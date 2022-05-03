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Новини
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Рада ухвалила заяву про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом

друга,світова

Народні депутати підтримали спільну заяву "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом".

Відповідна інформація міститься у картці документу, передає Цензор.НЕТ.

Постанову №7343 про відповідну заяву парламенту підтримали на пленарному засіданні 3 травня 290 народних депутатів.

У проєкті постанови, серед іншого, вказано: "Верховна Рада заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу.

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Верховна Рада України також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина".

Автор: 

ВР (15022) День Перемоги (458) росія (65829) День пам’яті та примирення (64)


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Топ коментарі
+22
тим більше що рашка нацизм не перемогла а підчепила...
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03.05.2022 16:32
+10
Кому взагалі зараз це цікавить? Забудьтеся за ту другу світову.Чому нікого не цікавить перша світова? Там 10 мільйонів людей загинуло і багато українців.Нацизм це не найгірше,а українці тоді воювали не за свою землю,а за найбільше зло світу,комуняк.
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03.05.2022 16:35
+6
рашка створена у 1991 році під прапором Власова. І взагалі не має стосунку до Перемоги.
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03.05.2022 16:33
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тим більше що рашка нацизм не перемогла а підчепила...
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03.05.2022 16:32 Відповісти
рашка створена у 1991 році під прапором Власова. І взагалі не має стосунку до Перемоги.
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03.05.2022 16:33 Відповісти
до перемоги мають стосунок українські фронти, жоден русккій фронт не відмітив стіни рейхстагу своїми графіті
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03.05.2022 19:01 Відповісти
Кому взагалі зараз це цікавить? Забудьтеся за ту другу світову.Чому нікого не цікавить перша світова? Там 10 мільйонів людей загинуло і багато українців.Нацизм це не найгірше,а українці тоді воювали не за свою землю,а за найбільше зло світу,комуняк.
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03.05.2022 16:35 Відповісти
Дурачок же прийняв(ли) і підписав посилений закон про відповідальність бла бла ..за антисемітизм-якраз за кілька днів перед початком справжнього геноциду українців кацапами. Ну ось така логіка у шута і весільних фотографів
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03.05.2022 16:41 Відповісти
ВРУ, що, немає чим більше зайнятись..!?
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03.05.2022 16:39 Відповісти
Уже Третья Мировая война идёт, а эти дармоеды всё со второй носятся.
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03.05.2022 17:01 Відповісти
"Немає часу на спам, на сварки і на піар."
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03.05.2022 17:03 Відповісти
рашка празднует победу над нацизмом,победу над самой собой?!
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03.05.2022 17:18 Відповісти
З двох кінчених окупантів переміг найгірший (Колима над Бухенвальдом). Чим там зібралися пишатися наші меншовартісні постсовкові депутати? Тим, що українці допомогли найгіршому окупантові зміцніти і згодом він окупував їх знов?
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03.05.2022 18:35 Відповісти
*Не витрачати час на другорядні закони*-почули.
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03.05.2022 18:53 Відповісти
ПаРаша, вкрала все що тільки можна. І Перемогу теж тепер приписують виключно москвинам. еТреба забирати в цих злодіїв те, що належить всім народам колишньої радянскої імперії. Москвинські злодюжки мають знати своє місце.
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03.05.2022 20:08 Відповісти
 
 