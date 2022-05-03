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Новости Война
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Парламентарии разрешили теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

тероборона,тро

Верховная Рада поддержала во втором чтении и целом проект внесения изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Проект закона №6521 поддержали 338 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР.

"Изменения, предлагаемые в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных действий", - говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроект предлагает отменить ограничения на выполнение задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск, предназначенных для ведения боевых действий по отражению вооруженной агрессии против Украины.

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Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и на оккупированных территориях.

При этом решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий возглавляет Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

ВР (29272) закон (3177) тероборона (340)


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Топ комментарии
+18
Коли приймуть закон за ліквідацію москальського патріархату і проти зажопівців?
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03.05.2022 17:04
+13
Як на мене, дарма дозволили (хоча по факту вже давно відправляли, без всяких дозволів). Дарма з двох причин. Перше і головне - на місці (в громадах) мають бути місцеві, у першу чергу. Ті, хто знає кожну вулицю, кожну стежку і ті, КОГО знають і кому довіряють. У нас, наприклад, дуже непроста місцевість (декілька невеликих сіл поруч, між якими пройти по ярам/кущам - чорт ногу зламає). В перший місяць одна з наших ледь не основних функцій (я теж в ТРО з 24.02) була - орієнтування на місцевості підрозділів ППО, арти та інших. Скажу так: толку конкретно від нашої тероборони (саме як від бійців) у перші дні було не сильно багато, а от як від "єгерів", що допомагали більш професійним бійцям орієнтуватися, займати вигідніші позиції, робити засідки, "секрети" - от тут толку набагато більше. В рази.
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03.05.2022 17:25
+12
Войска рф от Киева ушли, а Лавра осталась окупирована...
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03.05.2022 17:10
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А когда уже сами покажут пример.
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03.05.2022 16:58 Ответить
Так багато хто вже показував і показує.
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03.05.2022 17:06 Ответить
Угу. Реальные освободители Бучи - опасный Юраш в черном плаще, лосинах и с автоматом, и Юрченко в модном камуфляже с зеленым ликом Боневтика на шевроне.
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03.05.2022 19:50 Ответить
А нащо вони якщо не можуть стріляти? Нема слів.
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03.05.2022 16:58 Ответить
Коли приймуть закон за ліквідацію москальського патріархату і проти зажопівців?
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03.05.2022 17:04 Ответить
Опа , скільки зразу "проранених" і хворих на "Мукачевських фронтах" з'вилося ...
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03.05.2022 17:05 Ответить
Без них ТО не знаходилася в зоні БД
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03.05.2022 17:06 Ответить
Войска рф от Киева ушли, а Лавра осталась окупирована...
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03.05.2022 17:10 Ответить
Швиденько прийняли, щоб прикрити себе після фактично розстрілу орками Черкаської тороборони, яку хтось розумний відправив на передок під Попасну...
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03.05.2022 17:12 Ответить
Як на мене, дарма дозволили (хоча по факту вже давно відправляли, без всяких дозволів). Дарма з двох причин. Перше і головне - на місці (в громадах) мають бути місцеві, у першу чергу. Ті, хто знає кожну вулицю, кожну стежку і ті, КОГО знають і кому довіряють. У нас, наприклад, дуже непроста місцевість (декілька невеликих сіл поруч, між якими пройти по ярам/кущам - чорт ногу зламає). В перший місяць одна з наших ледь не основних функцій (я теж в ТРО з 24.02) була - орієнтування на місцевості підрозділів ППО, арти та інших. Скажу так: толку конкретно від нашої тероборони (саме як від бійців) у перші дні було не сильно багато, а от як від "єгерів", що допомагали більш професійним бійцям орієнтуватися, займати вигідніші позиції, робити засідки, "секрети" - от тут толку набагато більше. В рази.
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03.05.2022 17:25 Ответить
Тоді хай розукомплектовують тероборону і набирають тих хто згодний на такі умови -інакше це виходить що тероборону використовують ,як гарматне м'ясо . З
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03.05.2022 17:46 Ответить
Дуже дякуємо, дякуємо красненько.

Знайомий чоловік два тижні тому разом з ТрО поїхав в пздріз Лисичанськ-Попасна. З калашматом 7.62 (!) і двома магазинами. Підготовка - на стрільбищі вистріляли один магазин. Бл@tb
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03.05.2022 17:50 Ответить
Покажіть приклад, добре з дивану розповідати ,з-за кордон
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03.05.2022 18:09 Ответить
правильно, розподіляти туди де більше потрібно, думаю бажаючих вистачить
на зачищених територіях треба патрулювати
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03.05.2022 19:33 Ответить
Ну, добровільні формування про такі обмеження і не знали ніколи.
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03.05.2022 19:53 Ответить
Суми відбила практично тероброна без дозволу зебілів. І шо? Йде війна, а ці крючкотвори штампують масу законів під шумок, бо народ не слідкує за їхньою творчістю. Відчуваю розгрібати доведеться довго.
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03.05.2022 20:59 Ответить
 
 