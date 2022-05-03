На тимчасово окупованих територіях розвивається рух опору, - Генштаб ЗСУ

У тимчасово зайнятих агресором містах та селах продовжує розвиватися рух опору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

"Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що окупанти зазнають втрат на всіх напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекинули з Воронезької області в Україну 17 танків та 60 БМП-1, - Генштаб ЗСУ