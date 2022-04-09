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Новости Война в Украине
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Формирование Сил территориальной обороны – это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна мира, – бригадный генерал Юрий Галушкин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юрій,галушкін

За день до российского вторжения войска теробороны насчитывали всего 6000 профессиональных военных и небольшое количество резервистов. За 1,5 месяца более 110 тысяч патриотов и патриоток Украины вошли в состав Территориальной обороны. Сформировано более 450 добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал на брифинге в Медиацентре Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тероборона стала олицетворением сопротивления украинцев. Феноменом, на который точно не рассчитывали российские захватчики", - отметил Командующий.

Он также подчеркнул, что опыт формирования теробороны - самого молодого рода войск ВСУ - не имеет аналогов в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для терробороны

"Мы использовали опыт стран-партнеров, в том числе стран-членов НАТО, когда строили силы территориальной обороны. Однако произошедшее за эти 1.5 месяца — это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна. Он будет полезен во всем мире. Это то , что никто в жизни не делал. А именно - мы смогли в короткие сроки мобилизовать более 110 000 человек и поставить их в ряды Сил территориальной обороны, в максимально короткие сроки обеспечить их вооружением и начать их подготовку к выполнению задач", - отметил Юрий Галушкин.

В завершение брифинга бригадный генерал Галушкин отметил мужество и самоотверженность людей, служащих в Силах ТРО.

"Тероборона — это история людей. Каждый случай уникален. Я горжусь украинцами. Каждый день это придает мне эмоциональные силы. Я вижу, как они из гражданских становятся профессиональными военными. Уже почти 100 военнослужащих Сил территориальной обороны отмечены указами Президента Украины государственными наградами", — рассказал командующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны. ФОТО

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Топ комментарии
+33
Блин, ну шо он такое говорит: "ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборон" - хто МЫ?

Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
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09.04.2022 16:34
+23
особливо те,що тер.о.,до вторгнення практично не було,бо 200т. на кордоні орків-це до "травневих шашличків",а не до війни!не знаю,як у кого,а у нас вся тер.о. на утриманні у волонтерів(як у 14м)!зброя,екіпіровка-це проблема...про який досвід йдеться?що волонтери все зроблять самі-влада всі лаври присвоє?
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09.04.2022 16:38
+16
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:41
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Правила форума Совет форумчан
Блин, ну шо он такое говорит: "ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборон" - хто МЫ?

Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
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09.04.2022 16:34 Ответить
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:41 Ответить
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Вкрай важливо впродовж найближчих декілька днів перейменувати Україну в Україну-Русь. Це був би важкий удар по ідеології мордора, які кажуть "Киев русский город".

Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле.
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09.04.2022 16:37 Ответить
арестович?люся,це ти?що там в ОПі?
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09.04.2022 16:40 Ответить
Я аргументирую, а ты способен что-то сказать кроме упомянуть арестовича? Какие- то контраргументы. Учись думать. Тупье налезло в интернет и дурь несут. И такие же лайки ставят. Тьфу.
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09.04.2022 16:56 Ответить
Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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09.04.2022 16:42 Ответить
Ты головой думать умеешь по сути? При чем здесь арестович. Арестович сказал то что многие умные люди до него говорили.
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09.04.2022 16:48 Ответить
А ты по сути подумай и скажи почему ты против. Я обосновал, а ты аргументы против. Об арестовиче это очень тупо. А если арестович скажет что земля круглая ты скажешь что квадратная. Думай хоть немного по сути. Или не способен?
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09.04.2022 16:53 Ответить
рашист, иди нах"уй
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09.04.2022 19:06 Ответить
Идеологии мордора пох на твои переименования!
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09.04.2022 16:43 Ответить
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Ляпаешь не понимая простейших вещей в отношении идеолгии. И такие же лайки ставят. Ото фамилию арестовича услышали и тупо как быки на красное.
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09.04.2022 17:07 Ответить
Ніякої русі тут не буде, буде Україна й буде Українізація, вивчення мови й викорінення суржика, хто хоче русі може їхати до роісі.
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09.04.2022 17:15 Ответить
особливо те,що тер.о.,до вторгнення практично не було,бо 200т. на кордоні орків-це до "травневих шашличків",а не до війни!не знаю,як у кого,а у нас вся тер.о. на утриманні у волонтерів(як у 14м)!зброя,екіпіровка-це проблема...про який досвід йдеться?що волонтери все зроблять самі-влада всі лаври присвоє?
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09.04.2022 16:38 Ответить
Так разве только тероборона.деньги на армию -люди скидайте!армии что-то надо -люди помогите
Я согласен свою кормить.так тот же военный сбор????до войны.где гарантия что идёт все куда надо.а сейчас у меня работы нет .что я должен делать.была бы машина ну хоть возил бы кому в помощь,а так хромой,с пузом,да и так здоровья немного не хватает то есть без машины и денег толку с меня пшик.половина вооружения и снаряжения как минимум западные причем не за деньги волонтеров или бюджета Украины а за деньги западных граждан,то есть то же не оплачено грамотным расходом бюджета МО .зато сразу видно по войне кто на что годен на своем рабочем месте
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09.04.2022 17:11 Ответить
За три місяці? А не за 3 дні?

