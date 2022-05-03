Рада приняла заявление о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом

Народные депутаты поддержали совместное заявление "По случаю 77-летия победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом".

Соответствующая информация содержится в карточке документа, передает Цензор.НЕТ.

Постановление №7343 о соответствующем заявлении парламента поддержали на пленарном заседании 3 мая 290 народных депутатов.

В проекте постановления, среди прочего, указано: "Верховная Рада заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, ставшей общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира.

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Верховная Рада Украины также отмечает, что преступления Российской Федерации в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим - осужден, и побежден общими усилиями всего цивилизованного мира так же, как нацистская Германия".