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Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін

юрій,галушкін

За день до російського вторгнення війська тероборони налічували лише 6000 професійних військових і невелику кількість резервістів. За 1,5 місяці понад 110 тисяч патріотів і патріоток України увійшли до складу Територіальної оборони. Сформовано більше ніж 450 добровольчих формувань територіальних громад.

Про це Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тероборона стала уособленням спротиву українців. Феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники" — зазначив Командувач.

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Він також наголосив, що досвід формування тероборони — наймолодшого роду військ ЗСУ — не має аналогів у світі.

"Ми використовували досвід країн партнерів, у тому числі країн-членів НАТО, коли будували сили територіальної оборони. Однак те, що відбулося за ці 1.5 місяці — це унікальний досвід, якого не має жодна країна. Він буде корисним в усьому світі. Це те, що ніхто в житті не робив. А саме — ми змогли в короткий термін мобілізувати більше ніж 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" — зазначив Юрій Галушкін.

На завершення брифінгу бригадний генерал Галушкін відзначив мужність та самовідданість людей, які служать в Силах ТрО .

"Тероборона — це історія людей. Кожен випадок унікальний. Я пишаюсь українцями. Щодня це додає мені емоційних сил. Я бачу, як вони із людей цивільних стають професійними військовими. Вже майже 100 військовослужбовців Сил територіальної оборони відзначені указами Президента України державними нагородами", — розповів командувач.

Автор: 

тероборона (384) Галушкін Юрій (42)


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Топ коментарі
+38
Блин, ну шо он такое говорит: "ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборон" - хто МЫ?

Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
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09.04.2022 16:34
+27
особливо те,що тер.о.,до вторгнення практично не було,бо 200т. на кордоні орків-це до "травневих шашличків",а не до війни!не знаю,як у кого,а у нас вся тер.о. на утриманні у волонтерів(як у 14м)!зброя,екіпіровка-це проблема...про який досвід йдеться?що волонтери все зроблять самі-влада всі лаври присвоє?
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09.04.2022 16:38
+20
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:41
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Блин, ну шо он такое говорит: "ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборон" - хто МЫ?

Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
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09.04.2022 16:34 Відповісти
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:41 Відповісти
Вкрай важливо впродовж найближчих декілька днів перейменувати Україну в Україну-Русь. Це був би важкий удар по ідеології мордора, які кажуть "Киев русский город".

Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле.
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09.04.2022 16:37 Відповісти
арестович?люся,це ти?що там в ОПі?
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09.04.2022 16:40 Відповісти
Я аргументирую, а ты способен что-то сказать кроме упомянуть арестовича? Какие- то контраргументы. Учись думать. Тупье налезло в интернет и дурь несут. И такие же лайки ставят. Тьфу.
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09.04.2022 16:56 Відповісти
бухай бояру, поки є.
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09.04.2022 20:00 Відповісти
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:42 Відповісти
Ты головой думать умеешь по сути? При чем здесь арестович. Арестович сказал то что многие умные люди до него говорили.
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09.04.2022 16:48 Відповісти
А ты по сути подумай и скажи почему ты против. Я обосновал, а ты аргументы против. Об арестовиче это очень тупо. А если арестович скажет что земля круглая ты скажешь что квадратная. Думай хоть немного по сути. Или не способен?
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09.04.2022 16:53 Відповісти
рашист, иди нах"уй
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09.04.2022 19:06 Відповісти
Идеологии мордора пох на твои переименования!
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09.04.2022 16:43 Відповісти
Ляпаешь не понимая простейших вещей в отношении идеолгии. И такие же лайки ставят. Ото фамилию арестовича услышали и тупо как быки на красное.
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09.04.2022 17:07 Відповісти
Ніякої русі тут не буде, буде Україна й буде Українізація, вивчення мови й викорінення суржика, хто хоче русі може їхати до роісі.
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09.04.2022 17:15 Відповісти
Боже, які темні і дрімучі. Не знають простих речей, що московія ніякого відношення до Русі не мала і не має. Ти студент чи ще школяр?

