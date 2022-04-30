УКР
Окупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами, - радник мера

Російські окупанти в Маріуполі розграбували краєзнавчий музей та використовують його для фейків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді, ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною біблиотекою.

Чекаємо на появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі. Фейкомети - грабіжники…", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські пропагандисти демонструють у Брянську зібрані раніше в зоні бойових дій уламки Байрактарів, - Цаплієнко. ФОТО

Окупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами, - радник мера 01

Маріуполь (3262) фейк (757)
Русня вже стверджує, що весь світ фашисти. Воно і не дивно. Якась не до країна, десь там із задворок історіх, щось тявкає. А весь світ до парашки як до алкаша ставиться, який десь на помийці валяється і смердить. А нам казали, що ми ніщіє.... при тому, що за нашу гривню вони платили 3 дерев*яних з буєм. Бензоколонка з відбитою штукатуркою, не більше.
30.04.2022 17:44 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
30.04.2022 17:50 Відповісти
І обов'язково книжку Майн кампф!!! Без цього українці спати не лягають!!!
30.04.2022 17:55 Відповісти
Когда к делу вступает те кто недавно делали плакаты подвигов советской армии и праздника 9 мая с фотографиями вермахта и есесовцев как советских солдатов, это уже не удивляет.
30.04.2022 18:06 Відповісти
Сподіваюсь що Україна рано чи пізно зможе повернути усе награбоване, що зберігається в "Ермітажі" усім країнам світу.
30.04.2022 19:37 Відповісти
🤣🤣🤣 та не сміши, там давно копії зберігаються. а оригінальні шедеври по приватним колекціям путлеровських друзів
30.04.2022 20:46 Відповісти
30.04.2022 21:35 Відповісти
 
 