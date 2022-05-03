Неймовірно тяжкі бої тривають на сході та півдні Україні, - Шмигаль

Українці воюють не просто за землю, а за те, щоб вільно та щасливо жити на цій землі.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сході та півдні нашої країни продовжуються неймовірно важкі бої. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, захопити та знищити українські міста. Росіянам байдуже на наші населені пункти. Вони для них не рідні. Тому така жорстокість. Тому обстріли житлових будинків і вбивства мирних людей. Російська армія не розуміє, за що і чому вона тут воює. На відміну від української армії та українського народу", - наголосив він.

За словами Шмигаля, українці воюють не просто за українську землю, а за те, аби вільно, заможно та щасливо далі жити на цій землі.

"Ростити тут наступні покоління українців. І поки росіяни марять минулим, ми думаємо про майбутнє", - підсумував прем'єр.

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