Украина призвала мир усилить санкции против российских СМИ за распространение фейков

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество ужесточать санкции против российских СМИ, распространяющих пропаганду и дезинформацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД ко Всемирному дню свободы прессы.

"Свобода слова и свободное выражение взглядов всегда были неотъемлемыми составляющими украинского общества. В 2014 году Россия начала войну против нашего государства и фактически уничтожила свободу слова на временно оккупированных украинских территориях. Преследование журналистов, безосновательные обыски в помещениях редакций и частных квартирах, похищения, пытки превратили эти территории в так называемые "информационные гетто", - говорится в заявлении.

Вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца российские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации.

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В МИД напоминают, что недавней жертвой российской вооруженной агрессии стала журналистка Радио Свобода Вера Гирич, убитая в доме в центре Киева, куда попала российская ракета. "Это преступление Россия совершила во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое истинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права", - отмечается в заявлении.

Наряду с военной агрессией Россия ведет информационную войну. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине – убийства и похищения журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

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"Украинские города, оккупированные или окруженные Россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинское вещание и работа национальных интернет-операторов. На захваченных территориях Россия запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые используются для еще большей информационной экспансии, оправдания российского вторжения и разжигания межнациональной вражды", - говорится в заявлении.

В МИД напоминают, что Украина вместе с международными партнерами координирует усилия по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. "Мы благодарны тем странам, которые прекратили вещание российских пропагандистских ресурсов на своих территориях. Призываем международное сообщество расширять санкции против российских СМИ, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Медиа государства-агрессора должны быть отрезаны от возможности искажать факты войны России против Украины. Выражаем благодарность украинским и международным журналистам, которые в сложных условиях, часто рискуя собственной жизнью работают в зонах боевых действий, чтобы донести правду о военных преступлениях РФ в Украине", - отмечается в заявлении МИД.