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Новости Агрессия России против Украины Война
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Существует два сценария завершения войны с Россией, - Буданов

буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов видит два сценария завершения войны с РФ - разделение России и смена руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью НВ.

Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.

По его словам, во втором случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. Тогда Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до принадлежащего Германии Кенигсберга.

"Вот два пути. Большая часть военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – сказал Буданов.

Начальник ГУР выразил уверенность, что Украина победит, и отметил, что "оставить Путину путь для отступления - это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он - военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин еще не решил, что делать с ОРДЛО, и планирует гуманитарный кризис на Херсонщине, - Буданов

Буданов Кирилл (458) путин владимир (31510)


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Топ комментарии
+45
Начальнику военной разведки поменьше бы умничать публично на пространные темы. Обязанностей и работы выше крыши, а не в сРатегические сценарии играть. Нам бы своё вернуть, отстроить страну, возвратить миллионы людей из-за границы, а также обеспечить полнейшую безопасность страны, по типу Израиля например - это так, для начала, а потом уж фантазировать
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03.05.2022 01:39
+45
Без раздела рашки такие войны будут возникать каждые 10-15 лет. Разделить и отобрать атомное оружие!
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03.05.2022 01:40
+21
коли цього "генерал-мажора" тільки-но призначили на посаду, було справедливо зауважено, що в такий спосіб Україну було позбавлено навіть натяку на розвідку

що ж, яке мо - таке й гурмо
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03.05.2022 01:40
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Правила форума Совет форумчан
Начальнику военной разведки поменьше бы умничать публично на пространные темы. Обязанностей и работы выше крыши, а не в сРатегические сценарии играть. Нам бы своё вернуть, отстроить страну, возвратить миллионы людей из-за границы, а также обеспечить полнейшую безопасность страны, по типу Израиля например - это так, для начала, а потом уж фантазировать
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03.05.2022 01:39 Ответить
Без раздела рашки такие войны будут возникать каждые 10-15 лет. Разделить и отобрать атомное оружие!
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03.05.2022 01:40 Ответить
буданов на сутки оплатил свой дебют на Цензоре. Он конечно, не такой богатый, как арахамия, но может и у него хорошо пойдет ...
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03.05.2022 02:55 Ответить
Помиляєшся, шановний. Це не дебют, ця новина вже була, її чомусь тут повторили. Мабуть, Буданов ще раз заплатив.
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03.05.2022 03:13 Ответить
у него суточный абонемент оплачен. А вообще, они все как черти - появляются в новостной ленте Цензора с заходом солнца, и исчезают с рассветом.
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03.05.2022 03:28 Ответить
и только зелебоп на цензоре висит сутками - ну правильно у него же безлимтка
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03.05.2022 08:55 Ответить
Всю новітню історію незалежності Україна страждає на кричущу некомпетентність найвищої влади. А часто через саботаж і роботу на ворога. Без зміни еліти в України немає перспектив.
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03.05.2022 07:35 Ответить
коли цього "генерал-мажора" тільки-но призначили на посаду, було справедливо зауважено, що в такий спосіб Україну було позбавлено навіть натяку на розвідку

що ж, яке мо - таке й гурмо
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03.05.2022 01:40 Ответить
за притомного ладу ГУР мав би бути виключно підрозділом ГШ ЗСУ, причім тихо й без зливів у змі всіляких бздур

завдання справжньої розвідки - здобування важливої інформації для прийняття критичних рішень

