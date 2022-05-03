В оккупированных Васильевке и Токмаке Запорожской области объявлена эвакуация
В Запорожской области сегодня, 3 мая, объявили эвакуацию из оккупированных Токмака и Васильевки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграм-канале во вторник.
"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, у кого есть желание и возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта!" – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На 3 мая "Укрзализныця" назначила только один дополнительный эвакуационный рейс
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А сейчас выгоднее запустить с хорошими прилетами по кацапам по ходу дела и потом ударить в тыл по снабжению.
Ну и сейчас война поменяется, если грамотно использовать противоартиллерийские радары и высокоточные боеприпасы 155мм. Как только кацапы начинать будут артобстрел, то им тут же прилетит в ответ. Без дронов, а именно радар+корректируемый боеприпас. Это серьезно их деморализует, когда так повторится десятки раз. И вот после этого можно безопасно наступать, а не попадать под артобстрел с превосходящих пока что по количеству техники кацапов.
Може нє в тєму....Навіщо ті вибухи в Бєлгороді? З часів коли путін пригрозив бомбити Київ,вони стали "холостими".Для кого вони тепер? Це що,гра? Кєрченський міст досі цілий...а це стратегічно важливий об"єкт...