Я коли це написав навіть не підозрював, що наткнусь на таку дрімучість.
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09.04.2022 19:26 Відповісти
Росія, russia, rus, вони узурпували частку Русь, Рус і навіки її заплямували, ще раз повторюсь ні з якою фашистською рашою у нас зв'язку більше не буде. Була Київська Русь, стала Україна крапка, хоча навіщо я це пояснюю боту-провокатору...
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09.04.2022 19:31 Відповісти
В тебе мозги вивернуті абсолютно. Дрімучість.
Запам'ятай боте-провокаторе.
Русь це тільки Україна. Була, є і буде. І це заплямувати неможливо. Московія ніколи не була Руссю. Не було ніякої Київської Русі, московської, новгородськлї і т.п. як не було Англії Лондонської і т.п. Була тільки Русь з центром в Києві, як Англія з центром в Лондоні.
А назву Русь треба повернути правовласнику і відняти в злодіїв які це вкрали.
Не думав, що колись прийдеться щось комусь доводити в цьому напрямі. Розумна людина розуміє з напівслова.
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09.04.2022 20:00 Відповісти
Ти просто ще один ідіот-імперець. Ти ще скажи що України не було, останнє що нам треба війна за назву.
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09.04.2022 20:10 Відповісти
Ти, новий плейер, ідіот-імперець (як і твій ідіотський логін). Ніякі твої виверти не відвернуть від того, що Русь це тільки Україна. Я вже все пояснив і закінчую. Нормальні люди прочитають і все зрозуміють.
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09.04.2022 20:29 Відповісти
І ще. Який технологічний виверт від кацапських ботів. Що назва Русь заплямоване тому воно вже належить кацапам.
Не діждетесь. Русь це тільки Україна була є і буде. А кацами це московія. І в назві треба об'єднати ******* і минуле. Але попереду Україна. Тому Україна-Русь, а не навпаки.
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09.04.2022 20:19 Відповісти
слух лушпень італійцям розкажеш про Велику Римську Імперію,а вони тебе пошлють за зазіхання на Італію,нах нам ця древність,ми іменно зараз формуємо свою національну ідентичність як УКРАЇНЦІ,а ці плоскоземельні вірування про русинів забий собі в зад,кого ти тут русинами називати зібрався,тут зараз стільки національностей намішано? все досить,Русь пішла,як і Гетьманщина,зараз є Соборна Українаська Держава - Україна
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09.04.2022 21:55 Відповісти
Тих хто прирівнює московію жо Русі і тих хто їм лайки ставить, треба блокувати притому назавжди. Це можуть ще бути не дрімучі, а московські тролі.
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09.04.2022 19:45 Відповісти
Але моя пропозиція по зміні назви ЗАРАЗ, напевне неприйнятна. Бо я зараз вже не впевнений, що мозги українців готові до сприйняття. Це треба було робити раніше й давно, а не під час війни. Мозги і тіло людей і так вкрай напружені, а ще це може ввести відволікання від головного. Від налаштування на перемогу над ворогом-нацистом.
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09.04.2022 20:57 Відповісти
Ну исторически в этом правда есть. Украина - правоприемник Руси.

НО, учитывая всю нашу историю и ассоциации которые возникают с приставкой RUS - уже настолько прочно укоренились в нашем сознании и в сознании всего мира, что я не вижу никакого смысла в этом. Украина - теперь это очень мощный бренд, и глупо его коверкать как-то.

