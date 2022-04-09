Формирование Сил территориальной обороны – это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна мира, – бригадный генерал Юрий Галушкин

За день до российского вторжения войска теробороны насчитывали всего 6000 профессиональных военных и небольшое количество резервистов. За 1,5 месяца более 110 тысяч патриотов и патриоток Украины вошли в состав Территориальной обороны. Сформировано более 450 добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал на брифинге в Медиацентре Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тероборона стала олицетворением сопротивления украинцев. Феноменом, на который точно не рассчитывали российские захватчики", - отметил Командующий.

Он также подчеркнул, что опыт формирования теробороны - самого молодого рода войск ВСУ - не имеет аналогов в мире.

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"Мы использовали опыт стран-партнеров, в том числе стран-членов НАТО, когда строили силы территориальной обороны. Однако произошедшее за эти 1.5 месяца — это уникальный опыт, которого не имеет ни одна страна. Он будет полезен во всем мире. Это то , что никто в жизни не делал. А именно - мы смогли в короткие сроки мобилизовать более 110 000 человек и поставить их в ряды Сил территориальной обороны, в максимально короткие сроки обеспечить их вооружением и начать их подготовку к выполнению задач", - отметил Юрий Галушкин.

В завершение брифинга бригадный генерал Галушкин отметил мужество и самоотверженность людей, служащих в Силах ТРО.

"Тероборона — это история людей. Каждый случай уникален. Я горжусь украинцами. Каждый день это придает мне эмоциональные силы. Я вижу, как они из гражданских становятся профессиональными военными. Уже почти 100 военнослужащих Сил территориальной обороны отмечены указами Президента Украины государственными наградами", — рассказал командующий.

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