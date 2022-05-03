Ліхтенштейн підтримав черговий пакет санкцій ЄС проти Росії

Князівство Ліхтенштейн приєдналося до санкцій ЄС щодо російських трастів та інших видів довірчої власності.

Про це йдеться у заяві уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Після впровадження останніх санкцій ЄС Ліхтенштейн, відповідно до своєї попередньої політики, солідарно підтримує обмежувальні заходи, ухвалені ЄС, і таким чином висловлює свою готовність також підтримувати економічно обтяжливі санкції. Таким чином, уряд наголошує, що грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності України є неприйнятним", - наголосили в уряді.

Обмеження на роботу з російськими трастами, а також будь-якими організаціями з довірчою формою управління (наприклад, особистими фондами) увійшли до п'ятого пакету санкцій ЄС, який було запроваджено 8 квітня.

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Уряд встановив перехідний період до 29 травня. До цього часу дозволяється надавати певні послуги, пов'язані із припиненням існуючих ділових відносин.

Уряд Ліхтенштейну також заборонив експорт будь-яких банкнот і продаж цінних паперів громадянам Білорусі або особам, юридичним особам або підприємствам, які проживають в Білорусі, включаючи Центробанк РБ.