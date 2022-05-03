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Рада приняла заявление о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом

друга,світова

Народные депутаты поддержали совместное заявление "По случаю 77-летия победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом".

Соответствующая информация содержится в карточке документа, передает Цензор.НЕТ.

Постановление №7343 о соответствующем заявлении парламента поддержали на пленарном заседании 3 мая 290 народных депутатов.

В проекте постановления, среди прочего, указано: "Верховная Рада заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, ставшей общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира.

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Верховная Рада Украины также отмечает, что преступления Российской Федерации в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим - осужден, и побежден общими усилиями всего цивилизованного мира так же, как нацистская Германия".

ВР (29271) День Победы (1231) россия (96018) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+22
тим більше що рашка нацизм не перемогла а підчепила...
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03.05.2022 16:32
+10
Кому взагалі зараз це цікавить? Забудьтеся за ту другу світову.Чому нікого не цікавить перша світова? Там 10 мільйонів людей загинуло і багато українців.Нацизм це не найгірше,а українці тоді воювали не за свою землю,а за найбільше зло світу,комуняк.
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03.05.2022 16:35
+6
рашка створена у 1991 році під прапором Власова. І взагалі не має стосунку до Перемоги.
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03.05.2022 16:33
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тим більше що рашка нацизм не перемогла а підчепила...
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03.05.2022 16:32 Ответить
рашка створена у 1991 році під прапором Власова. І взагалі не має стосунку до Перемоги.
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03.05.2022 16:33 Ответить
до перемоги мають стосунок українські фронти, жоден русккій фронт не відмітив стіни рейхстагу своїми графіті
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03.05.2022 19:01 Ответить
Кому взагалі зараз це цікавить? Забудьтеся за ту другу світову.Чому нікого не цікавить перша світова? Там 10 мільйонів людей загинуло і багато українців.Нацизм це не найгірше,а українці тоді воювали не за свою землю,а за найбільше зло світу,комуняк.
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03.05.2022 16:35 Ответить
Дурачок же прийняв(ли) і підписав посилений закон про відповідальність бла бла ..за антисемітизм-якраз за кілька днів перед початком справжнього геноциду українців кацапами. Ну ось така логіка у шута і весільних фотографів
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03.05.2022 16:41 Ответить
ВРУ, що, немає чим більше зайнятись..!?
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03.05.2022 16:39 Ответить
Уже Третья Мировая война идёт, а эти дармоеды всё со второй носятся.
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03.05.2022 17:01 Ответить
"Немає часу на спам, на сварки і на піар."
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03.05.2022 17:03 Ответить
рашка празднует победу над нацизмом,победу над самой собой?!
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03.05.2022 17:18 Ответить
З двох кінчених окупантів переміг найгірший (Колима над Бухенвальдом). Чим там зібралися пишатися наші меншовартісні постсовкові депутати? Тим, що українці допомогли найгіршому окупантові зміцніти і згодом він окупував їх знов?
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03.05.2022 18:35 Ответить
*Не витрачати час на другорядні закони*-почули.
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03.05.2022 18:53 Ответить
ПаРаша, вкрала все що тільки можна. І Перемогу теж тепер приписують виключно москвинам. еТреба забирати в цих злодіїв те, що належить всім народам колишньої радянскої імперії. Москвинські злодюжки мають знати своє місце.
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03.05.2022 20:08 Ответить
 
 