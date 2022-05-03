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Новости Война
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В Приднестровье готовят эвакуацию семей офицеров РФ, - Генштаб ВСУ

придністровя

В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", - отметили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в "попытке теракта". ФОТОрепортаж

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+42
Цікаво - А кудою?
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03.05.2022 19:08
+24
а действительно - куда и как и чем эвакуировать будут ?
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03.05.2022 19:10
+21
Как куда? - В Румынию - страну НАТО. Только там спокойно и безопасно.
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03.05.2022 19:15
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Цікаво - А кудою?
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03.05.2022 19:08 Ответить
а действительно - куда и как и чем эвакуировать будут ?
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03.05.2022 19:10 Ответить
Прямі рейси туристичним підводним човном за маршрутом Севастополь-Тирасполь.
Посередині маршруту, - зупинка на оглядини решток затонулого крейсера "Москва".

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03.05.2022 19:20 Ответить
Не, то дорого...
Скоріш за все ось -
""
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03.05.2022 19:45 Ответить
Как куда? - В Румынию - страну НАТО. Только там спокойно и безопасно.
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03.05.2022 19:15 Ответить
Будут договариваться с Украиной, что бы им коридор открыли, взамен на военных с Азовстали
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03.05.2022 22:25 Ответить
А тут треба обережно! З цієї погані станеться сім'ї офіцерів евакуювати і через Україну. А коли ППО їх "приземлить" - підняти крик і плач над "невінноубієннимі". Та і мобілізація в кацапії жвавіше піде. Сподіваюся, що я нагнітаю, але це ж кацапи, вони і своїх не пожаліють.
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03.05.2022 19:23 Ответить
вихід посібників офіцерів рф з оточення не має відрізнятись від виходу з оточення захисників азовсталі...
всі мають повернутись з цих обох оточень
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03.05.2022 19:30 Ответить
через румуно пакестанскую границу ,як казав колись мій знайомий
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03.05.2022 19:44 Ответить
На остров Змеиный, там им самое место.
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03.05.2022 20:08 Ответить
Можем поменять на людей с Мариуполя
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03.05.2022 21:43 Ответить
Молдова их пропускает.. ссцыкуны
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03.05.2022 22:10 Ответить
Значит и от туда попрут
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03.05.2022 19:09 Ответить
Именно так. путлер будет всеми силами отсечь Украину от Черного мря. В ПМР примерно тысяча рашоорков, ожиревших от повышенных выплат и склады. Несколько Байрактаров должны успокоить и склады и в ад рашодебилов отправить. А что на это скажет говзекомандующий?
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03.05.2022 19:20 Ответить
Не знаю, що скаже Зе... Та Залужний скаже, що якщо підірвати склади в Ковбасній, то вибух може бути порівняний з детонацією ядерної бомби в 10 кілотонн (вибух в Хіросимі був 18 кілотонн)... А там наш кордон не далеченько... От і думайте, чи варте воно того.
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03.05.2022 20:23 Ответить
не дарма назвали-дєнь пабєдобєсія,бо біситься
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03.05.2022 19:57 Ответить
100%
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03.05.2022 19:45 Ответить
Нехай пакети залишуть своЇм чоловокам .
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03.05.2022 19:11 Ответить
чемодан-вокзал-тамбовский лес
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03.05.2022 19:12 Ответить
евакуація під землю
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03.05.2022 19:13 Ответить
Що означає "евакуація"? Це що з майном улюбленим? Бо якщо без майна то це просто "масове паломнічєство на родіну".
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03.05.2022 19:14 Ответить
Попутного *** в жопу підарасам, звикли ще за сраліна по чужих краінах розкошувати. *****, турки іх вивезуть автобусами через Румунію
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03.05.2022 19:15 Ответить
Змащують лижі для втечі на запаребрік.
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03.05.2022 19:15 Ответить
Бегите крысы, бегите
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03.05.2022 19:21 Ответить
-А кацапы бегут?… -Бегут!… А ихние самки?… Все бегут!
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03.05.2022 19:22 Ответить
Молдовою молдавією
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03.05.2022 19:25 Ответить
Не вывезут никого, скажут, что Украина помешала эвакуации женщинидетей. Будут использовать эти якобы семьи как прикрытие складов с оружием.
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03.05.2022 19:26 Ответить
Трехсотлетний чан с кизяками продолжает закипать...
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03.05.2022 19:28 Ответить
Будут телепортировать.
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03.05.2022 19:30 Ответить
це підготовка до війни. Придністров'я - зручний плацдарм для ескалації агресії
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03.05.2022 19:31 Ответить
усі родини руських ахфісерів
на руськом бєлом катері
к фуйловай матєрі
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03.05.2022 19:33 Ответить
Мені цікаво:- Чи переймаються в МО створенням нових частин і з'єднань ???
Чи знов очікують шашликів й термінової роздачі зброї ???
Життя,хоч,чомусь вчить ?
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03.05.2022 19:34 Ответить
Методом подкопа?
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03.05.2022 19:39 Ответить
В нас розгортаються нові частини й з'єдання?Чого очікуємо?
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03.05.2022 19:39 Ответить
Є чарівна паличка - користуйся, не заважай.
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03.05.2022 21:04 Ответить
Є чарівна паличка? Користуйся, не заважай.
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03.05.2022 21:10 Ответить
При вийняткоовому запасі дурі, кацапи можуть десантуватися. З них станеться
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03.05.2022 19:42 Ответить
те саме було перед вторгненням в Україну..на донеччині та луганщині..До 9 травня )(уйло біситься і треба показати хоть десь та перемогу. тому і Азовсталь штурмують і інтенсивні бої...і навала орди лізе відусіль.
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03.05.2022 19:55 Ответить
Дак а ******* ? Или у нас до сих пор гуманизм?????
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03.05.2022 22:23 Ответить
Мабуть "метро" у їх там є.
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03.05.2022 22:45 Ответить
 
 