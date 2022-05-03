Існує два сценарії завершення війни з Росією, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов бачить два сценарії завершення війни з рф - розділення рф та зміна керівництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю НВ.
Перший — розділення Росії на три й більше частин. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни.
За його словами, у другому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. Тоді Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга, який належить Німеччині.
"Ось два шляхи. Більшість військово-політичного керівництва Росії це знає. І саме тому є дуже багато спроб діалогу із західним світом, не дивлячись на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться", - сказав Буданов.
Начальник ГУР висловив упевненість, що Україна переможе, і зауважив, що "залишити Путіну шлях для відступу — це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він - військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут".
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що ж, яке мо - таке й гурмо
завдання справжньої розвідки - здобування важливої інформації для прийняття критичних рішень
а під час війни всі критичні рішення лежать виключно в сфері військовій
якщо ж комусь розвідка видається декорацією, то це важка психічна хвороба
Ви краще скажіть, яку українську горілку ви більше кохаєте - медову, на березових нирках чи з перцем?
Це ж було адресне запитання-детектор...
Eto <#ti<<<<<<# <<<<njekto<<<. obosrannij kremljevskij bot!
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
Смысл этой карты другой.
На ней показано, какая страна ближе всего к определённой точке в РФ.
Нам не тільки Крим, нам і ОРДЛО не віддадуть, якщо ви мали на меті - отримати через перемовини а-ля агрохімія.
І те, і друге ВІДБИВАТИ треба. Ферштейн?
А ми скажем: Гуд лак, «Вовчик»!
(Один вже пробував, не пустити в Європу).
Ви забираєте хліб у Люсі Арестовича; давайте залишимо йому цей жанр, робити прогнози.
Всіх олігархів, злодіїв чиновників з підораші повністю влаштовував стиль життя ДО війни в цілому. Вони мали необмежену владу, кошти. Тепер гайки закручують. Скоро дійде і до їх виродків дітей, родичів і т.д. Вони ж не зможуть внятно довести законність походження десятків і сотень мільйонів доларів. Не допоможе навіть офшор. Їх просто потрібно арештувати по всьому світу. І навіть хитрожопі країни типу Австрія не допоможуть.
Для них єдиний варіант - ліквідувати придурка вову і повернути ВСЮ чужу землю, заплатити контрибуцію і красти й надалі.