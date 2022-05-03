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Новости Санкции против России
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Украина призвала мир усилить санкции против российских СМИ за распространение фейков

фейк

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество ужесточать санкции против российских СМИ, распространяющих пропаганду и дезинформацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД ко Всемирному дню свободы прессы.

"Свобода слова и свободное выражение взглядов всегда были неотъемлемыми составляющими украинского общества. В 2014 году Россия начала войну против нашего государства и фактически уничтожила свободу слова на временно оккупированных украинских территориях. Преследование журналистов, безосновательные обыски в помещениях редакций и частных квартирах, похищения, пытки превратили эти территории в так называемые "информационные гетто", - говорится в заявлении.

Вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца российские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на камеры раздают на оккупированной Харьковщине украинские продукты как "гуманитарку", а их пропагандисты лгут, что это на Луганщине

В МИД напоминают, что недавней жертвой российской вооруженной агрессии стала журналистка Радио Свобода Вера Гирич, убитая в доме в центре Киева, куда попала российская ракета. "Это преступление Россия совершила во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое истинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права", - отмечается в заявлении.

Наряду с военной агрессией Россия ведет информационную войну. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине – убийства и похищения журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

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"Украинские города, оккупированные или окруженные Россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинское вещание и работа национальных интернет-операторов. На захваченных территориях Россия запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые используются для еще большей информационной экспансии, оправдания российского вторжения и разжигания межнациональной вражды", - говорится в заявлении.

В МИД напоминают, что Украина вместе с международными партнерами координирует усилия по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. "Мы благодарны тем странам, которые прекратили вещание российских пропагандистских ресурсов на своих территориях. Призываем международное сообщество расширять санкции против российских СМИ, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Медиа государства-агрессора должны быть отрезаны от возможности искажать факты войны России против Украины. Выражаем благодарность украинским и международным журналистам, которые в сложных условиях, часто рискуя собственной жизнью работают в зонах боевых действий, чтобы донести правду о военных преступлениях РФ в Украине", - отмечается в заявлении МИД. 

МИД (6984) санкции (11421) СМИ (3840) фейк (683)


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03.05.2022 15:57 Ответить
заборонити їх і крапка!
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03.05.2022 15:58 Ответить
Эстония намерена добиваться восстановления своей территориальной целостности.

Сегодня парламент Эстонии рассмотрит предложение правительства отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией.

С предложением выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», - сказано в пояснительной записке к законодательной новелле.

Речь идёт об уезде Петсеримаа (современный Печорский район Псковской области России), а также пригороде Нарвы, ближайший приграничный населённый пункт Ивангород.

После распада СССР Эстония требовала возвращения своей территории в границах, определённых Тартуским мирным договором 1920 года, однако безрезультатно. Между Россией и Эстонией сейчас нет официального договора о границе. https://t.me/charter97_org/71906 https://t.me/charter97_org/71906

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03.05.2022 15:59 Ответить
Формально правильно. Хотя в российской стороне эстонцев уже нет. А нужна ли им вата оттуда, не знаю. У нас в Латвии после развала СССР была та же ситуация с Абрене (сегодняшнее Питалово).
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03.05.2022 16:21 Ответить
А хіба таке можливе? Наскільки я знаю, однією з головних умов вступу до ЄС є відсутність територіальних претензій до сусідніх держав. Може фейк якись, друже?
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03.05.2022 16:58 Ответить
Хвост от шпроты они получат, а не территории.
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03.05.2022 17:54 Ответить
нет фейкив - есть брехня....
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03.05.2022 16:12 Ответить
Паралельно штрафувати коломойські помийки за брехню, маніпуляції і поливання брудом патріотів під час війни...
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03.05.2022 16:57 Ответить
Для начала хотя бы заблокировать ютуб-каналы пропагандонов.
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03.05.2022 17:32 Ответить
 
 