УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10115 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 792 8

Ліхтенштейн підтримав черговий пакет санкцій ЄС проти Росії

санкції

Князівство Ліхтенштейн приєдналося до санкцій ЄС щодо російських трастів та інших видів довірчої власності.

Про це йдеться у заяві уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Після впровадження останніх санкцій ЄС Ліхтенштейн, відповідно до своєї попередньої політики, солідарно підтримує обмежувальні заходи, ухвалені ЄС, і таким чином висловлює свою готовність також підтримувати економічно обтяжливі санкції. Таким чином, уряд наголошує, що грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності України є неприйнятним", - наголосили в уряді.

Обмеження на роботу з російськими трастами, а також будь-якими організаціями з довірчою формою управління (наприклад, особистими фондами) увійшли до п'ятого пакету санкцій ЄС, який було запроваджено 8 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала світ посилити санкції проти російських ЗМІ за поширення фейків

Уряд встановив перехідний період до 29 травня. До цього часу дозволяється надавати певні послуги, пов'язані із припиненням існуючих ділових відносин.

Уряд Ліхтенштейну також заборонив експорт будь-яких банкнот і продаж цінних паперів громадянам Білорусі або особам, юридичним особам або підприємствам, які проживають в Білорусі, включаючи Центробанк РБ.

Автор: 

Ліхтенштейн (31) санкції (12043) Євросоюз (13616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хід у відповідь на позбавлення ліхтенштейнців безвізу...
показати весь коментар
03.05.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 18:12 Відповісти
Ліхтенштейно-бандерівці
показати весь коментар
03.05.2022 19:18 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
03.05.2022 18:11 Відповісти
Не будь как Венгрия, будь как Лихтенштейн!
показати весь коментар
03.05.2022 18:17 Відповісти
Теперь россиян и из оффшоров выкинет.
показати весь коментар
03.05.2022 18:19 Відповісти
Князь Ліхтештейну Едуард Олександрович Фальц-Фейн (1912-2018). Був родом з України

"Співпадіння - не думаю"
показати весь коментар
03.05.2022 19:17 Відповісти
Дуже важлива новина..
показати весь коментар
03.05.2022 22:16 Відповісти
 
 