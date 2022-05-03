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Новини Війна
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Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій

тероборона,тро

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому проєкт внесення змін до закону України "Про основи національного спротиву".

Проєкт зкону №6521 підтримали 338 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку документу на сайті ВР.

"Зміни, що пропонуються до Закону України "Про основи національного спротиву", покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних дій", - йдеться у тексті пояснювальної записки.

Відтак законопроєкт пропонує скасувати обмеження на виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін

Відповідно до законопроєкту, виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включно із районами ведення військових (бойових) дій, у тому числі й на окупованих територіях.

При цьому рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій увалює Головнокомандувач Збройних сил України.

Автор: 

ВР (15022) закон (2837) тероборона (386)


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Топ коментарі
+18
Коли приймуть закон за ліквідацію москальського патріархату і проти зажопівців?
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03.05.2022 17:04
+13
Як на мене, дарма дозволили (хоча по факту вже давно відправляли, без всяких дозволів). Дарма з двох причин. Перше і головне - на місці (в громадах) мають бути місцеві, у першу чергу. Ті, хто знає кожну вулицю, кожну стежку і ті, КОГО знають і кому довіряють. У нас, наприклад, дуже непроста місцевість (декілька невеликих сіл поруч, між якими пройти по ярам/кущам - чорт ногу зламає). В перший місяць одна з наших ледь не основних функцій (я теж в ТРО з 24.02) була - орієнтування на місцевості підрозділів ППО, арти та інших. Скажу так: толку конкретно від нашої тероборони (саме як від бійців) у перші дні було не сильно багато, а от як від "єгерів", що допомагали більш професійним бійцям орієнтуватися, займати вигідніші позиції, робити засідки, "секрети" - от тут толку набагато більше. В рази.
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03.05.2022 17:25
+12
Войска рф от Киева ушли, а Лавра осталась окупирована...
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03.05.2022 17:10
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А когда уже сами покажут пример.
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03.05.2022 16:58 Відповісти
Так багато хто вже показував і показує.
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03.05.2022 17:06 Відповісти
Угу. Реальные освободители Бучи - опасный Юраш в черном плаще, лосинах и с автоматом, и Юрченко в модном камуфляже с зеленым ликом Боневтика на шевроне.
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03.05.2022 19:50 Відповісти
А нащо вони якщо не можуть стріляти? Нема слів.
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03.05.2022 16:58 Відповісти
Коли приймуть закон за ліквідацію москальського патріархату і проти зажопівців?
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03.05.2022 17:04 Відповісти
Опа , скільки зразу "проранених" і хворих на "Мукачевських фронтах" з'вилося ...
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03.05.2022 17:05 Відповісти
Без них ТО не знаходилася в зоні БД
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03.05.2022 17:06 Відповісти
Войска рф от Киева ушли, а Лавра осталась окупирована...
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03.05.2022 17:10 Відповісти
Швиденько прийняли, щоб прикрити себе після фактично розстрілу орками Черкаської тороборони, яку хтось розумний відправив на передок під Попасну...
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03.05.2022 17:12 Відповісти
Як на мене, дарма дозволили (хоча по факту вже давно відправляли, без всяких дозволів). Дарма з двох причин. Перше і головне - на місці (в громадах) мають бути місцеві, у першу чергу. Ті, хто знає кожну вулицю, кожну стежку і ті, КОГО знають і кому довіряють. У нас, наприклад, дуже непроста місцевість (декілька невеликих сіл поруч, між якими пройти по ярам/кущам - чорт ногу зламає). В перший місяць одна з наших ледь не основних функцій (я теж в ТРО з 24.02) була - орієнтування на місцевості підрозділів ППО, арти та інших. Скажу так: толку конкретно від нашої тероборони (саме як від бійців) у перші дні було не сильно багато, а от як від "єгерів", що допомагали більш професійним бійцям орієнтуватися, займати вигідніші позиції, робити засідки, "секрети" - от тут толку набагато більше. В рази.
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03.05.2022 17:25 Відповісти
Тоді хай розукомплектовують тероборону і набирають тих хто згодний на такі умови -інакше це виходить що тероборону використовують ,як гарматне м'ясо . З
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03.05.2022 17:46 Відповісти
Дуже дякуємо, дякуємо красненько.

Знайомий чоловік два тижні тому разом з ТрО поїхав в пздріз Лисичанськ-Попасна. З калашматом 7.62 (!) і двома магазинами. Підготовка - на стрільбищі вистріляли один магазин. Бл@tb
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03.05.2022 17:50 Відповісти
Покажіть приклад, добре з дивану розповідати ,з-за кордон
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03.05.2022 18:09 Відповісти
правильно, розподіляти туди де більше потрібно, думаю бажаючих вистачить
на зачищених територіях треба патрулювати
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03.05.2022 19:33 Відповісти
Ну, добровільні формування про такі обмеження і не знали ніколи.
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03.05.2022 19:53 Відповісти
Суми відбила практично тероброна без дозволу зебілів. І шо? Йде війна, а ці крючкотвори штампують масу законів під шумок, бо народ не слідкує за їхньою творчістю. Відчуваю розгрібати доведеться довго.
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03.05.2022 20:59 Відповісти
 
 