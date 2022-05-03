В оккупированных Васильевке и Токмаке Запорожской области объявлена эвакуация

В Запорожской области сегодня, 3 мая, объявили эвакуацию из оккупированных Токмака и Васильевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграм-канале во вторник.

"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, у кого есть желание и возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта!" – говорится в сообщении.

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