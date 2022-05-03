Существует два сценария завершения войны с Россией, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов видит два сценария завершения войны с РФ - разделение России и смена руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью НВ.

Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.

По его словам, во втором случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. Тогда Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до принадлежащего Германии Кенигсберга.

"Вот два пути. Большая часть военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – сказал Буданов.

Начальник ГУР выразил уверенность, что Украина победит, и отметил, что "оставить Путину путь для отступления - это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он - военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик" .

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