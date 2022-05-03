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Новини Війна
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У Придністров'ї готують евакуацію родин офіцерів РФ, - Генштаб ЗСУ

придністровя

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: У Придністров’ї "знайшли" дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у "спробі теракту". ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+42
Цікаво - А кудою?
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03.05.2022 19:08
+24
а действительно - куда и как и чем эвакуировать будут ?
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03.05.2022 19:10
+21
Как куда? - В Румынию - страну НАТО. Только там спокойно и безопасно.
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03.05.2022 19:15
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Цікаво - А кудою?
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03.05.2022 19:08 Відповісти
а действительно - куда и как и чем эвакуировать будут ?
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03.05.2022 19:10 Відповісти
Прямі рейси туристичним підводним човном за маршрутом Севастополь-Тирасполь.
Посередині маршруту, - зупинка на оглядини решток затонулого крейсера "Москва".

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03.05.2022 19:20 Відповісти
Не, то дорого...
Скоріш за все ось -
""
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03.05.2022 19:45 Відповісти
Как куда? - В Румынию - страну НАТО. Только там спокойно и безопасно.
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03.05.2022 19:15 Відповісти
Будут договариваться с Украиной, что бы им коридор открыли, взамен на военных с Азовстали
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03.05.2022 22:25 Відповісти
А тут треба обережно! З цієї погані станеться сім'ї офіцерів евакуювати і через Україну. А коли ППО їх "приземлить" - підняти крик і плач над "невінноубієннимі". Та і мобілізація в кацапії жвавіше піде. Сподіваюся, що я нагнітаю, але це ж кацапи, вони і своїх не пожаліють.
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03.05.2022 19:23 Відповісти
вихід посібників офіцерів рф з оточення не має відрізнятись від виходу з оточення захисників азовсталі...
всі мають повернутись з цих обох оточень
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03.05.2022 19:30 Відповісти
через румуно пакестанскую границу ,як казав колись мій знайомий
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03.05.2022 19:44 Відповісти
На остров Змеиный, там им самое место.
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03.05.2022 20:08 Відповісти
Можем поменять на людей с Мариуполя
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03.05.2022 21:43 Відповісти
Молдова их пропускает.. ссцыкуны
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03.05.2022 22:10 Відповісти
Значит и от туда попрут
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03.05.2022 19:09 Відповісти
Именно так. путлер будет всеми силами отсечь Украину от Черного мря. В ПМР примерно тысяча рашоорков, ожиревших от повышенных выплат и склады. Несколько Байрактаров должны успокоить и склады и в ад рашодебилов отправить. А что на это скажет говзекомандующий?
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03.05.2022 19:20 Відповісти
Не знаю, що скаже Зе... Та Залужний скаже, що якщо підірвати склади в Ковбасній, то вибух може бути порівняний з детонацією ядерної бомби в 10 кілотонн (вибух в Хіросимі був 18 кілотонн)... А там наш кордон не далеченько... От і думайте, чи варте воно того.
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03.05.2022 20:23 Відповісти
не дарма назвали-дєнь пабєдобєсія,бо біситься
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03.05.2022 19:57 Відповісти
100%
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03.05.2022 19:45 Відповісти
Нехай пакети залишуть своЇм чоловокам .
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03.05.2022 19:11 Відповісти
чемодан-вокзал-тамбовский лес
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03.05.2022 19:12 Відповісти
евакуація під землю
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03.05.2022 19:13 Відповісти
Що означає "евакуація"? Це що з майном улюбленим? Бо якщо без майна то це просто "масове паломнічєство на родіну".
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03.05.2022 19:14 Відповісти
Попутного *** в жопу підарасам, звикли ще за сраліна по чужих краінах розкошувати. *****, турки іх вивезуть автобусами через Румунію
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03.05.2022 19:15 Відповісти
Змащують лижі для втечі на запаребрік.
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03.05.2022 19:15 Відповісти
Бегите крысы, бегите
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03.05.2022 19:21 Відповісти
-А кацапы бегут?… -Бегут!… А ихние самки?… Все бегут!
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03.05.2022 19:22 Відповісти
Молдовою молдавією
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03.05.2022 19:25 Відповісти
Не вывезут никого, скажут, что Украина помешала эвакуации женщинидетей. Будут использовать эти якобы семьи как прикрытие складов с оружием.
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03.05.2022 19:26 Відповісти
Трехсотлетний чан с кизяками продолжает закипать...
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03.05.2022 19:28 Відповісти
Будут телепортировать.
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03.05.2022 19:30 Відповісти
це підготовка до війни. Придністров'я - зручний плацдарм для ескалації агресії
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03.05.2022 19:31 Відповісти
усі родини руських ахфісерів
на руськом бєлом катері
к фуйловай матєрі
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03.05.2022 19:33 Відповісти
Мені цікаво:- Чи переймаються в МО створенням нових частин і з'єднань ???
Чи знов очікують шашликів й термінової роздачі зброї ???
Життя,хоч,чомусь вчить ?
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03.05.2022 19:34 Відповісти
Методом подкопа?
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03.05.2022 19:39 Відповісти
В нас розгортаються нові частини й з'єдання?Чого очікуємо?
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03.05.2022 19:39 Відповісти
Є чарівна паличка - користуйся, не заважай.
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03.05.2022 21:04 Відповісти
Є чарівна паличка? Користуйся, не заважай.
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03.05.2022 21:10 Відповісти
При вийняткоовому запасі дурі, кацапи можуть десантуватися. З них станеться
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03.05.2022 19:42 Відповісти
те саме було перед вторгненням в Україну..на донеччині та луганщині..До 9 травня )(уйло біситься і треба показати хоть десь та перемогу. тому і Азовсталь штурмують і інтенсивні бої...і навала орди лізе відусіль.
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03.05.2022 19:55 Відповісти
Дак а ******* ? Или у нас до сих пор гуманизм?????
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03.05.2022 22:23 Відповісти
Мабуть "метро" у їх там є.
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03.05.2022 22:45 Відповісти
 
 