В окупованих Василівці і Токмаку на Запоріжжі оголошено евакуацію

У Запорізькій області сьогодні, 3 травня, оголосили евакуацію з окупованих Токмака та Василівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм-каналі у вівторок.

"Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе Нірвана) та Василівки! Усі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту!" – йдеться в повідомленні.

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