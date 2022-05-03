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Новости Война
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Рашисты переместили в Изюм "Тюльпаны" и "Смерчи", - Генштаб

рф,смерч

Российские оккупанты переместили из Белгородской области в Изюм тяжелое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Гентштаба ВСУ.

"Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения росгвардии", - сообщили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Приднестровье готовят эвакуацию семей офицеров РФ, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6426) Изюм (277)


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Топ комментарии
+27
Выбить х@лана с Изюмского шляха...☠️
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03.05.2022 19:57
+27
Nado tam droni kamikadze vyslat stob posmotreli poblyze sto tam zavezli kacapi
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03.05.2022 19:59
+25
За тюльпаны этих ******* косоглазых нужно ********* по полной.
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03.05.2022 20:05
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кремлевский ***@лан на изюмском шляше проказничает...
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03.05.2022 19:54 Ответить
Выбить х@лана с Изюмского шляха...☠️
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03.05.2022 19:57 Ответить
...и из Белгорода сразу. Чтобы два раза не ходить)
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03.05.2022 20:15 Ответить
одне прохання до наших на Харківщині:
як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ
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03.05.2022 21:16 Ответить
пора?
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03.05.2022 19:58 Ответить
От, новій мішені для байрактарів...
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03.05.2022 19:58 Ответить
Nado tam droni kamikadze vyslat stob posmotreli poblyze sto tam zavezli kacapi
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03.05.2022 19:59 Ответить
Там майже підземне місто під поверхнею: один куй не побачимо, що там, друже...
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03.05.2022 20:56 Ответить
і позиції для смерчів, тюльпанів під землею?
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03.05.2022 21:29 Ответить
Tam umnyje droni.Odni jest im nuzni tocnyje kordinati,u nix samix netu glaz.Trudno ix zasec poskolku dvigatel eletriceski,tixo idut,na pomexi nereagirujet.Drugyje takze kamikadze oni rabotajet luce vsego kogda jest oblaka,on zanimi sprecitsia i smotrit na dobycu, te imejet glaza toze prakticeski nezametni.Udar kak ot javelina
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03.05.2022 21:55 Ответить
О, нові мішені для байрактарів!
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03.05.2022 19:59 Ответить
Харків будуть бомбити сволота...і не тільки
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03.05.2022 20:02 Ответить
Їм вже більше двох місяців ніжно натякають, що в Україні лапотнікам не раді, а вони все лізуть і лізуть, як таргани під тапок.
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03.05.2022 20:02 Ответить
За тюльпаны этих ******* косоглазых нужно ********* по полной.
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03.05.2022 20:05 Ответить
желательно еще в Белгороде, до того как оно пересечет границу
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03.05.2022 20:35 Ответить
Фігово... Як так допустили?... Із самого початку війни було відомо, що Ізюм це стратегічна позиція ..
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03.05.2022 20:07 Ответить
Найважливіша ділянка зараз. Є великий ризик оточення. Сподіваюсь генштаб знає що треба робити.
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03.05.2022 20:13 Ответить
А ти сам на фронті хоч? Якщо ні, то закрий хліборізку.
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03.05.2022 20:13 Ответить
Дурновато якось... До чого цей висєр. Я нажаль вже не можу.
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04.05.2022 09:49 Ответить
ты свой окоп под Изюмом не вырыл, - вот они и прошли!
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03.05.2022 20:18 Ответить
Читай відповідь вище...
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04.05.2022 09:50 Ответить
Де, млять, американські гаубиці, байрактари?
Чи просто озвучили і нехай по наших хлопцях *******?
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03.05.2022 20:08 Ответить
На тебе чекають, без тебе не доїдуть.
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03.05.2022 20:14 Ответить
Так всім класно п... діти, нехай сюди їдуть
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03.05.2022 20:52 Ответить
импортной техникой еще нужно научиться пользоваться, гаубицы и РСЗО это не джавелины, требуют времени для обучения
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03.05.2022 20:18 Ответить
уже давно всему научились
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04.05.2022 21:19 Ответить
Именно сегодня идет попытка высадка десанта катерами. Если возьмут Мариуполь - тебе легче станет?
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03.05.2022 20:19 Ответить
Чого ти ще не в генштабі?
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03.05.2022 20:29 Ответить
Должен довести до сведения местных полувоенных икспердов, что если ГШ сообщил в сводке, что "смерчи" переместили в Изюм, значит ВСУ уже "переместили" эти "смерчи" в завтрашнюю сводку потерь кацапов.
и это.... когда доскачете до капраза, тогда сможете заявлять про "ничего не значащие катера рашистов".
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03.05.2022 20:30 Ответить
Ну дай Боже, щоб наши їх похерачили...
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03.05.2022 21:22 Ответить
это не эксперты а боты - одна пластинка два месяца под разными профилями
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03.05.2022 21:41 Ответить
Будем чекать з нетерпінням відео як ЗСУ смалить тюльпани і смерчі, а рашисти перетворюються на атоми. Дай нам Боже сил втриматись, бережи нас і нашу Україну!
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03.05.2022 20:14 Ответить
Уважаемый, вам надо было идти в военную академию учиться...
На юге катера разведывали место для высадки десанта и захвата Бессарабской половины Одесской области (для этого и мост у Затоки параллельно уничтожали), чтобы свободно выходить на оккупацию всей Молдовы и открывать второй фронт... Вчера очень сильно подпортили планы рашистам
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03.05.2022 20:20 Ответить
На арсеналах давно некурили
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03.05.2022 20:27 Ответить
Похоже их там нет. Уже.
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03.05.2022 20:30 Ответить


Ленд -ліз підкріплення для України
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03.05.2022 20:31 Ответить
А за ночівлю по казармами в Ахтирці та Миколаївні ,хтось під трибунал загримів? П даров совкових ще в армії до хріна.
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03.05.2022 20:34 Ответить
В Ахтырке это было днём...
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03.05.2022 21:24 Ответить
где байрактары и дроны камикадзе?! самое время ипануть по всему этому мордорскому железу
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03.05.2022 20:37 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

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03.05.2022 20:58 Ответить
Я вже в четвертий раз читаю ,оце ,ти хто такий ,ботяра,як шо ботом ******* своїх "ахото",піди ноги помий ,у мусульман сча байрам
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03.05.2022 23:46 Ответить
то може кацапи повернуться в сторону белгорода та продовжать робити хлопки а як ні то дрони камікадзе їм у дупи
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03.05.2022 21:17 Ответить
И шо? Нахера эти такие публикации? Только запугиваете народ. Сообщите, когда раздолбаете эти тюльпаны. Не нервируйте меня!
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03.05.2022 21:44 Ответить
тримайся, Грегорі. це війна. військовим, може, ще страшніше, але вони тримаються.
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03.05.2022 22:47 Ответить
 
 