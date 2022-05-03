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Новости Война
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Невероятно тяжелые бои продолжаются на востоке и юге Украины, - Шмыгаль

шмигаль

Украинцы сражаются не просто за землю, а за то, чтобы свободно и счастливо жить на этой земле.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке и юге нашей страны продолжаются невероятно тяжелые бои. Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону, захватить и уничтожить украинские города. Россиянам безразличны наши населенные пункты. Они для них не родные. Поэтому такая жестокость. Поэтому обстрелы жилых домов и убийства мирных людей. Российская армия не понимает, за что и почему она здесь воюет. В отличие от украинской армии и украинского народа", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, украинцы воюют не просто за украинскую землю, а за то, чтобы свободно, благополучно и счастливо жить на этой земле.

"Растить здесь следующие поколения украинцев. И пока россияне грезят прошлым, мы думаем о будущем", - подытожил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство и ООН будут координировать действия, направленные на помощь переселенцам, - Шмыгаль на встрече с Гутерришем

Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+31
Боже, поможи нашим захисникам
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03.05.2022 19:38
+17
А якби ви Чонгар не розмінували? було б набагато легше!
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03.05.2022 19:41
+11
Помнится этот Шмыгаль воду в Крым подавать хотел
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03.05.2022 19:43
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І в цьому "майбутньому" москаль має бути, десь між МАМОНТОМ та ПІТЕКАНТРОПОМ!
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03.05.2022 19:38 Ответить
Колись на територіях знищеного лаптєрєйха будуть знаходити рештки іскопаємих окамєнєвших кацапів...

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03.05.2022 19:49 Ответить
Боже, поможи нашим захисникам
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03.05.2022 19:38 Ответить
А якби ви Чонгар не розмінували? було б набагато легше!
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03.05.2022 19:41 Ответить
Нормальна людина вже б давно державну опанувала і не ганьбилася. Собі раду дай, буряте, а не лізь українців повчати.
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03.05.2022 20:52 Ответить
ото й казяться, ски

❗️Bloomberg пишет, что уже завтра (4 мая) в России могут объявить дефолт.

В издании отметили, что у России остались сутки для выплаты долгов иностранным инвесторам. https://t.me/charter97_org/71951
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03.05.2022 19:41 Ответить
хотелось бы но к сожалению заплатили кацапы-Дефолт России мог наступить уже завтра, но банки вовремя получили выплаты. Следующие ожидаются в конце месяца.

Инвесторы за день до истечения срока получили долларовые выплаты России, таким образом страна снова избежала дефолта, который мог наступить 29 мая, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/russia-poised-to-dodge-default-as-clearinghouse-processes-funds?srnd=premium-europe Bloomberg .

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов.

Еще 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, поскольку банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

Агентство отмечает, что несмотря на прохождение платежа в последние часы, в течение следующих недель России может быть сложнее производить такие долговые выплаты.

Следующие долларовые выплаты по долгам РФ должна произвести в конце месяца
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03.05.2022 19:46 Ответить
Шмигаль - ти речник МО? Може кожен повинен займатися своєю справою. Коли покращиться ситауція з дизелем і бензином?
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03.05.2022 19:42 Ответить
Помнится этот Шмыгаль воду в Крым подавать хотел
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03.05.2022 19:43 Ответить
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03.05.2022 19:45 Ответить
‼️ Рекомендую - НОВАЯ МИРОВАЯ ДОКТРИНА
И в этой доктрине украинцы на почётном месте

Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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03.05.2022 19:47 Ответить
В 2014 году - помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады Украины (ВР) VII созыва (2012-2014 год) Романа Чернеги (фракция "УДАР", №23 по списку партии, председатель подкомитета по вопросам защиты прав и свобод человека Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия).

В 2014 году - заместитель начальника главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.

На парламентских выборах в мае 2014 года баллотировался в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец.

В 2015 году безуспешно баллотировался в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова.

С 2015 по 2017 год - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод" (ей принадлежит сеть магазинов "Рукавичка").

С 2017 по 2018 год - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

С 2018 по 2019 год - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

В июне 2019 года рассматривался президентом Владимиром Зеленским как один из кандидатов на должность председателя Львовской ОГА.

Все что нужно знать о продажной тварюке.
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03.05.2022 19:50 Ответить
Не забивай баки патріотичними промовами, сердобольний саботажник.

Із соцмереж:
"Волонтери у Києві кажуть що їх діяльність зараз на стопі, бо нема палива.
Щось мені здається ця зелена влада це навмисно робить."
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03.05.2022 20:09 Ответить
десь промайнуло, що зелені не очікували (як зазвичай) стрімкого повенення такої кількості українців...тому перебої з паливом блд!
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03.05.2022 20:59 Ответить
Прокомментируйте последнее выступление Швец Ю.Б.
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03.05.2022 20:31 Ответить
швец провокатор хватит на него "молится"
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03.05.2022 22:05 Ответить
Я так бачу, що окупанти дуже хотять до 9-го травня організувати ХєрНР та ЗапорНР.
Та буде їм тільки хєр та запор! Слава Україні!
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03.05.2022 20:46 Ответить
Конкретика в Шмигаля - очманіти. Про що була ця "новина"? Чи балабол теж до виборів вже готується?
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03.05.2022 21:00 Ответить
Боже помоги УКРАИНЦАМ сберечь свою землю и разбить русню!
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03.05.2022 21:08 Ответить
 
 