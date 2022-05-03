Парламентарии разрешили теробороне выполнять задания в зоне боевых действий
Верховная Рада поддержала во втором чтении и целом проект внесения изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления".
Проект закона №6521 поддержали 338 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР.
"Изменения, предлагаемые в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных действий", - говорится в тексте пояснительной записки.
Законопроект предлагает отменить ограничения на выполнение задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск, предназначенных для ведения боевых действий по отражению вооруженной агрессии против Украины.
Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и на оккупированных территориях.
При этом решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий возглавляет Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
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Знайомий чоловік два тижні тому разом з ТрО поїхав в пздріз Лисичанськ-Попасна. З калашматом 7.62 (!) і двома магазинами. Підготовка - на стрільбищі вистріляли один магазин. Бл@tb
на зачищених територіях треба патрулювати