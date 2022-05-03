В окупованих Василівці і Токмаку на Запоріжжі оголошено евакуацію
У Запорізькій області сьогодні, 3 травня, оголосили евакуацію з окупованих Токмака та Василівки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм-каналі у вівторок.
"Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе Нірвана) та Василівки! Усі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту!" – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Максим Щербань
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+4 Kek Jager
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+1 Валентина Саюн
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А сейчас выгоднее запустить с хорошими прилетами по кацапам по ходу дела и потом ударить в тыл по снабжению.
Ну и сейчас война поменяется, если грамотно использовать противоартиллерийские радары и высокоточные боеприпасы 155мм. Как только кацапы начинать будут артобстрел, то им тут же прилетит в ответ. Без дронов, а именно радар+корректируемый боеприпас. Это серьезно их деморализует, когда так повторится десятки раз. И вот после этого можно безопасно наступать, а не попадать под артобстрел с превосходящих пока что по количеству техники кацапов.
Може нє в тєму....Навіщо ті вибухи в Бєлгороді? З часів коли путін пригрозив бомбити Київ,вони стали "холостими".Для кого вони тепер? Це що,гра? Кєрченський міст досі цілий...а це стратегічно важливий об"єкт...