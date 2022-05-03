УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8700 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
24 629 18

На тимчасово окупованих територіях розвивається рух опору, - Генштаб ЗСУ

зсу

У тимчасово зайнятих агресором містах та селах продовжує розвиватися рух опору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

"Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що окупанти зазнають втрат на всіх напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекинули з Воронезької області в Україну 17 танків та 60 БМП-1, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія (3776) Генштаб ЗС (6732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Давно пора,американська сторона ще до війни писала,що Україна країна партизан. Нехай опору,але не покори. Україна понад усе
показати весь коментар
03.05.2022 08:52
+20
показати весь коментар
03.05.2022 09:12
+17
Найближчі місяці Фінляндіяя та Швеція стануть повноправні члени НАТО.
Та саме цікаве, що ніяких референдумів не буде.Ось як справжні державники це пояснюють:"Референдум це погана ідея,це питання не підходить для референдумів взагалі.Є багато інформації про нацбезпеку,яка є конфедеційною,які неможна відкрито обговорювати і важливі факти які неможна виносити на стіл-прем'єр-міністр Швеції М.Андерссон."
Натомість,що ми чули від українських політиків коли була реальна можливість приєднатися до блоку 2008 року?Ми почули таке від прем'єр-міністра Ю.Тимошенко-"Вступ до НАТО можливий виключно через референдум" і все зупинилося.Вже навесні 2022 року ми вже почули про референдум від президента Зеленського де мало б вирішуватися все вступ в НАТО,нейтральний статус,війна з росією..
показати весь коментар
03.05.2022 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора,американська сторона ще до війни писала,що Україна країна партизан. Нехай опору,але не покори. Україна понад усе
показати весь коментар
03.05.2022 08:52 Відповісти
Будуть в школах діти вивчати на уроках "По слідах української партизанської слави 2022 р. на території колишнього СРСР"
показати весь коментар
03.05.2022 08:58 Відповісти
"Третя Сила" називається

Телеграм канал https://t.me/The3rdForceUA

Канал добровольців, які спільно з ЗСУ знищують кацапських окупантів!
показати весь коментар
03.05.2022 09:00 Відповісти
але там ті самі новини що і скрізь
показати весь коментар
03.05.2022 09:30 Відповісти
У орків москалів українська земля повинна горіти під ногами .
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
03.05.2022 09:06 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 09:12 Відповісти
украинцы и беларусы понимают язык друг друга а кацапы ни того ни другого языка не раздупляют - ну тупые !
показати весь коментар
03.05.2022 10:30 Відповісти
Кацапы ни одного славянского языка не понимают.Может потому что они не славяне,а @бнутые потомки @бнутой орды?
показати весь коментар
03.05.2022 11:14 Відповісти
Найближчі місяці Фінляндіяя та Швеція стануть повноправні члени НАТО.
Та саме цікаве, що ніяких референдумів не буде.Ось як справжні державники це пояснюють:"Референдум це погана ідея,це питання не підходить для референдумів взагалі.Є багато інформації про нацбезпеку,яка є конфедеційною,які неможна відкрито обговорювати і важливі факти які неможна виносити на стіл-прем'єр-міністр Швеції М.Андерссон."
Натомість,що ми чули від українських політиків коли була реальна можливість приєднатися до блоку 2008 року?Ми почули таке від прем'єр-міністра Ю.Тимошенко-"Вступ до НАТО можливий виключно через референдум" і все зупинилося.Вже навесні 2022 року ми вже почули про референдум від президента Зеленського де мало б вирішуватися все вступ в НАТО,нейтральний статус,війна з росією..
показати весь коментар
03.05.2022 09:12 Відповісти
Генштаб скоро сведет свои "сводки" к "Идет война. Мы воюем. Мы победим".
показати весь коментар
03.05.2022 09:15 Відповісти
розвивали би ви цей рух ще до того як ці території можуть бути окупованими. а то мусара у людей припрятану зброю відбирають і лишають тоді на призволяще сам на сам з окупантом. чини тоді бери опір.

ps ОЗБРОЇНА НАЦІЯ НЕПЕРЕМОЖНА
показати весь коментар
03.05.2022 09:27 Відповісти
к войне в 21 веке - интернета компьютеров и телевидения нельзя подготовится полноценно нельзя привыкнуть - вараварская война которую. ведет путлеровская рассея - это просто апокалипсис ужас - человек не может к ней быть готов
показати весь коментар
03.05.2022 10:34 Відповісти
нужно спаивать русских и давать им наркотики - это выведет их из боевого состояния. русские любят пить и нужно их спаивать. яду в еду сыпать им.
показати весь коментар
03.05.2022 10:51 Відповісти
Нужно коктейлями молотова палить их технику. только не забывать про свою безопасность, чтобы камер не было и если техника без присмотра. и выводить любыми способами технику из строя. Ломать приборы и воровать и не хранить у себя.
показати весь коментар
03.05.2022 10:53 Відповісти
Славне минуле УПА і Ковпака (хоча він воював за комуняк) дають про себе знати.
Кацапам усюди буде вішалка.
показати весь коментар
03.05.2022 11:31 Відповісти
Было бы прикольно если какой нибудь партизан Степан поменял фамилию на Бандера.
показати весь коментар
03.05.2022 12:38 Відповісти
В российской Твери на стоянке сгорели 38 грузовиков
показати весь коментар
03.05.2022 13:41 Відповісти
Більше треба зброї цим загонам і людям.
показати весь коментар
03.05.2022 16:08 Відповісти
 
 