а під час війни всі критичні рішення лежать виключно в сфері військовій

якщо ж комусь розвідка видається декорацією, то це важка психічна хвороба
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03.05.2022 01:59 Ответить
Сегодня разменяют 25 тысячу. А к концу майских праздников будет под 30 тыс, то есть две афганские войны, Карл.
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03.05.2022 07:29 Ответить
Moja versija: poveshaniji putin ***** na mauzulee..., razdelenie *****-raciji roZZiji na nacionalnie respubliki... Podrugomu nekak.
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03.05.2022 01:43 Ответить
Не многовато ли ты на себя берешь - людям рты затыкать? Ты не русский, случайно?
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03.05.2022 02:48 Ответить
Так откуда у тебя истинно русская православная антифашистская привычка пытаться заткнуть людям рта? Жало свое втяни туда, откуда оно у тебя выросло - в дупу. Сиди молча и помогай, чем можешь, если не в состоянии ничего умного сказать.
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03.05.2022 03:42 Ответить
Troljaka, napishi putin *****, Ukraina pobedit fashistkuju, nacistkuju roZZiju i razarvjot na kusochki. Mozesh eto napisat?
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03.05.2022 04:02 Ответить
не пиши буквы z бесят и воняют кацапией
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03.05.2022 09:04 Ответить
Щось забагато у вас, пане Андрію, агресії.
Ви краще скажіть, яку українську горілку ви більше кохаєте - медову, на березових нирках чи з перцем?
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03.05.2022 05:10 Ответить
Березових нирок немає, є березові бруньки.
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03.05.2022 05:50 Ответить
...от навіщо поперед батька на пекельні борошна? ))
Це ж було адресне запитання-детектор...
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03.05.2022 06:04 Ответить
🤣 не ту мову для запитаня підібрав, тому немає вдп.)
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03.05.2022 06:55 Ответить
>>> >>>
Eto <#ti<<<<<<# <<<<njekto<<<. obosrannij kremljevskij bot!
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03.05.2022 11:58 Ответить
сценарий только один. Тарантино не дурак

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03.05.2022 01:48 Ответить
Щось у мене дуже великі сумніви в інтелектуальних і професійних здібностях дружбана Гогілашвілі...
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03.05.2022 01:48 Ответить
Як і у всієї зевлади
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04.05.2022 00:13 Ответить
Китайцы уже об жатом по телику вещают
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03.05.2022 01:51 Ответить
я что то в этой карте не понял - Украина лупит кацапню а ей достаётся маленький кусочек зато Казахстан , Монголия , Китай вообще стыд потеряли - не так не пойдет карту нужно переделать
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03.05.2022 02:01 Ответить
А де Ви збираєтесь в Україні знайти величезну кількість бажаючих переселятися в те що сьогодні називається ***********? А цей "маленький шматочок" дає нам кордон з Казахстаном що як на мене просто чудово!
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03.05.2022 02:06 Ответить
ты слово шутка слышал ?
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03.05.2022 02:11 Ответить
А где наш кусок нефтегазовых районов?
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03.05.2022 07:22 Ответить
За мапою 1918 Україна навіть мала вихід до Каспію, не те що межу з Казахстаном. Усе москаль анексував
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04.05.2022 00:16 Ответить
Tak eto tolko Kitaiskaja versija deljoshki *****-raciji roZZija putina *****... Ostalnie eshtjo dumajut...
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03.05.2022 02:08 Ответить
нихресе шина себе клапоть отрезала вплоть до Скандинавии и Северного полюса !! , они ж просто сидели и ждали когда труп проплывет ...
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03.05.2022 09:20 Ответить
Смысл этой карты другой.
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
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03.05.2022 10:11 Ответить
Карту цю бачив,але цікаво про що говорять китайчики,може десь є версія з мовою ведучих чи статя про це?
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03.05.2022 03:28 Ответить
Это фейк. Но приятно
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03.05.2022 06:45 Ответить
И ещё раз повторюсь.

Смысл этой карты другой.
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
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03.05.2022 10:13 Ответить
Еще путин не умер, а Россию делят во всю. Никто уже не обращает внимание на умирающего путина. Скоро от России не останется ничего. Между прочим, хорошо, что есть такая карта, что все обсуждают ее заранее. Пора уже новым хозяевам собраться и для ускорения процесса помочь Украине ускорить приближение этого события. Пора уже не ждать когда Украина развалит Россию, а самим уже участвовать в процессе, например, пора Китаю уже освобождать свои исконные территории.
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03.05.2022 08:11 Ответить
Хай розпадається на багато дрібних шматків і щоб дикуни, які там живуть, воювали між собою.
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03.05.2022 02:30 Ответить
А что есть какой то другой сценарий кроме полного освобождения? Философ ***.
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03.05.2022 03:17 Ответить
Вариант один. Договорятся Путин умер. И будет их премьер. Крым нам не отдадут.исмотрим по знищенню моста
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03.05.2022 03:38 Ответить
@mmm чи zzz (цікаве ім'ячко, однако)

Нам не тільки Крим, нам і ОРДЛО не віддадуть, якщо ви мали на меті - отримати через перемовини а-ля агрохімія.

