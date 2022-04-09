Формирование Сил территориальной обороны – это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна мира, – бригадный генерал Юрий Галушкин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За день до российского вторжения войска теробороны насчитывали всего 6000 профессиональных военных и небольшое количество резервистов. За 1,5 месяца более 110 тысяч патриотов и патриоток Украины вошли в состав Территориальной обороны. Сформировано более 450 добровольческих формирований территориальных громад.
Об этом Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал на брифинге в Медиацентре Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Тероборона стала олицетворением сопротивления украинцев. Феноменом, на который точно не рассчитывали российские захватчики", - отметил Командующий.
Он также подчеркнул, что опыт формирования теробороны - самого молодого рода войск ВСУ - не имеет аналогов в мире.
"Мы использовали опыт стран-партнеров, в том числе стран-членов НАТО, когда строили силы территориальной обороны. Однако произошедшее за эти 1.5 месяца — это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна. Он будет полезен во всем мире. Это то , что никто в жизни не делал. А именно - мы смогли в короткие сроки мобилизовать более 110 000 человек и поставить их в ряды Сил территориальной обороны, в максимально короткие сроки обеспечить их вооружением и начать их подготовку к выполнению задач", - отметил Юрий Галушкин.
В завершение брифинга бригадный генерал Галушкин отметил мужество и самоотверженность людей, служащих в Силах ТРО.
"Тероборона — это история людей. Каждый случай уникален. Я горжусь украинцами. Каждый день это придает мне эмоциональные силы. Я вижу, как они из гражданских становятся профессиональными военными. Уже почти 100 военнослужащих Сил территориальной обороны отмечены указами Президента Украины государственными наградами", — рассказал командующий.
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Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле.
Я согласен свою кормить.так тот же военный сбор????до войны.где гарантия что идёт все куда надо.а сейчас у меня работы нет .что я должен делать.была бы машина ну хоть возил бы кому в помощь,а так хромой,с пузом,да и так здоровья немного не хватает то есть без машины и денег толку с меня пшик.половина вооружения и снаряжения как минимум западные причем не за деньги волонтеров или бюджета Украины а за деньги западных граждан,то есть то же не оплачено грамотным расходом бюджета МО .зато сразу видно по войне кто на что годен на своем рабочем месте
Ми?
Ми - це хто?
Я свого ротного не знаю, хто мені цей Галушкін?
Вечорі 24 лютого з помповими дробовиками та карабінами модних калібрів вже насипали мішки піском на в'їздах до свого населенного пункту під Києвом.
І не пригадую там ніяких галушкіних.
Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле. "Як корабель назвеш так він і попливе".
Багато наших проблем в тому, що ми до сих пір не перейменували.
Порохоботы это одни из самых глупых и вредных в интернете. Неужели в пороха денег не хватило кого-то поумнее нанять.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….
+79182988362
Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.
Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.
❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
А плохое...
Увы-увы, но за каждым сверкающим небоскребом обязательно находится пара-тройка дурно пахнущих мусорных баков. Без них, знаете ли, тоже никак.
Да, союзники, да, военное сотрудничество, но видимо для вас будет сюрпризом, что оно началось только после 1973 года. До этого Израиль ориентировался на Европу.
Да и сейчас он проводит свою самостоятельную политику, абсолютно идущую вразрез с интересами США, в частности по иранской атомной сделке.
Хотите дам пример того, что такое по настоящему независимая военная политика, с опорой на собственные силы.
В 2016 израильская армия в очередной раз была вынуждена проводить военную операцию в Газе в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы. И по этому поводу срочно запросила дополнительную партию ракет "Геллфайр" для вертолета Апачи. Но президент Барак Хуссейн Обама, до глубины души оскорбленный тем, что немного потрепали "Братьев Мусульман"(не в смысле, что его братья, а в смысле, что ХАМАС в Газе, это Братья Мусульмане), наложил полное вето на поставку этих ракет. А без них Апачи мало чего стоят, можно ставить на прикол. И Израиль за два года разработал свои ракеты - Спайк. Знаете, чем кончилось? Через пару лет США начали импортировать Спайки для своих Апачей. Это я вам про военную сферу, другого не задеваю.
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Ото брехуны.что вы смогли-так те жалкие 6000 о чем сами признали в начале статьи.от остальных отпихивались как могли.а тут люди не просто пошли по требованию души и тела своего а и вы зассали когда орду увидели.что все презики Украины всячески упирались нормальной армии и теробороне,нормальной самозащите граждан в мирное и военное время,и только когда подперло так что уже других шансов не осталось тогда и не устояли.посмотрим после войны рискнут обратно в стойло загнать?
Лично я уверен -рискнут.иначе им- чиновникам -казнокрадам,коррупционерам и изменникам Украины не выжить.та же нацгвардия авакова за небольшим исключением умеет только мирные демонстрации гонять,а поставили их охранять ЧАЭС так они сразу лапки вверх.теперь в плену.так вторую теперь такую же часть нагнали туда же.искренне надеюсь что или не такая "полезная"как первая,что сдала ЧАЭС в момент или что там не будет уже наступления,а грибников они как то отгонят.главное в комнате свет не выключать,шоб спали спокойно.
Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
Вот поэтому запад и помогает нам оружием. Как говорят мудрецы: Душите чайник пока он не стал паровозом...
А вы ***** , бывших ментов вооружили, и все . А потом орете геноцид, вы обосрались дать людям оружие, вот это геноцид.
Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)
16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32
На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин