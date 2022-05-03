Рашисты переместили в Изюм "Тюльпаны" и "Смерчи", - Генштаб
Российские оккупанты переместили из Белгородской области в Изюм тяжелое вооружение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Гентштаба ВСУ.
"Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения росгвардии", - сообщили в Генштабе.
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як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ
Чи просто озвучили і нехай по наших хлопцях *******?
и это.... когда доскачете до капраза, тогда сможете заявлять про "ничего не значащие катера рашистов".
На юге катера разведывали место для высадки десанта и захвата Бессарабской половины Одесской области (для этого и мост у Затоки параллельно уничтожали), чтобы свободно выходить на оккупацию всей Молдовы и открывать второй фронт... Вчера очень сильно подпортили планы рашистам
Ленд -ліз підкріплення для України
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!