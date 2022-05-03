В Приднестровье готовят эвакуацию семей офицеров РФ, - Генштаб ВСУ

В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", - отметили в Генштабе.

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