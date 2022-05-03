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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированных Васильевке и Токмаке Запорожской области объявлена эвакуация

евакуація

В Запорожской области сегодня, 3 мая, объявили эвакуацию из оккупированных Токмака и Васильевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграм-канале во вторник.

"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, у кого есть желание и возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 3 мая "Укрзализныця" назначила только один дополнительный эвакуационный рейс

эвакуация (2095) Запорожская область (3168) Старух Александр (145) Токмак (64)


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Топ комментарии
+4
Тобі з дивана видніше.
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03.05.2022 09:42
+4
Отбивать города довольно легко, кацапы бегут после ряда точных ударов. Больше войск - в любой момент нанесут авиаудар с 3-5 тоннами бомб осколочных и с этим без ПВО ничего не сделать. Надо учиться работать на американском ПВО дальнобойном и по высоте до 15км и тогда уже совсем другой разговор.

А сейчас выгоднее запустить с хорошими прилетами по кацапам по ходу дела и потом ударить в тыл по снабжению.

Ну и сейчас война поменяется, если грамотно использовать противоартиллерийские радары и высокоточные боеприпасы 155мм. Как только кацапы начинать будут артобстрел, то им тут же прилетит в ответ. Без дронов, а именно радар+корректируемый боеприпас. Это серьезно их деморализует, когда так повторится десятки раз. И вот после этого можно безопасно наступать, а не попадать под артобстрел с превосходящих пока что по количеству техники кацапов.
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03.05.2022 09:43
+1
А тепер запитаю Куди і Яку. Чи знову як з відео арахамії постановочну. Про таке потрібно зробити, а потім писати. Пів справи не показують,а тут і цього не має
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03.05.2022 09:26
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А тепер запитаю Куди і Яку. Чи знову як з відео арахамії постановочну. Про таке потрібно зробити, а потім писати. Пів справи не показують,а тут і цього не має
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03.05.2022 09:26 Ответить
видно, наши что то готовят! Смерть москалям!!!
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03.05.2022 09:28 Ответить
Может войск прислать больше и оттеснять противника и не дать им поступать. Потом будет сложнее отбивать города, нужно не давать врагу продвигаться ни на метр и нужно наступать.
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03.05.2022 09:28 Ответить
Тобі з дивана видніше.
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03.05.2022 09:42 Ответить
на особистості переходить бидло,будь то бидло з росії чи з України.Це форум для спілкування,різні погляди,різні люди.А не щоб роти затикати хамством.
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03.05.2022 09:45 Ответить
Так отож , буває що читати гидко той срач , аж не віриться що українці під час війни так паскудять один одного
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03.05.2022 11:13 Ответить
где ты видишь тут украинцев тут боты кацапские набрасывают одни и те же тупые темы - "когда будем наступать" "когда будем бомбить мост" и остальную херню .. типа в Генштабе не шарят что делать
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03.05.2022 11:49 Ответить
не пишите ерунды боты и никто не будет вам тыкать
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03.05.2022 11:50 Ответить
Как вооружение дополнится, так и пришлют. Шапками мы не воюем.
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03.05.2022 09:43 Ответить
Отбивать города довольно легко, кацапы бегут после ряда точных ударов. Больше войск - в любой момент нанесут авиаудар с 3-5 тоннами бомб осколочных и с этим без ПВО ничего не сделать. Надо учиться работать на американском ПВО дальнобойном и по высоте до 15км и тогда уже совсем другой разговор.

А сейчас выгоднее запустить с хорошими прилетами по кацапам по ходу дела и потом ударить в тыл по снабжению.

Ну и сейчас война поменяется, если грамотно использовать противоартиллерийские радары и высокоточные боеприпасы 155мм. Как только кацапы начинать будут артобстрел, то им тут же прилетит в ответ. Без дронов, а именно радар+корректируемый боеприпас. Это серьезно их деморализует, когда так повторится десятки раз. И вот после этого можно безопасно наступать, а не попадать под артобстрел с превосходящих пока что по количеству техники кацапов.
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03.05.2022 09:43 Ответить
где новый Батько Махно? ... раньше умели громить врагов на тачанках ... теперь только в обороне сидеть
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03.05.2022 09:38 Ответить
Відвойовування захвачених міст: Хєрсон,Маріуполь,Мєлітополь....-найважливіше,але є люди які розтавляють все не тільки по силах,але і в часі.Якби тільки дочекатись....
Може нє в тєму....Навіщо ті вибухи в Бєлгороді? З часів коли путін пригрозив бомбити Київ,вони стали "холостими".Для кого вони тепер? Це що,гра? Кєрченський міст досі цілий...а це стратегічно важливий об"єкт...
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03.05.2022 09:54 Ответить
не баись кацап те вибухи в белгороде это не мы - это бавовна
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03.05.2022 11:51 Ответить
Что-бы не просочились диверсанты с эвакуированными.
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03.05.2022 10:14 Ответить
Евакуацію реба проводитидо окупації. А, не через сраку. Адекватні,дієспроможні?
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03.05.2022 12:04 Ответить
 
 