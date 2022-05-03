Лихтенштейн поддержал очередной пакет санкций ЕС против России

Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям ЕС в отношении российских трастов и других видов доверительной собственности.

Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"После внедрения последних санкций ЕС Лихтенштейн в соответствии со своей предыдущей политикой солидарно поддерживает ограничительные меры, принятые ЕС, и таким образом выражает свою готовность также поддерживать экономически обременительные санкции. Таким образом, правительство отмечает, что грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины неприемлемо", - подчеркнули в правительстве.

Ограничения на работу с российскими трастами, а также любыми организациями с доверительной формой управления (например, личными фондами) вошли в пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля.

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Правительство установило переходный период до 29 мая. До этого времени разрешается предоставлять определенные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений.

Правительство Лихтенштейна также запретило экспорт любых банкнот и продажу ценных бумаг гражданам Беларуси или лицам, юридическим лицам или предприятиям, проживающим в Беларуси, включая Центробанк РБ.