді євреїв..Сьогодні перший день,коли нема риторики:"давайте,силою заставимо українців сісти за стіл переговорів і хай підписують любі умови,які висувають росіяни".Сьогодні перший раз,нарешті,прозвучал враза,що українці воюють з ідіотами,з якими нема про що домовлятися.І як не дивно звучить,але це дякуючи лаврову.
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03.05.2022 02:34 Відповісти
Коли людина називає "Азов" батальоном далі не цікаво . Бо на 100% відомо , звідки він бере цю тухлятину .
Бо "Азов" вже давно , років шість як полк ...
А хто це : італієць , чи парагваєць -- не важливо !
Хоча , чого питати з італійців якщо в Україні дві тритини ОПЗЖопінців активно зраджують , а тритину окри нещадно вбивають за пляшку стекломою .
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03.05.2022 03:16 Відповісти
Elvic,в Італію влито дуже багато російських грошей.Україна таких лишніх фінансів не має. Але вчора лавров перейшов червону лінію,коли навіть дуже великі гроші не поможуть.Це ж треба бути таким феноменом,щоб додуматися до "Гітлер-був єврей"!Тепер не треба пояснювати італійським журналістам,що "Азов" це не батальйон,а полк-вони до цього самі докопаються.Головне,що вони сьогодні визначилися,що ультра націоналізм по українськи не є те саме,що ультра націоналізм по німецьки.
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03.05.2022 04:39 Відповісти
Напевно, неможливо ліпше обрисувати те, що зробив сьогодні Лавров!

Я давно вже казав: "Головне - не заважати їм, вони все зроблять самі!",

Але на таку ступінь дебілізма навіть я не сподівався.
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03.05.2022 03:55 Відповісти
Наркотики-зло. лавров тому подтверждение.
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03.05.2022 03:28 Відповісти
Лошадь обосрались по полной, а ещё типа опытный дипломат, тьфу, дебил тупорылый, а не дипломат. Рашка кунсткамера дебилов
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03.05.2022 04:28 Відповісти
Ну дальше по плану , дело врачей вредителей , повести про младенцев , мы уже все это проходили. В Совке про холокост вообще ничего не говорили, до 80-х , . Пока не Еврей , Евтушенко не начал, эту тему про Бабий Яр . Теперь рашисты решили использовать эту тему , но опять все через Ж...., и Лавруша оговорился по Фрейду. Сбросил маску , а под ней антисемит
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03.05.2022 04:51 Відповісти
Антисемітськи вислови це зло, а антиукраїнські як?
Чи ділимо людей на сорти?
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03.05.2022 05:40 Відповісти
Мабуть тепер і голодомор визнають беззаперечно ,тав усьому світі? Ага розігнались- це ж українців,та населення України усім світом знищували одні та сприяли інші, Так буде до тих пір,поки українці самі себе не відстоять не навчаться це робить у тих же євреїв, Тільки боронить і відстоювать себе, свою українскість Бо балакать про відбудову-це одне,а в зробить -інше.
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03.05.2022 06:03 Відповісти
Що з цього приводу заявила фсбшна лєнінградська консерва посол бродський?
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03.05.2022 06:29 Відповісти
непробачний скандал?
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03.05.2022 06:47 Відповісти
Слід віддати належне лаврову. Тепер світ говорить не про антиукраїнську політику рф, а про антисемітизм. Знову євреї самі бідні і нещасні.
Не виключено, що лавров заздалегідь узгодив цю заяву з ізраїлем, який всіляко підтримує рф і буде до останнього гризти пісок сінаю, щоб не зняли санкції з Ірану і рф не втратила на ціні на нафту.
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03.05.2022 07:49 Відповісти
"Евреи - самые лютые антисемиты!"(С)

"А украинские евреи - это просто фошизды - они не любят Россию!!!!"(С)
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03.05.2022 08:11 Відповісти
А что вы хотели после сталинских репрессий. От выживших евреев таких антисемитов сделали что мало не показалось.
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03.05.2022 11:36 Відповісти
сивий мерин дипломат рівня "бог"
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03.05.2022 08:17 Відповісти
Що у тверезого на умі, то у п'яного на язику. Що у Лаврова на умі, то у глави МЗС московії на язику !!
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03.05.2022 08:47 Відповісти
Так він лошадь. Що з нього взяти?
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03.05.2022 09:27 Відповісти
Його б слова та Шольцу в вуха...
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03.05.2022 09:27 Відповісти
Стара "коняка" щось не те ляпнула?
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03.05.2022 09:29 Відповісти
От чому не можна міняти наркотики. Скінчився у МІДі кокс перейшли на солі. От і результат. Почав трохи правду казати. Не те що треба а те що думає!
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03.05.2022 09:55 Відповісти
Это не скандал. Это -- раZZейская реальность.

Просто всё время до этого они -- лавровы-хуйловы и прочие медведевы -- успешно скрывали свои личные убеждения и взгляды. Но кокаин и война всё проявили в истинном свете -- как есть.
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03.05.2022 11:35 Відповісти
 
 