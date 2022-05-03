Невероятно тяжелые бои продолжаются на востоке и юге Украины, - Шмыгаль
Украинцы сражаются не просто за землю, а за то, чтобы свободно и счастливо жить на этой земле.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"На востоке и юге нашей страны продолжаются невероятно тяжелые бои. Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону, захватить и уничтожить украинские города. Россиянам безразличны наши населенные пункты. Они для них не родные. Поэтому такая жестокость. Поэтому обстрелы жилых домов и убийства мирных людей. Российская армия не понимает, за что и почему она здесь воюет. В отличие от украинской армии и украинского народа", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, украинцы воюют не просто за украинскую землю, а за то, чтобы свободно, благополучно и счастливо жить на этой земле.
"Растить здесь следующие поколения украинцев. И пока россияне грезят прошлым, мы думаем о будущем", - подытожил премьер.
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❗️Bloomberg пишет, что уже завтра (4 мая) в России могут объявить дефолт.
В издании отметили, что у России остались сутки для выплаты долгов иностранным инвесторам. https://t.me/charter97_org/71951
Инвесторы за день до истечения срока получили долларовые выплаты России, таким образом страна снова избежала дефолта, который мог наступить 29 мая, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/russia-poised-to-dodge-default-as-clearinghouse-processes-funds?srnd=premium-europe Bloomberg .
В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов.
Еще 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, поскольку банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.
Агентство отмечает, что несмотря на прохождение платежа в последние часы, в течение следующих недель России может быть сложнее производить такие долговые выплаты.
Следующие долларовые выплаты по долгам РФ должна произвести в конце месяца
И в этой доктрине украинцы на почётном месте
Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии
https://youtu.be/dddSg2G0ivM
В 2014 году - заместитель начальника главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.
На парламентских выборах в мае 2014 года баллотировался в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец.
В 2015 году безуспешно баллотировался в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова.
С 2015 по 2017 год - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод" (ей принадлежит сеть магазинов "Рукавичка").
С 2017 по 2018 год - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
С 2018 по 2019 год - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
В июне 2019 года рассматривался президентом Владимиром Зеленским как один из кандидатов на должность председателя Львовской ОГА.
Все что нужно знать о продажной тварюке.
Із соцмереж:
"Волонтери у Києві кажуть що їх діяльність зараз на стопі, бо нема палива.
Щось мені здається ця зелена влада це навмисно робить."
Та буде їм тільки хєр та запор! Слава Україні!