Другое дело, если после распада раzzии мы получим назад часть наших территорий - Кубань и др. Тогда может быть помимо того что ядро будет Украина, другие субъекты, вошедшие в состав могут в общем иметь какое-то собирательное название, связанное с древней Русью. Но это чисто гипотетически. А прагматически - у нас достаточно своих территорий неосвоенных в Украине. У нас есть международно зафиксированные границы. Нам не нужны дополнительные депрессивные территории типа Кубани (как мне кажется, если не прав, поправьте). Поэтому не вижу особых предпосылок для какого либо переименования. Но и не поддерживаю тотальный фетишизм на историю Украины только в рамках 18века. Такое впечатление что до того ничего не было. Хотя у нас очень славная и крутая история. Но почему-то все зацикленно на трагическом периоде около 18века и все. Ну здесь уже должно государство работать, прокачивать смыслы, создавать программы популяризации истории и исторической приемственности. Чтобы каждый кто учится в школе мог ощутить какой огромный пласт истории у его страны. Киеву больше 1500 лет. Это ж не шуточки. А у нас получается что при слове Украина ассоциации только - Кобзарь, козак, панщина, УПА. Это конечно все тоже славные вехи... но 1500лет это гораздо больше чем этот короткий период.
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09.04.2022 21:59 Відповісти
особливо те,що тер.о.,до вторгнення практично не було,бо 200т. на кордоні орків-це до "травневих шашличків",а не до війни!не знаю,як у кого,а у нас вся тер.о. на утриманні у волонтерів(як у 14м)!зброя,екіпіровка-це проблема...про який досвід йдеться?що волонтери все зроблять самі-влада всі лаври присвоє?
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09.04.2022 16:38 Відповісти
Так разве только тероборона.деньги на армию -люди скидайте!армии что-то надо -люди помогите
Я согласен свою кормить.так тот же военный сбор????до войны.где гарантия что идёт все куда надо.а сейчас у меня работы нет .что я должен делать.была бы машина ну хоть возил бы кому в помощь,а так хромой,с пузом,да и так здоровья немного не хватает то есть без машины и денег толку с меня пшик.половина вооружения и снаряжения как минимум западные причем не за деньги волонтеров или бюджета Украины а за деньги западных граждан,то есть то же не оплачено грамотным расходом бюджета МО .зато сразу видно по войне кто на что годен на своем рабочем месте
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09.04.2022 17:11 Відповісти
За три місяці? А не за 3 дні?

Ми?

Ми - це хто?

Я свого ротного не знаю, хто мені цей Галушкін?

Вечорі 24 лютого з помповими дробовиками та карабінами модних калібрів вже насипали мішки піском на в'їздах до свого населенного пункту під Києвом.

І не пригадую там ніяких галушкіних.
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09.04.2022 16:38 Відповісти
Он тебе патроны подносил сколько твой каждый стоит?
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09.04.2022 17:26 Відповісти
Якщо це "МИ"-про народ України,то все зрозуміло. А приписувати організацію комусь конкретно не вийде.В перші ж дні неможливо було дочекатися чергу щоб тільки записатися в ТО.Увесь чоловічий склад міст став в чергу.Вже тоді стало зрозуміло,що кацапа ніхто жаліти не буде.Тому вистояли і Київ,і Чернігів,і Харьків,і Маріуполь. Де люди думали,що кацапи наші "брати" чи "сестри",а керівнички чекали на "братній" народ,там ТО і не думали організовувати...
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09.04.2022 19:22 Відповісти
І це при тому що за 3 місяці до нападу лише хворі на зелену сліпоту керманичі не бачили неминучість війни .
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09.04.2022 16:41 Відповісти
Вкрай важливо впродовж найближчих декілька днів перейменувати Україну в Україну-Русь. Це був би важкий удар по ідеології мордора, які кажуть "Киев русский город".

Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле. "Як корабель назвеш так він і попливе".
Багато наших проблем в тому, що ми до сих пір не перейменували.
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09.04.2022 16:44 Відповісти
Да хватит уже херню нести. Зае...ал.
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09.04.2022 17:19 Відповісти
В чем херня? Вы, порохоботы, хоть способны думать и аргументировать?
Порохоботы это одни из самых глупых и вредных в интернете. Неужели в пороха денег не хватило кого-то поумнее нанять.
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09.04.2022 19:18 Відповісти
нєєє, з шмарклявими по тупості ніхто навіть поряд не стояв
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09.04.2022 20:04 Відповісти
Тратить время на дебила? Тебя обозначили, с тебя хватит.
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09.04.2022 20:40 Відповісти
Лейтенант в/ч 64044 Алєксєй Бичков.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….

+79182988362

Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.

Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.

❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
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09.04.2022 16:46 Відповісти
Ок.
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09.04.2022 16:50 Відповісти
Того глядишь из нас второй Израиль получится (в хорошем смысле)
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09.04.2022 16:48 Відповісти
А какой смысл плохой вы имеете ввиду?
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09.04.2022 16:56 Відповісти
Не скажу, потому что не хочу обижать. В хорошем - это армия и ************* с огромным арабским миром.
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09.04.2022 17:29 Відповісти
Можете еще добавить демократию(иногда зашкаливающую), процветающую экономику ориентированную на собственные силы, крепкую валюту, передовое с/х, созданное в безводье, на песках и камнях и европейский уровень жизни.
А плохое...
Увы-увы, но за каждым сверкающим небоскребом обязательно находится пара-тройка дурно пахнущих мусорных баков. Без них, знаете ли, тоже никак.
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09.04.2022 17:47 Відповісти
А зачем вы мне это все перечисляете, если в новости речь о военной сфере? Повыпендриваться? Ну так я скажу вам: без США, вас бы уже в море смыло. Понятно, что вы многого достигли в военном деле и это вызывает уважение, но не забывайте с чего началась ваша демократия и все то что вы перечислили. А в "плохом смысле" я вам даже не начинал еще говорить и не начну, потому что вы дальше своего носа не видите.
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09.04.2022 17:53 Відповісти
У вас превратное понимание отношений Израиля и США.
Да, союзники, да, военное сотрудничество, но видимо для вас будет сюрпризом, что оно началось только после 1973 года. До этого Израиль ориентировался на Европу.
Да и сейчас он проводит свою самостоятельную политику, абсолютно идущую вразрез с интересами США, в частности по иранской атомной сделке.
Хотите дам пример того, что такое по настоящему независимая военная политика, с опорой на собственные силы.
В 2016 израильская армия в очередной раз была вынуждена проводить военную операцию в Газе в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы. И по этому поводу срочно запросила дополнительную партию ракет "Геллфайр" для вертолета Апачи. Но президент Барак Хуссейн Обама, до глубины души оскорбленный тем, что немного потрепали "Братьев Мусульман"(не в смысле, что его братья, а в смысле, что ХАМАС в Газе, это Братья Мусульмане), наложил полное вето на поставку этих ракет. А без них Апачи мало чего стоят, можно ставить на прикол. И Израиль за два года разработал свои ракеты - Спайк. Знаете, чем кончилось? Через пару лет США начали импортировать Спайки для своих Апачей. Это я вам про военную сферу, другого не задеваю.
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09.04.2022 18:21 Відповісти
У вас там не мусорный бак, а свалка мирового масштаба. Так что засуньте ваши эти "достижения"...
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09.04.2022 17:58 Відповісти
ЧМОКИ...!!!