І те, і друге ВІДБИВАТИ треба. Ферштейн?
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03.05.2022 04:46 Ответить
вам Крым не отдадут так как вы никто - а Украина вернет все свои земли еще репарации получит с вас агрессоров
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03.05.2022 09:02 Ответить
@Александр Н

А ми скажем: Гуд лак, «Вовчик»!

(Один вже пробував, не пустити в Європу).

Ви забираєте хліб у Люсі Арестовича; давайте залишимо йому цей жанр, робити прогнози.
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03.05.2022 04:53 Ответить
не трынди кацап - все вернется с боневтiком или без него
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03.05.2022 09:07 Ответить
а кому булданов-гогилашвили-наркотикподносящий подчиняется? или оно пишет диссертацию?
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03.05.2022 05:33 Ответить
Шановний Цензоре! Майте повагу до своїх відвідувачів, майже нікого не цікавить словесний потік від Буданова, Данілова, рахімії, Боневтіка, і іншої зеленої сволоти, а кого цікавить вони без проблем найдуть на інших ресурсах.
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03.05.2022 06:27 Ответить
кацап в спам
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03.05.2022 09:08 Ответить
Оно диджей или разведчик?
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03.05.2022 06:30 Ответить
А є ще 3 сценарій.
Всіх олігархів, злодіїв чиновників з підораші повністю влаштовував стиль життя ДО війни в цілому. Вони мали необмежену владу, кошти. Тепер гайки закручують. Скоро дійде і до їх виродків дітей, родичів і т.д. Вони ж не зможуть внятно довести законність походження десятків і сотень мільйонів доларів. Не допоможе навіть офшор. Їх просто потрібно арештувати по всьому світу. І навіть хитрожопі країни типу Австрія не допоможуть.
Для них єдиний варіант - ліквідувати придурка вову і повернути ВСЮ чужу землю, заплатити контрибуцію і красти й надалі.
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03.05.2022 06:38 Ответить
сталін обісцяний три дні пролежав ,коли здихав ..боялісь заглянуть в глаза велікому вождю
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03.05.2022 07:44 Ответить
або Україна виграє,або роіся програє
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03.05.2022 06:53 Ответить
Весільний генерал...
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03.05.2022 07:22 Ответить
Для рашки есть два стула...
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03.05.2022 09:41 Ответить
смахивает на ребяческий максимализм. Наиболее невероятный исход войны, это разделение рашки на части и тогда некоторые территории рашка и вправду потеряет, в частности названные Калиниград/Кенигсберг, Курилы и т.д. Второй вариант - смена власти при сохранении целостности рашки с вешанием всех собак на путинский режим, в этом случае рашка откажется от Крыма/Донбасса, других оккупированных территорий (Приднестровье, Абхазия, Цхинвальский регион), но сохранит Калиниград. То есть все юридически закрепленные территории останутся за рашкой, ну возможно откажутся от Курил, там есть чисто юридические вопросы - СССР временно занял Курилы до подписания "мирного соглашения с Японией", в дальнейшем СССР банально отказывался подписать мирное соглашение с Японией, тем самым формально условие сохранения за собой Курил оставался в силе. То есть юридически Курилы не были закреплены ни за СССР, ни за рашкой. А Калининград/Кенигсберг, ну и Карелия и т.д. Ни Германии нах не нужен, ни Финляндии. Калиниград чисто стратегическая заноза для Европы, никаких сентиментов ни немцы, ни фины не имеют к этим территориям. К моему удивлению, у западных немцев есть такое восприятие что нах не нужно было присоединять восточную Германию, должна была оставаться отдельно, да ФРГ помогала бы и т.д., интеграция, ЕС и все такое, но без объединения - мол столько денег угрохали в него, из-за чего в западной Германии уровень жизни немного упал, а восточная Германия мол все такая же жопа. Точно также сказали фины что им нах не нужна Карелия со своими социально-экономическими проблемами, да еще и возится с тамошним русским населением
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03.05.2022 09:46 Ответить
Скільки рочків цьому хенералу і на якіх фронтах так виріс?!
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03.05.2022 10:33 Ответить
Москалям Буданов не до шмиги? Он як на нього ополчилися москвороті!
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03.05.2022 11:34 Ответить
 
 