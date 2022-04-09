Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін
За день до російського вторгнення війська тероборони налічували лише 6000 професійних військових і невелику кількість резервістів. За 1,5 місяці понад 110 тисяч патріотів і патріоток України увійшли до складу Територіальної оборони. Сформовано більше ніж 450 добровольчих формувань територіальних громад.
Про це Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Тероборона стала уособленням спротиву українців. Феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники" — зазначив Командувач.
Він також наголосив, що досвід формування тероборони — наймолодшого роду військ ЗСУ — не має аналогів у світі.
"Ми використовували досвід країн партнерів, у тому числі країн-членів НАТО, коли будували сили територіальної оборони. Однак те, що відбулося за ці 1.5 місяці — це унікальний досвід, якого не має жодна країна. Він буде корисним в усьому світі. Це те, що ніхто в житті не робив. А саме — ми змогли в короткий термін мобілізувати більше ніж 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" — зазначив Юрій Галушкін.
На завершення брифінгу бригадний генерал Галушкін відзначив мужність та самовідданість людей, які служать в Силах ТрО .
"Тероборона — це історія людей. Кожен випадок унікальний. Я пишаюсь українцями. Щодня це додає мені емоційних сил. Я бачу, як вони із людей цивільних стають професійними військовими. Вже майже 100 військовослужбовців Сил територіальної оборони відзначені указами Президента України державними нагородами", — розповів командувач.
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Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле.
Я коли це написав навіть не підозрював, що наткнусь на таку дрімучість.
Запам'ятай боте-провокаторе.
Русь це тільки Україна. Була, є і буде. І це заплямувати неможливо. Московія ніколи не була Руссю. Не було ніякої Київської Русі, московської, новгородськлї і т.п. як не було Англії Лондонської і т.п. Була тільки Русь з центром в Києві, як Англія з центром в Лондоні.
А назву Русь треба повернути правовласнику і відняти в злодіїв які це вкрали.
Не думав, що колись прийдеться щось комусь доводити в цьому напрямі. Розумна людина розуміє з напівслова.
Не діждетесь. Русь це тільки Україна була є і буде. А кацами це московія. І в назві треба об'єднати ******* і минуле. Але попереду Україна. Тому Україна-Русь, а не навпаки.
НО, учитывая всю нашу историю и ассоциации которые возникают с приставкой RUS - уже настолько прочно укоренились в нашем сознании и в сознании всего мира, что я не вижу никакого смысла в этом. Украина - теперь это очень мощный бренд, и глупо его коверкать как-то.
Другое дело, если после распада раzzии мы получим назад часть наших территорий - Кубань и др. Тогда может быть помимо того что ядро будет Украина, другие субъекты, вошедшие в состав могут в общем иметь какое-то собирательное название, связанное с древней Русью. Но это чисто гипотетически. А прагматически - у нас достаточно своих территорий неосвоенных в Украине. У нас есть международно зафиксированные границы. Нам не нужны дополнительные депрессивные территории типа Кубани (как мне кажется, если не прав, поправьте). Поэтому не вижу особых предпосылок для какого либо переименования. Но и не поддерживаю тотальный фетишизм на историю Украины только в рамках 18века. Такое впечатление что до того ничего не было. Хотя у нас очень славная и крутая история. Но почему-то все зацикленно на трагическом периоде около 18века и все. Ну здесь уже должно государство работать, прокачивать смыслы, создавать программы популяризации истории и исторической приемственности. Чтобы каждый кто учится в школе мог ощутить какой огромный пласт истории у его страны. Киеву больше 1500 лет. Это ж не шуточки. А у нас получается что при слове Украина ассоциации только - Кобзарь, козак, панщина, УПА. Это конечно все тоже славные вехи... но 1500лет это гораздо больше чем этот короткий период.
Я согласен свою кормить.так тот же военный сбор????до войны.где гарантия что идёт все куда надо.а сейчас у меня работы нет .что я должен делать.была бы машина ну хоть возил бы кому в помощь,а так хромой,с пузом,да и так здоровья немного не хватает то есть без машины и денег толку с меня пшик.половина вооружения и снаряжения как минимум западные причем не за деньги волонтеров или бюджета Украины а за деньги западных граждан,то есть то же не оплачено грамотным расходом бюджета МО .зато сразу видно по войне кто на что годен на своем рабочем месте
Ми?
Ми - це хто?
Я свого ротного не знаю, хто мені цей Галушкін?
