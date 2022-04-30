РУС
Оккупанты в Мариуполе снимают фейки с музейными экспонатами, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе разграбили краеведческий музей и используют его для фейков.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото, будто это "трофей добытый в бою у украинских военных". На самом деле, эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Похищенная на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой.

Ждем появления "тачанки", пулемета "Максим" или немецкого МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе. Фейкометы – грабители…", - говорится в сообщении.

Оккупанты в Мариуполе снимают фейки с музейными экспонатами, - советник мэра 01

Мариуполь (5742) фейк (692)
Русня вже стверджує, що весь світ фашисти. Воно і не дивно. Якась не до країна, десь там із задворок історіх, щось тявкає. А весь світ до парашки як до алкаша ставиться, який десь на помийці валяється і смердить. А нам казали, що ми ніщіє.... при тому, що за нашу гривню вони платили 3 дерев*яних з буєм. Бензоколонка з відбитою штукатуркою, не більше.
30.04.2022 17:44 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
30.04.2022 17:50 Ответить
І обов'язково книжку Майн кампф!!! Без цього українці спати не лягають!!!
30.04.2022 17:55 Ответить
Когда к делу вступает те кто недавно делали плакаты подвигов советской армии и праздника 9 мая с фотографиями вермахта и есесовцев как советских солдатов, это уже не удивляет.
30.04.2022 18:06 Ответить
Сподіваюсь що Україна рано чи пізно зможе повернути усе награбоване, що зберігається в "Ермітажі" усім країнам світу.
30.04.2022 19:37 Ответить
🤣🤣🤣 та не сміши, там давно копії зберігаються. а оригінальні шедеври по приватним колекціям путлеровських друзів
30.04.2022 20:46 Ответить
30.04.2022 21:35 Ответить
 
 