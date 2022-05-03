На временно оккупированных территориях развивается движение сопротивления, - Генштаб ВСУ
Во временно занятых агрессором городах и селах продолжает развиваться движение сопротивления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.
"Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что оккупанты понесут потери на всех направлениях.
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+25 Валентина Саюн
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+20 аспм мпри
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+17 Dima30
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Канал добровольців, які спільно з ЗСУ знищують кацапських окупантів!
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Слава нації
Смерть москалям
Та саме цікаве, що ніяких референдумів не буде.Ось як справжні державники це пояснюють:"Референдум це погана ідея,це питання не підходить для референдумів взагалі.Є багато інформації про нацбезпеку,яка є конфедеційною,які неможна відкрито обговорювати і важливі факти які неможна виносити на стіл-прем'єр-міністр Швеції М.Андерссон."
Натомість,що ми чули від українських політиків коли була реальна можливість приєднатися до блоку 2008 року?Ми почули таке від прем'єр-міністра Ю.Тимошенко-"Вступ до НАТО можливий виключно через референдум" і все зупинилося.Вже навесні 2022 року ми вже почули про референдум від президента Зеленського де мало б вирішуватися все вступ в НАТО,нейтральний статус,війна з росією..
ps ОЗБРОЇНА НАЦІЯ НЕПЕРЕМОЖНА
Кацапам усюди буде вішалка.