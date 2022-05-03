Парламентарии разрешили теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Верховная Рада поддержала во втором чтении и целом проект внесения изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Проект закона №6521 поддержали 338 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР.

"Изменения, предлагаемые в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных действий", - говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроект предлагает отменить ограничения на выполнение задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск, предназначенных для ведения боевых действий по отражению вооруженной агрессии против Украины.

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Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и на оккупированных территориях.

При этом решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий возглавляет Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.