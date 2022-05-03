Невероятно тяжелые бои продолжаются на востоке и юге Украины, - Шмыгаль

Украинцы сражаются не просто за землю, а за то, чтобы свободно и счастливо жить на этой земле.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке и юге нашей страны продолжаются невероятно тяжелые бои. Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону, захватить и уничтожить украинские города. Россиянам безразличны наши населенные пункты. Они для них не родные. Поэтому такая жестокость. Поэтому обстрелы жилых домов и убийства мирных людей. Российская армия не понимает, за что и почему она здесь воюет. В отличие от украинской армии и украинского народа", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, украинцы воюют не просто за украинскую землю, а за то, чтобы свободно, благополучно и счастливо жить на этой земле.

"Растить здесь следующие поколения украинцев. И пока россияне грезят прошлым, мы думаем о будущем", - подытожил премьер.

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