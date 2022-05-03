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Новости Агрессия России против Украины Война
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На временно оккупированных территориях развивается движение сопротивления, - Генштаб ВСУ

зсу

Во временно занятых агрессором городах и селах продолжает развиваться движение сопротивления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

"Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты понесут потери на всех направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перебросили из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП-1, - Генштаб ВСУ

армия (8501) Генштаб ВС (6430)


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Топ комментарии
+25
Давно пора,американська сторона ще до війни писала,що Україна країна партизан. Нехай опору,але не покори. Україна понад усе
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03.05.2022 08:52
+20
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03.05.2022 09:12
+17
Найближчі місяці Фінляндіяя та Швеція стануть повноправні члени НАТО.
Та саме цікаве, що ніяких референдумів не буде.Ось як справжні державники це пояснюють:"Референдум це погана ідея,це питання не підходить для референдумів взагалі.Є багато інформації про нацбезпеку,яка є конфедеційною,які неможна відкрито обговорювати і важливі факти які неможна виносити на стіл-прем'єр-міністр Швеції М.Андерссон."
Натомість,що ми чули від українських політиків коли була реальна можливість приєднатися до блоку 2008 року?Ми почули таке від прем'єр-міністра Ю.Тимошенко-"Вступ до НАТО можливий виключно через референдум" і все зупинилося.Вже навесні 2022 року ми вже почули про референдум від президента Зеленського де мало б вирішуватися все вступ в НАТО,нейтральний статус,війна з росією..
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03.05.2022 09:12
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Давно пора,американська сторона ще до війни писала,що Україна країна партизан. Нехай опору,але не покори. Україна понад усе
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03.05.2022 08:52 Ответить
Будуть в школах діти вивчати на уроках "По слідах української партизанської слави 2022 р. на території колишнього СРСР"
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03.05.2022 08:58 Ответить
"Третя Сила" називається

Телеграм канал https://t.me/The3rdForceUA

Канал добровольців, які спільно з ЗСУ знищують кацапських окупантів!
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03.05.2022 09:00 Ответить
але там ті самі новини що і скрізь
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03.05.2022 09:30 Ответить
У орків москалів українська земля повинна горіти під ногами .
..
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 09:06 Ответить
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03.05.2022 09:12 Ответить
украинцы и беларусы понимают язык друг друга а кацапы ни того ни другого языка не раздупляют - ну тупые !
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03.05.2022 10:30 Ответить
Кацапы ни одного славянского языка не понимают.Может потому что они не славяне,а @бнутые потомки @бнутой орды?
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03.05.2022 11:14 Ответить
Найближчі місяці Фінляндіяя та Швеція стануть повноправні члени НАТО.
Та саме цікаве, що ніяких референдумів не буде.Ось як справжні державники це пояснюють:"Референдум це погана ідея,це питання не підходить для референдумів взагалі.Є багато інформації про нацбезпеку,яка є конфедеційною,які неможна відкрито обговорювати і важливі факти які неможна виносити на стіл-прем'єр-міністр Швеції М.Андерссон."
Натомість,що ми чули від українських політиків коли була реальна можливість приєднатися до блоку 2008 року?Ми почули таке від прем'єр-міністра Ю.Тимошенко-"Вступ до НАТО можливий виключно через референдум" і все зупинилося.Вже навесні 2022 року ми вже почули про референдум від президента Зеленського де мало б вирішуватися все вступ в НАТО,нейтральний статус,війна з росією..
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03.05.2022 09:12 Ответить
Генштаб скоро сведет свои "сводки" к "Идет война. Мы воюем. Мы победим".
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03.05.2022 09:15 Ответить
розвивали би ви цей рух ще до того як ці території можуть бути окупованими. а то мусара у людей припрятану зброю відбирають і лишають тоді на призволяще сам на сам з окупантом. чини тоді бери опір.

ps ОЗБРОЇНА НАЦІЯ НЕПЕРЕМОЖНА
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03.05.2022 09:27 Ответить
к войне в 21 веке - интернета компьютеров и телевидения нельзя подготовится полноценно нельзя привыкнуть - вараварская война которую. ведет путлеровская рассея - это просто апокалипсис ужас - человек не может к ней быть готов
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03.05.2022 10:34 Ответить
нужно спаивать русских и давать им наркотики - это выведет их из боевого состояния. русские любят пить и нужно их спаивать. яду в еду сыпать им.
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03.05.2022 10:51 Ответить
Нужно коктейлями молотова палить их технику. только не забывать про свою безопасность, чтобы камер не было и если техника без присмотра. и выводить любыми способами технику из строя. Ломать приборы и воровать и не хранить у себя.
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03.05.2022 10:53 Ответить
Славне минуле УПА і Ковпака (хоча він воював за комуняк) дають про себе знати.
Кацапам усюди буде вішалка.
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03.05.2022 11:31 Ответить
Было бы прикольно если какой нибудь партизан Степан поменял фамилию на Бандера.
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03.05.2022 12:38 Ответить
В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков
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03.05.2022 13:41 Ответить
Більше треба зброї цим загонам і людям.
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03.05.2022 16:08 Ответить
 
 