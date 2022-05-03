У Придністров'ї готують евакуацію родин офіцерів РФ, - Генштаб ЗСУ

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", - зазначили в Генштабі.

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