Ми?

Ми - це хто?

Я свого ротного не знаю, хто мені цей Галушкін?

Вечорі 24 лютого з помповими дробовиками та карабінами модних калібрів вже насипали мішки піском на в'їздах до свого населенного пункту під Києвом.

І не пригадую там ніяких галушкіних.
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09.04.2022 16:38 Ответить
Он тебе патроны подносил сколько твой каждый стоит?
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09.04.2022 17:26 Ответить
Якщо це "МИ"-про народ України,то все зрозуміло. А приписувати організацію комусь конкретно не вийде.В перші ж дні неможливо було дочекатися чергу щоб тільки записатися в ТО.Увесь чоловічий склад міст став в чергу.Вже тоді стало зрозуміло,що кацапа ніхто жаліти не буде.Тому вистояли і Київ,і Чернігів,і Харьків,і Маріуполь. Де люди думали,що кацапи наші "брати" чи "сестри",а керівнички чекали на "братній" народ,там ТО і не думали організовувати...
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09.04.2022 19:22 Ответить
І це при тому що за 3 місяці до нападу лише хворі на зелену сліпоту керманичі не бачили неминучість війни .
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09.04.2022 16:41 Ответить
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Вкрай важливо впродовж найближчих декілька днів перейменувати Україну в Україну-Русь. Це був би важкий удар по ідеології мордора, які кажуть "Киев русский город".

Цим ми об'єднаємо наші ******* і минуле. "Як корабель назвеш так він і попливе".
Багато наших проблем в тому, що ми до сих пір не перейменували.
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09.04.2022 16:44 Ответить
Да хватит уже херню нести. Зае...ал.
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09.04.2022 17:19 Ответить
В чем херня? Вы, порохоботы, хоть способны думать и аргументировать?
Порохоботы это одни из самых глупых и вредных в интернете. Неужели в пороха денег не хватило кого-то поумнее нанять.
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09.04.2022 19:18 Ответить
Лейтенант в/ч 64044 Алєксєй Бичков.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….

+79182988362

Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.

Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.

❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
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09.04.2022 16:46 Ответить
Ок.
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09.04.2022 16:50 Ответить
Того глядишь из нас второй Израиль получится (в хорошем смысле)
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09.04.2022 16:48 Ответить
А какой смысл плохой вы имеете ввиду?
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09.04.2022 16:56 Ответить
Не скажу, потому что не хочу обижать. В хорошем - это армия и ************* с огромным арабским миром.
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09.04.2022 17:29 Ответить
Можете еще добавить демократию(иногда зашкаливающую), процветающую экономику ориентированную на собственные силы, крепкую валюту, передовое с/х, созданное в безводье, на песках и камнях и европейский уровень жизни.
А плохое...
Увы-увы, но за каждым сверкающим небоскребом обязательно находится пара-тройка дурно пахнущих мусорных баков. Без них, знаете ли, тоже никак.
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09.04.2022 17:47 Ответить
А зачем вы мне это все перечисляете, если в новости речь о военной сфере? Повыпендриваться? Ну так я скажу вам: без США, вас бы уже в море смыло. Понятно, что вы многого достигли в военном деле и это вызывает уважение, но не забывайте с чего началась ваша демократия и все то что вы перечислили. А в "плохом смысле" я вам даже не начинал еще говорить и не начну, потому что вы дальше своего носа не видите.
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09.04.2022 17:53 Ответить
У вас превратное понимание отношений Израиля и США.
Да, союзники, да, военное сотрудничество, но видимо для вас будет сюрпризом, что оно началось только после 1973 года. До этого Израиль ориентировался на Европу.
Да и сейчас он проводит свою самостоятельную политику, абсолютно идущую вразрез с интересами США, в частности по иранской атомной сделке.
Хотите дам пример того, что такое по настоящему независимая военная политика, с опорой на собственные силы.
В 2016 израильская армия в очередной раз была вынуждена проводить военную операцию в Газе в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы. И по этому поводу срочно запросила дополнительную партию ракет "Геллфайр" для вертолета Апачи. Но президент Барак Хуссейн Обама, до глубины души оскорбленный тем, что немного потрепали "Братьев Мусульман"(не в смысле, что его братья, а в смысле, что ХАМАС в Газе, это Братья Мусульмане), наложил полное вето на поставку этих ракет. А без них Апачи мало чего стоят, можно ставить на прикол. И Израиль за два года разработал свои ракеты - Спайк. Знаете, чем кончилось? Через пару лет США начали импортировать Спайки для своих Апачей. Это я вам про военную сферу, другого не задеваю.
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09.04.2022 18:21 Ответить
У вас там не мусорный бак, а свалка мирового масштаба. Так что засуньте ваши эти "достижения"...
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09.04.2022 17:58 Ответить
ЧМОКИ...!!!

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⠄⠄⢀⣤⣦⣄⡀⣾⣿⣿⣿⠄⣠⣴⣤⡄
⠄⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣮⠻⠟⣡⣾⣿⣿⣿⡇
⠄⠄⠸⣿⣿⣿⣿⣿⠇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⠏⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠄⠄⠄⢸⣿⣿⡿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟
⠄⠄⠄⠄⢿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁
⣤⡀⠄⠄⠈⢿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⠄⠄⣀⣤⡆
⢸⣿⣦⡀⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠄⠄⣠⣾⣿⣿⠇
⠈⣿⣿⣿⣦⠄⠄⠄⢹⣿⠁⠄⠄⢀⣾⣿⣿⣿⡿
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09.04.2022 18:24 Ответить
А я напишу: Израиль одна из самых продажных стран в мире, и по отношению к Украине это очень ясно видно.
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09.04.2022 17:56 Ответить
Хтось тут показав фото тероборони в перший день війни і пізніше. Про тероборону говорив Кривоніс задовго до цього. Українці дивовижні люди. Дякую що Ви є такими. Тримайтесь і перемагайте
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09.04.2022 16:48 Ответить
Tut general ashibajetsa , u nas v Baltijskih stranah uzhe s devenostih sushchestvujet padobnije formirovanija . Naprimer v Latvii eta - Zemessardze . Rjadavoi sastav prihodit na uchenija , ili v svabodoje vremja trenerujetsa , a srednij i vishij komandnij sastav na pastajannoi asnove s zarplatoi kak profii !
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09.04.2022 16:57 Ответить
Это правда. Но просто так на улице стрелковое оружие народу делить, как это было в Кииве, у нас не будет. Процент ваты у нас ещё сликом большой.
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09.04.2022 17:03 Ответить
Киев именно это и спасло.в то время и сейчас скажи кто" Путин приди" забьют до смерти все кто рядом.первый БМП ворвавшийся на Оболонь ********* гопники местные.не военные ,не аваковцы,не тероборона какой в том момент не было по факту,одно офисное начальство только было.а вот Самооборона уже была- это те кого не брали в тероборону,те кому плевать было на нее а путинцев в Киеве мочили именно самобороновцы.граждане Украины,и именно им давали оружие..
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09.04.2022 17:37 Ответить
Да не ошибается он .просто и до этого у галушко успехов -0- а тут в волне информации может и проскочит что типа это его заслуга.хоть в чем то.
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09.04.2022 17:30 Ответить
"саме - ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" - зазначив Юрій Галушкін Джерело: https://censor.net/ua/n3332746"
Ото брехуны.что вы смогли-так те жалкие 6000 о чем сами признали в начале статьи.от остальных отпихивались как могли.а тут люди не просто пошли по требованию души и тела своего а и вы зассали когда орду увидели.что все презики Украины всячески упирались нормальной армии и теробороне,нормальной самозащите граждан в мирное и военное время,и только когда подперло так что уже других шансов не осталось тогда и не устояли.посмотрим после войны рискнут обратно в стойло загнать?
Лично я уверен -рискнут.иначе им- чиновникам -казнокрадам,коррупционерам и изменникам Украины не выжить.та же нацгвардия авакова за небольшим исключением умеет только мирные демонстрации гонять,а поставили их охранять ЧАЭС так они сразу лапки вверх.теперь в плену.так вторую теперь такую же часть нагнали туда же.искренне надеюсь что или не такая "полезная"как первая,что сдала ЧАЭС в момент или что там не будет уже наступления,а грибников они как то отгонят.главное в комнате свет не выключать,шоб спали спокойно.
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09.04.2022 17:02 Ответить
РуZZкие они ведь собрались весь западный демократический мир покорить. Вот в тернете наткнулась на марш русских орков:

Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!

Вот поэтому запад и помогает нам оружием. Как говорят мудрецы: Душите чайник пока он не стал паровозом...
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09.04.2022 17:12 Ответить
Это случайно не затятый рашист Савин Влад,или кацапский фольклер
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09.04.2022 17:39 Ответить
Это кто-то из интеллектуальной элиты, что пишут о русских "попаданцах". Это тысячи шовинистических вариантов. Автора не помню, но этот марш сохранила в блокноте - мне он показался забавным
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09.04.2022 18:03 Ответить
Как красиво сказано"бригадный Генерал галушкин".а правду написать можно по разному.вот написать прямо-командующий теробороны не прославившийся до этого ну ничем , сейчас хвастается как Они все сделали для теробороны.
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09.04.2022 17:18 Ответить
А насчёт уникальности украинской теробороны он почти прав.до этого пожалуй только США, Швейцария и частично Израиль использовали эту тактику .остальные предпочитали тактику ЕС-небольшая,хорошо вооруженная армия.теперь поляки первые сказали-надо чтобы была профессиональная,Большая хорошо вооруженная армия + большая хорошо вооруженная тероборона где служат по принципу швейцарской армии.
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09.04.2022 17:22 Ответить
Галуфан, так це твої военкоми не давали людям зброї не те ша завчасно а навіть 24 лютого? Це вони шукали якісь списки коли люди вимагали зброю бо орки вже були на мостах в Херсонській області? Це ти такий герой що у Нову Каховку вони зайшли без найменшого спротиву об 11 ранку 24 лютого та зайняли без единого пострілу Каховску ГЄС? І зараз ти вихваляєшься унікальним досвідом? Не дай Бог його Европа захоче скопіювати, це ганьба а не організація!
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09.04.2022 17:44 Ответить
Пёс ******, где кацапы заходят, АТОшникав ищут в первую очередь.
А вы ***** , бывших ментов вооружили, и все . А потом орете геноцид, вы обосрались дать людям оружие, вот это геноцид.
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09.04.2022 18:09 Ответить
Так, досвід із серії "як провалити організацію тероборони, щоб вона не стала проблемою для окупантів" - просто колосальний.
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09.04.2022 18:33 Ответить
18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. злотых (почти 1 млрд. долларов США)

Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)

16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32
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09.04.2022 19:04 Ответить
Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности

На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин
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09.04.2022 19:05 Ответить
 
 