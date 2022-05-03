Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому проєкт внесення змін до закону України "Про основи національного спротиву".

Проєкт зкону №6521 підтримали 338 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку документу на сайті ВР.

"Зміни, що пропонуються до Закону України "Про основи національного спротиву", покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних дій", - йдеться у тексті пояснювальної записки.

Відтак законопроєкт пропонує скасувати обмеження на виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України.

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Відповідно до законопроєкту, виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включно із районами ведення військових (бойових) дій, у тому числі й на окупованих територіях.

При цьому рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій увалює Головнокомандувач Збройних сил України.