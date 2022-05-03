В Приднестровье готовят эвакуацию семей офицеров РФ, - Генштаб ВСУ
В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", - отметили в Генштабе.
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+42 дератизатор
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Посередині маршруту, - зупинка на оглядини решток затонулого крейсера "Москва".
Скоріш за все ось -
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всі мають повернутись з цих обох оточень
Молдовоюмолдавією
на руськом бєлом катері
к фуйловай матєрі
Чи знов очікують шашликів й термінової роздачі зброї ???
Життя,хоч,чомусь вчить ?