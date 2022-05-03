Рашисты переместили в Изюм "Тюльпаны" и "Смерчи", - Генштаб

Российские оккупанты переместили из Белгородской области в Изюм тяжелое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Гентштаба ВСУ.

"Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения росгвардии", - сообщили в Генштабе.

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