Вечорі 24 лютого з помповими дробовиками та карабінами модних калібрів вже насипали мішки піском на в'їздах до свого населенного пункту під Києвом.
І не пригадую там ніяких галушкіних.
Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле. "Як корабель назвеш так він і попливе".
Багато наших проблем в тому, що ми до сих пір не перейменували.
Порохоботы это одни из самых глупых и вредных в интернете. Неужели в пороха денег не хватило кого-то поумнее нанять.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….
+79182988362
Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.
Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.
❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
А плохое...
Увы-увы, но за каждым сверкающим небоскребом обязательно находится пара-тройка дурно пахнущих мусорных баков. Без них, знаете ли, тоже никак.
Да, союзники, да, военное сотрудничество, но видимо для вас будет сюрпризом, что оно началось только после 1973 года. До этого Израиль ориентировался на Европу.
Да и сейчас он проводит свою самостоятельную политику, абсолютно идущую вразрез с интересами США, в частности по иранской атомной сделке.
Хотите дам пример того, что такое по настоящему независимая военная политика, с опорой на собственные силы.
В 2016 израильская армия в очередной раз была вынуждена проводить военную операцию в Газе в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы. И по этому поводу срочно запросила дополнительную партию ракет "Геллфайр" для вертолета Апачи. Но президент Барак Хуссейн Обама, до глубины души оскорбленный тем, что немного потрепали "Братьев Мусульман"(не в смысле, что его братья, а в смысле, что ХАМАС в Газе, это Братья Мусульмане), наложил полное вето на поставку этих ракет. А без них Апачи мало чего стоят, можно ставить на прикол. И Израиль за два года разработал свои ракеты - Спайк. Знаете, чем кончилось? Через пару лет США начали импортировать Спайки для своих Апачей. Это я вам про военную сферу, другого не задеваю.
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Ото брехуны.что вы смогли-так те жалкие 6000 о чем сами признали в начале статьи.от остальных отпихивались как могли.а тут люди не просто пошли по требованию души и тела своего а и вы зассали когда орду увидели.что все презики Украины всячески упирались нормальной армии и теробороне,нормальной самозащите граждан в мирное и военное время,и только когда подперло так что уже других шансов не осталось тогда и не устояли.посмотрим после войны рискнут обратно в стойло загнать?
Лично я уверен -рискнут.иначе им- чиновникам -казнокрадам,коррупционерам и изменникам Украины не выжить.та же нацгвардия авакова за небольшим исключением умеет только мирные демонстрации гонять,а поставили их охранять ЧАЭС так они сразу лапки вверх.теперь в плену.так вторую теперь такую же часть нагнали туда же.искренне надеюсь что или не такая "полезная"как первая,что сдала ЧАЭС в момент или что там не будет уже наступления,а грибников они как то отгонят.главное в комнате свет не выключать,шоб спали спокойно.
Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
Вот поэтому запад и помогает нам оружием. Как говорят мудрецы: Душите чайник пока он не стал паровозом...
А вы ***** , бывших ментов вооружили, и все . А потом орете геноцид, вы обосрались дать людям оружие, вот это геноцид.
Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Мазовецком воеводстве , в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)
16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelcz_442.32&action=edit&redlink=1 Jelcz 442.32
На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы https://ru.wikipedia.org/wiki/MSBS MSBS , 9-мм пистолеты https://ru.wikipedia.org/wiki/PR-15_Ragun VIS-100 , 7,62-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) снайперские винтовки Бор , 7,62-мм пулеметы https://ru.wikipedia.org/wiki/UKM-2000 UKM-2000 P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты https://ru.wikipedia.org/wiki/WB_Electronics_FlyEye FlyEye и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 дроны-камикадзе https://ru.wikipedia.org/wiki/Warmate_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Warmate . На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LMP-2017&action=edit&redlink=1 LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 Джавелин
А если мы способны замечать проблему только после ее возникновения, то чем же мы лучше Зе и его команды ?
Киевская область - одно из опасных направлений. 40 дней войны - на 200 человек личного состава пришло 4 Калаша. Четыре, Карл! Про броники и все остальное я вообще молчу. Все приходится доставать волонтерам и участникам процесса. За свои деньги вооружаться, пытаться раздобыть вооружение и тд. Так что всё что есть это снова результат самоорганизации а не бригадных генералов. И это в воюющей 8лет стране... Мы все равно победим. Но блин... скольких жертв можно было избежать, если бы ТРО реально занимались, вооружали и тренировали...