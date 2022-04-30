Оккупанты в Мариуполе снимают фейки с музейными экспонатами, - советник мэра
Российские оккупанты в Мариуполе разграбили краеведческий музей и используют его для фейков.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото, будто это "трофей добытый в бою у украинских военных". На самом деле, эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Похищенная на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой.
Ждем появления "тачанки", пулемета "Максим" или немецкого МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе. Фейкометы – грабители…", - говорится в сообщении.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!