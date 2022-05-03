Рада ухвалила заяву про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом
Народні депутати підтримали спільну заяву "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом".
Відповідна інформація міститься у картці документу, передає Цензор.НЕТ.
Постанову №7343 про відповідну заяву парламенту підтримали на пленарному засіданні 3 травня 290 народних депутатів.
У проєкті постанови, серед іншого, вказано: "Верховна Рада заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу.
Верховна Рада України також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина".
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