Окупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами, - радник мера
Російські окупанти в Маріуполі розграбували краєзнавчий музей та використовують його для фейків.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді, ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною біблиотекою.
Чекаємо на появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі. Фейкомети - грабіжники…", - йдеться в повідомленні.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!