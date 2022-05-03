У Придністров'ї готують евакуацію родин офіцерів РФ, - Генштаб ЗСУ
У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", - зазначили в Генштабі.
Топ коментарі
+42 дератизатор
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+24 Вася Шевченко #371210
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+21 Харьков Сумской
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Посередині маршруту, - зупинка на оглядини решток затонулого крейсера "Москва".
Скоріш за все ось -
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всі мають повернутись з цих обох оточень
Молдовоюмолдавією
на руськом бєлом катері
к фуйловай матєрі
Чи знов очікують шашликів й термінової роздачі зброї ???
Життя,хоч,чомусь вчить ?