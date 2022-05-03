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Новини Війна
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Неймовірно тяжкі бої тривають на сході та півдні Україні, - Шмигаль

шмигаль

Українці воюють не просто за землю, а за те, щоб вільно та щасливо жити на цій землі.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сході та півдні нашої країни продовжуються неймовірно важкі бої. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, захопити та знищити українські міста. Росіянам байдуже на наші населені пункти. Вони для них не рідні. Тому така жорстокість. Тому обстріли житлових будинків і вбивства мирних людей. Російська армія не розуміє, за що і чому вона тут воює. На відміну від української армії та українського народу", - наголосив він.

За словами Шмигаля, українці воюють не просто за українську землю, а за те, аби вільно, заможно та щасливо далі жити на цій землі.

"Ростити тут наступні покоління українців. І поки росіяни марять минулим, ми думаємо про майбутнє", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд та ООН координуватимуть дії, спрямовані на допомогу переселенцям, - Шмигаль на зустрічі з Гутеррішем

Автор: 

Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+31
Боже, поможи нашим захисникам
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03.05.2022 19:38
+17
А якби ви Чонгар не розмінували? було б набагато легше!
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03.05.2022 19:41
+11
Помнится этот Шмыгаль воду в Крым подавать хотел
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03.05.2022 19:43
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І в цьому "майбутньому" москаль має бути, десь між МАМОНТОМ та ПІТЕКАНТРОПОМ!
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03.05.2022 19:38 Відповісти
Колись на територіях знищеного лаптєрєйха будуть знаходити рештки іскопаємих окамєнєвших кацапів...

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03.05.2022 19:49 Відповісти
Боже, поможи нашим захисникам
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03.05.2022 19:38 Відповісти
А якби ви Чонгар не розмінували? було б набагато легше!
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03.05.2022 19:41 Відповісти
Нормальна людина вже б давно державну опанувала і не ганьбилася. Собі раду дай, буряте, а не лізь українців повчати.
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03.05.2022 20:52 Відповісти
ото й казяться, ски

❗️Bloomberg пишет, что уже завтра (4 мая) в России могут объявить дефолт.

В издании отметили, что у России остались сутки для выплаты долгов иностранным инвесторам. https://t.me/charter97_org/71951
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03.05.2022 19:41 Відповісти
хотелось бы но к сожалению заплатили кацапы-Дефолт России мог наступить уже завтра, но банки вовремя получили выплаты. Следующие ожидаются в конце месяца.

Инвесторы за день до истечения срока получили долларовые выплаты России, таким образом страна снова избежала дефолта, который мог наступить 29 мая, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/russia-poised-to-dodge-default-as-clearinghouse-processes-funds?srnd=premium-europe Bloomberg .

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов.

Еще 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, поскольку банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

Агентство отмечает, что несмотря на прохождение платежа в последние часы, в течение следующих недель России может быть сложнее производить такие долговые выплаты.

Следующие долларовые выплаты по долгам РФ должна произвести в конце месяца
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03.05.2022 19:46 Відповісти
Шмигаль - ти речник МО? Може кожен повинен займатися своєю справою. Коли покращиться ситауція з дизелем і бензином?
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03.05.2022 19:42 Відповісти
Помнится этот Шмыгаль воду в Крым подавать хотел
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03.05.2022 19:43 Відповісти
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03.05.2022 19:45 Відповісти
‼️ Рекомендую - НОВАЯ МИРОВАЯ ДОКТРИНА
И в этой доктрине украинцы на почётном месте

Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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03.05.2022 19:47 Відповісти
В 2014 году - помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады Украины (ВР) VII созыва (2012-2014 год) Романа Чернеги (фракция "УДАР", №23 по списку партии, председатель подкомитета по вопросам защиты прав и свобод человека Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия).

В 2014 году - заместитель начальника главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.

На парламентских выборах в мае 2014 года баллотировался в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец.

В 2015 году безуспешно баллотировался в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова.

С 2015 по 2017 год - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод" (ей принадлежит сеть магазинов "Рукавичка").

С 2017 по 2018 год - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

С 2018 по 2019 год - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

В июне 2019 года рассматривался президентом Владимиром Зеленским как один из кандидатов на должность председателя Львовской ОГА.

Все что нужно знать о продажной тварюке.
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03.05.2022 19:50 Відповісти
Не забивай баки патріотичними промовами, сердобольний саботажник.

Із соцмереж:
"Волонтери у Києві кажуть що їх діяльність зараз на стопі, бо нема палива.
Щось мені здається ця зелена влада це навмисно робить."
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03.05.2022 20:09 Відповісти
десь промайнуло, що зелені не очікували (як зазвичай) стрімкого повенення такої кількості українців...тому перебої з паливом блд!
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03.05.2022 20:59 Відповісти
Прокомментируйте последнее выступление Швец Ю.Б.
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03.05.2022 20:31 Відповісти
швец провокатор хватит на него "молится"
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03.05.2022 22:05 Відповісти
Я так бачу, що окупанти дуже хотять до 9-го травня організувати ХєрНР та ЗапорНР.
Та буде їм тільки хєр та запор! Слава Україні!
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03.05.2022 20:46 Відповісти
Конкретика в Шмигаля - очманіти. Про що була ця "новина"? Чи балабол теж до виборів вже готується?
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03.05.2022 21:00 Відповісти
Боже помоги УКРАИНЦАМ сберечь свою землю и разбить русню!
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03.05.2022 21:08 Відповісти
 
 