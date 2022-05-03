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Зеленский призвал Албанию закрыть порты для российских судов и ограничить приезд туристов из РФ: Это могут быть убийцы из Бучи или палачи Мариуполя

порт

Президент Владимир Зеленский призвал Албанию закрыть порты для российских судов и ограничить посещение страны российскими туристами.

Об этом он заявил в обращении к парламенту Албании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам: может, убийцы, которые были в Буче, а, может, палачи Мариуполя, а может кто-то из тех , кто работает на подрыв уже и вашего государства", - отметил Зеленский.

Он также отметил важность введения нефтяного эмбарго против России и реальной блокировки любых схем, которые РФ, по словам Президента, использует, чтобы обмануть свободный мир и игнорировать санкции.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что российские банки должны полностью отключиться от мировой финансовой системы.

"И как бы это сложно ни было, нужно сознательно ограничивать торговлю с российской федерацией. Ведь если не сегодня, то завтра россия сознательно использует торговые связи, чтобы ударить и по вашему рынку, когда хочет от вас каких-то политических уступок. Нужно вовремя избавить ее этого инструмента", - добавил Зеленский.

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Вали все на Албанию, зеля! Вот он истинный виновник твоего зелерылого управления! Не забудь Кот-д'Ивуар обвинить в своей зележопости в следующий раз.
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03.05.2022 15:21 Ответить
Я - завжди за Порошенка , але що він зараз неправильно сказав(Зеленський)? Я б ще нагадав Албанцям , як орки приїзджали вбивати в Югославію боснійців , албанців , хорватів , словенців ... Особливо діставалося албанцям .
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03.05.2022 16:02 Ответить
Полегчало?
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03.05.2022 16:35 Ответить
Нагадай Албанії заборонити раші показувати сватів,
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03.05.2022 15:24 Ответить
А що , ту гидоту буде хтось крім рускаязікових дивитися ? То лайно виключно для упоротих ватосовків .
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03.05.2022 16:05 Ответить
Щас бы поехать в отпуск в албанию
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03.05.2022 17:48 Ответить
 
 