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⠄⠄⢀⣤⣦⣄⡀⣾⣿⣿⣿⠄⣠⣴⣤⡄
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⠄⠄⠸⣿⣿⣿⣿⣿⠇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡇
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⣤⡀⠄⠄⠈⢿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⠄⠄⣀⣤⡆
⢸⣿⣦⡀⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠄⠄⣠⣾⣿⣿⠇
⠈⣿⣿⣿⣦⠄⠄⠄⢹⣿⠁⠄⠄⢀⣾⣿⣿⣿⡿
⠄⢻⣿⣿⣿⣧⠄⠄⢸⣿⠄⠄⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠇
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09.04.2022 18:24 Відповісти
А я напишу: Израиль одна из самых продажных стран в мире, и по отношению к Украине это очень ясно видно.
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09.04.2022 17:56 Відповісти
Хтось тут показав фото тероборони в перший день війни і пізніше. Про тероборону говорив Кривоніс задовго до цього. Українці дивовижні люди. Дякую що Ви є такими. Тримайтесь і перемагайте
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09.04.2022 16:48 Відповісти
https://defence-line.org/2022/03/ob-istokax-vlasti-i-oruzhii-chast-3/ Территориальная оборона это вооружённый народ - источник власти, осуществляющий её прямым образом, а ВСУ это наиболее организованная и мобильная часть этого вооружённого народа и в данном случае это - лучший ответ оккупанту...
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09.04.2022 16:52 Відповісти
Tut general ashibajetsa , u nas v Baltijskih stranah uzhe s devenostih sushchestvujet padobnije formirovanija . Naprimer v Latvii eta - Zemessardze . Rjadavoi sastav prihodit na uchenija , ili v svabodoje vremja trenerujetsa , a srednij i vishij komandnij sastav na pastajannoi asnove s zarplatoi kak profii !
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09.04.2022 16:57 Відповісти
Это правда. Но просто так на улице стрелковое оружие народу делить, как это было в Кииве, у нас не будет. Процент ваты у нас ещё сликом большой.
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09.04.2022 17:03 Відповісти
Киев именно это и спасло.в то время и сейчас скажи кто" Путин приди" забьют до смерти все кто рядом.первый БМП ворвавшийся на Оболонь ********* гопники местные.не военные ,не аваковцы,не тероборона какой в том момент не было по факту,одно офисное начальство только было.а вот Самооборона уже была- это те кого не брали в тероборону,те кому плевать было на нее а путинцев в Киеве мочили именно самобороновцы.граждане Украины,и именно им давали оружие..
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09.04.2022 17:37 Відповісти
Да не ошибается он .просто и до этого у галушко успехов -0- а тут в волне информации может и проскочит что типа это его заслуга.хоть в чем то.
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09.04.2022 17:30 Відповісти
"саме - ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" - зазначив Юрій Галушкін Джерело:
Ото брехуны.что вы смогли-так те жалкие 6000 о чем сами признали в начале статьи.от остальных отпихивались как могли.а тут люди не просто пошли по требованию души и тела своего а и вы зассали когда орду увидели.что все презики Украины всячески упирались нормальной армии и теробороне,нормальной самозащите граждан в мирное и военное время,и только когда подперло так что уже других шансов не осталось тогда и не устояли.посмотрим после войны рискнут обратно в стойло загнать?
Лично я уверен -рискнут.иначе им- чиновникам -казнокрадам,коррупционерам и изменникам Украины не выжить.та же нацгвардия авакова за небольшим исключением умеет только мирные демонстрации гонять,а поставили их охранять ЧАЭС так они сразу лапки вверх.теперь в плену.так вторую теперь такую же часть нагнали туда же.искренне надеюсь что или не такая "полезная"как первая,что сдала ЧАЭС в момент или что там не будет уже наступления,а грибников они как то отгонят.главное в комнате свет не выключать,шоб спали спокойно.
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09.04.2022 17:02 Відповісти
на нацгвардию не нужно гнать...много ты с калашом против танка и не одного навоюешь? Вопрос почему получились такие расклады?
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09.04.2022 23:18 Відповісти
Отвечаю.в нацгвардию Украины принято пихать в принципе все - это типа корпуса быстрого реагирования+разгон митингующих..не дать вооружения для защиты ЧАЭС от танков и прочей техники не могли.либо командир этого подразделения полный аваковец.помните расстрел сослуживцев в Днепре??причин ведь типа нет...либо ещё к сожалению вариант,они знали ,что драться не придется.теперь их забрали с собой.проясните мне смысл охраны опасного объекта если охрана тут же делает "руки вверх".да там есть радиоактивные места а есть и более безопасные о чем есть данные на станции.это же даже бункер сначала на дальних рубежах охраняют.а не подпускают технику под стены ,а дальнейшее сами видели.это уровень профессионализма????или то что через станцию переправляли снаряды для атаки Украины по другим направлениям мелочь?
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10.04.2022 07:13 Відповісти
РуZZкие они ведь собрались весь западный демократический мир покорить. Вот в тернете наткнулась на марш русских орков:

Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!

Вот поэтому запад и помогает нам оружием. Как говорят мудрецы: Душите чайник пока он не стал паровозом...
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09.04.2022 17:12 Відповісти
Это случайно не затятый рашист Савин Влад,или кацапский фольклер
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09.04.2022 17:39 Відповісти
Это кто-то из интеллектуальной элиты, что пишут о русских "попаданцах". Это тысячи шовинистических вариантов. Автора не помню, но этот марш сохранила в блокноте - мне он показался забавным
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09.04.2022 18:03 Відповісти
Как красиво сказано"бригадный Генерал галушкин".а правду написать можно по разному.вот написать прямо-командующий теробороны не прославившийся до этого ну ничем , сейчас хвастается как Они все сделали для теробороны.
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09.04.2022 17:18 Відповісти
А насчёт уникальности украинской теробороны он почти прав.до этого пожалуй только США, Швейцария и частично Израиль использовали эту тактику .остальные предпочитали тактику ЕС-небольшая,хорошо вооруженная армия.теперь поляки первые сказали-надо чтобы была профессиональная,Большая хорошо вооруженная армия + большая хорошо вооруженная тероборона где служат по принципу швейцарской армии.
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09.04.2022 17:22 Відповісти
Галуфан, так це твої военкоми не давали людям зброї не те ша завчасно а навіть 24 лютого? Це вони шукали якісь списки коли люди вимагали зброю бо орки вже були на мостах в Херсонській області? Це ти такий герой що у Нову Каховку вони зайшли без найменшого спротиву об 11 ранку 24 лютого та зайняли без единого пострілу Каховску ГЄС? І зараз ти вихваляєшься унікальним досвідом? Не дай Бог його Европа захоче скопіювати, це ганьба а не організація!
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09.04.2022 17:44 Відповісти
Пёс ******, где кацапы заходят, АТОшникав ищут в первую очередь.
А вы ***** , бывших ментов вооружили, и все . А потом орете геноцид, вы обосрались дать людям оружие, вот это геноцид.
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09.04.2022 18:09 Відповісти
Так, досвід із серії "як провалити організацію тероборони, щоб вона не стала проблемою для окупантів" - просто колосальний.
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09.04.2022 18:33 Відповісти
18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B9 злотых (почти 1 млрд. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долларов США )

Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Мазовецком воеводстве , в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)

16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelcz_442.32&action=edit&redlink=1 Jelcz 442.32
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09.04.2022 19:04 Відповісти
Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности

На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы https://ru.wikipedia.org/wiki/MSBS MSBS , 9-мм пистолеты https://ru.wikipedia.org/wiki/PR-15_Ragun VIS-100 , 7,62-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) снайперские винтовки Бор , 7,62-мм пулеметы https://ru.wikipedia.org/wiki/UKM-2000 UKM-2000 P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты https://ru.wikipedia.org/wiki/WB_Electronics_FlyEye FlyEye и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 дроны-камикадзе https://ru.wikipedia.org/wiki/Warmate_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Warmate . На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LMP-2017&action=edit&redlink=1 LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 Джавелин
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09.04.2022 19:05 Відповісти
А ведь мы сами виноваты с одной стороны, что не поднимали тему обороноспособности раньше. Разве был хоть один митинг по поводу маленького бюджета на армию, сворачивания производства оружия и т.д ? Сейчас критиковать власть имеют право только те, кто до войны выходил на митинг и пытался донести свое недовольство к власти.
А если мы способны замечать проблему только после ее возникновения, то чем же мы лучше Зе и его команды ?
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09.04.2022 19:41 Відповісти
Тем лучше, что это работа ***** главнокомандющего, генштаба и министерств обеспечивать обороноспособность страны, а не воровать бабки на откатах, дорогах и увещеваниях про мир с путлером. Мы наняли этих людей (ну я лично за зе не голосовал, но большинство выбрало) чтобы они выполняли эту задачу. В итоге как всегда их проебы закрывают волонтеры и все мы в самоорганизации. Множества жертв и просрания территорий (ЮГ) можно было избежать, если бы они выполнили свою работу. После войны, я надеюсь, будет дана этому оценка и виновные понесут наказание.
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09.04.2022 21:42 Відповісти
Я не знаю о чем он несет там, про вооружение ТРО.

Киевская область - одно из опасных направлений. 40 дней войны - на 200 человек личного состава пришло 4 Калаша. Четыре, Карл! Про броники и все остальное я вообще молчу. Все приходится доставать волонтерам и участникам процесса. За свои деньги вооружаться, пытаться раздобыть вооружение и тд. Так что всё что есть это снова результат самоорганизации а не бригадных генералов. И это в воюющей 8лет стране... Мы все равно победим. Но блин... скольких жертв можно было избежать, если бы ТРО реально занимались, вооружали и тренировали...
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09.04.2022 21:45 Відповісти
ти шо,як можна простим людцям давати зброю,а як подумають чогось тойво не тойво... влада досі сситься від думки що у громадян може бути МАССОВО зброя,це ж кінець всьому,а перше за все будь якій корупції,бо можна буде просто кулю вхопити
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09.04.2022 22:14 Відповісти
почалися ох.....льні історії... а шо ж її формувать почали коли в сраку уже не пекло,а палило? шо грошей знову не було?
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09.04.2022 21:49 Відповісти
так до сих пор нихрена толком не сформировано в плане вооружения. Я там выше писал. на 200 чел личного состава они нам дали ***** 4 Калаша. Вот и вся организация. Все остальное приходится самим.
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09.04.2022 22:06 Відповісти
Во многих странах есть, швейцарии например, не стоить хвастать лишнее
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10.04.2022 04:22 Відповісти
 
 