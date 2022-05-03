Україна закликала світ посилити санкції проти російських ЗМІ за поширення фейків

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють пропаганду і дезінформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС до Всесвітнього дня свободи преси.

"Свобода слова та вільне вираження поглядів завжди були невід'ємними складовими українського суспільства. У 2014 році Росія розпочала війну проти нашої держави і фактично знищила свободу слова на тимчасово окупованих українських територіях. Переслідування журналістів, безпідставні обшуки в приміщеннях редакцій та приватних помешканнях, викрадення та тортури перетворили ці території на т.зв. "інформаційні гетто", - сказано в заяві.

Як зазначається, вторгнення російських військ на територію України 24 лютого ознаменувало новий етап жорстоких репресій проти незалежної журналістики в Україні. За понад два місяці російські загарбники вбили понад двадцять українських та іноземних журналістів. Понад сто регіональних медіа на тимчасово захоплених територіях змушені були припинити роботу через погрози, знищення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації.

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В МЗС нагадують, що нещодавньою жертвою російської збройної агресії стала журналістка Радіо Свобода Віра Гирич, яка була вбита у будинку в центрі Києва, куди влучила російська ракета. "Цей злочин Росія скоїла під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, чим показала своє справжнє ставлення до міжнародних інституцій та основних принципів міжнародного права", - наголошується в заяві.

Поряд із військовою агресією Росія веде інформаційну війну. У списку злочинів РФ проти ЗМІ в Україні – вбивства та викрадення журналістів, обстріли та захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти інформаційних ресурсів.

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"Українські міста, окуповані чи оточені Росією, ізолюються від українського інформаційного простору, там блокується українське мовлення та робота національних інтернет-операторів. На захоплених територіях Росія запускає трансляцію своїх пропагандистських каналів, які використовуються для ще більшої інформаційної експансії, виправдання російського вторгнення та розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - сказано в заяві.

В МЗС нагадують, що Україна разом з міжнародними партнерами координує зусилля для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. "Ми вдячні тим країнам, які припинили мовлення російських пропагандистських ресурсів на своїх територіях. Закликаємо міжнародне співтовариство розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють пропаганду та дезінформацію. Медіа держави-агресора мають бути відрізані від можливостей викривляти факти війни Росії проти України. Висловлюємо вдячність українським та міжнародним журналістам, які у складних умовах, часто ризикуючи власним життям, працюють у зонах бойових дій, аби донести правду про воєнні злочини РФ в Україні", - наголошується в заяві МЗС.