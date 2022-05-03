Существует два сценария завершения войны с Россией, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов видит два сценария завершения войны с РФ - разделение России и смена руководства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью НВ.
Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.
По его словам, во втором случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. Тогда Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до принадлежащего Германии Кенигсберга.
"Вот два пути. Большая часть военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – сказал Буданов.
Начальник ГУР выразил уверенность, что Украина победит, и отметил, что "оставить Путину путь для отступления - это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он - военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик" .
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що ж, яке мо - таке й гурмо
завдання справжньої розвідки - здобування важливої інформації для прийняття критичних рішень
а під час війни всі критичні рішення лежать виключно в сфері військовій
якщо ж комусь розвідка видається декорацією, то це важка психічна хвороба
Ви краще скажіть, яку українську горілку ви більше кохаєте - медову, на березових нирках чи з перцем?
Це ж було адресне запитання-детектор...
Eto <#ti<<<<<<# <<<<njekto<<<. obosrannij kremljevskij bot!
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
Смысл этой карты другой.
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
Нам не тільки Крим, нам і ОРДЛО не віддадуть, якщо ви мали на меті - отримати через перемовини а-ля агрохімія.
І те, і друге ВІДБИВАТИ треба. Ферштейн?
А ми скажем: Гуд лак, «Вовчик»!
(Один вже пробував, не пустити в Європу).
Ви забираєте хліб у Люсі Арестовича; давайте залишимо йому цей жанр, робити прогнози.
Всіх олігархів, злодіїв чиновників з підораші повністю влаштовував стиль життя ДО війни в цілому. Вони мали необмежену владу, кошти. Тепер гайки закручують. Скоро дійде і до їх виродків дітей, родичів і т.д. Вони ж не зможуть внятно довести законність походження десятків і сотень мільйонів доларів. Не допоможе навіть офшор. Їх просто потрібно арештувати по всьому світу. І навіть хитрожопі країни типу Австрія не допоможуть.
Для них єдиний варіант - ліквідувати придурка вову і повернути ВСЮ чужу землю, заплатити контрибуцію і красти й надалі.