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Рашисти перемістили до Ізюму "Тюльпани" та "Смерчі", - Генштаб

рф,смерч

Російські окупанти перемістили з Бєлгородської області в Ізюм важке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зведенні Гентштабу ЗСУ.

"Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: У Придністров'ї готують евакуацію родин офіцерів РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) Ізюм (338)


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Топ коментарі
+27
Выбить х@лана с Изюмского шляха...☠️
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03.05.2022 19:57
+27
Nado tam droni kamikadze vyslat stob posmotreli poblyze sto tam zavezli kacapi
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03.05.2022 19:59
+25
За тюльпаны этих ******* косоглазых нужно ********* по полной.
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03.05.2022 20:05
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кремлевский ***@лан на изюмском шляше проказничает...
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03.05.2022 19:54 Відповісти
Выбить х@лана с Изюмского шляха...☠️
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03.05.2022 19:57 Відповісти
...и из Белгорода сразу. Чтобы два раза не ходить)
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03.05.2022 20:15 Відповісти
одне прохання до наших на Харківщині:
як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ
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03.05.2022 21:16 Відповісти
пора?
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03.05.2022 19:58 Відповісти
От, новій мішені для байрактарів...
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03.05.2022 19:58 Відповісти
Nado tam droni kamikadze vyslat stob posmotreli poblyze sto tam zavezli kacapi
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03.05.2022 19:59 Відповісти
Там майже підземне місто під поверхнею: один куй не побачимо, що там, друже...
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03.05.2022 20:56 Відповісти
і позиції для смерчів, тюльпанів під землею?
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03.05.2022 21:29 Відповісти
Tam umnyje droni.Odni jest im nuzni tocnyje kordinati,u nix samix netu glaz.Trudno ix zasec poskolku dvigatel eletriceski,tixo idut,na pomexi nereagirujet.Drugyje takze kamikadze oni rabotajet luce vsego kogda jest oblaka,on zanimi sprecitsia i smotrit na dobycu, te imejet glaza toze prakticeski nezametni.Udar kak ot javelina
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03.05.2022 21:55 Відповісти
О, нові мішені для байрактарів!
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03.05.2022 19:59 Відповісти
Харків будуть бомбити сволота...і не тільки
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03.05.2022 20:02 Відповісти
Їм вже більше двох місяців ніжно натякають, що в Україні лапотнікам не раді, а вони все лізуть і лізуть, як таргани під тапок.
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03.05.2022 20:02 Відповісти
За тюльпаны этих ******* косоглазых нужно ********* по полной.
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03.05.2022 20:05 Відповісти
желательно еще в Белгороде, до того как оно пересечет границу
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03.05.2022 20:35 Відповісти
Фігово... Як так допустили?... Із самого початку війни було відомо, що Ізюм це стратегічна позиція ..
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03.05.2022 20:07 Відповісти
Найважливіша ділянка зараз. Є великий ризик оточення. Сподіваюсь генштаб знає що треба робити.
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03.05.2022 20:13 Відповісти
А ти сам на фронті хоч? Якщо ні, то закрий хліборізку.
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03.05.2022 20:13 Відповісти
Дурновато якось... До чого цей висєр. Я нажаль вже не можу.
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04.05.2022 09:49 Відповісти
ты свой окоп под Изюмом не вырыл, - вот они и прошли!
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03.05.2022 20:18 Відповісти
Читай відповідь вище...
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04.05.2022 09:50 Відповісти
Де, млять, американські гаубиці, байрактари?
Чи просто озвучили і нехай по наших хлопцях *******?
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03.05.2022 20:08 Відповісти
На тебе чекають, без тебе не доїдуть.
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03.05.2022 20:14 Відповісти
Так всім класно п... діти, нехай сюди їдуть
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03.05.2022 20:52 Відповісти
импортной техникой еще нужно научиться пользоваться, гаубицы и РСЗО это не джавелины, требуют времени для обучения
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03.05.2022 20:18 Відповісти
уже давно всему научились
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04.05.2022 21:19 Відповісти
Именно сегодня идет попытка высадка десанта катерами. Если возьмут Мариуполь - тебе легче станет?
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03.05.2022 20:19 Відповісти
Чого ти ще не в генштабі?
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03.05.2022 20:29 Відповісти
Должен довести до сведения местных полувоенных икспердов, что если ГШ сообщил в сводке, что "смерчи" переместили в Изюм, значит ВСУ уже "переместили" эти "смерчи" в завтрашнюю сводку потерь кацапов.
и это.... когда доскачете до капраза, тогда сможете заявлять про "ничего не значащие катера рашистов".
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03.05.2022 20:30 Відповісти
Ну дай Боже, щоб наши їх похерачили...
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03.05.2022 21:22 Відповісти
это не эксперты а боты - одна пластинка два месяца под разными профилями
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03.05.2022 21:41 Відповісти
Будем чекать з нетерпінням відео як ЗСУ смалить тюльпани і смерчі, а рашисти перетворюються на атоми. Дай нам Боже сил втриматись, бережи нас і нашу Україну!
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03.05.2022 20:14 Відповісти
Уважаемый, вам надо было идти в военную академию учиться...
На юге катера разведывали место для высадки десанта и захвата Бессарабской половины Одесской области (для этого и мост у Затоки параллельно уничтожали), чтобы свободно выходить на оккупацию всей Молдовы и открывать второй фронт... Вчера очень сильно подпортили планы рашистам
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03.05.2022 20:20 Відповісти
На арсеналах давно некурили
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03.05.2022 20:27 Відповісти
Похоже их там нет. Уже.
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03.05.2022 20:30 Відповісти


Ленд -ліз підкріплення для України
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03.05.2022 20:31 Відповісти
А за ночівлю по казармами в Ахтирці та Миколаївні ,хтось під трибунал загримів? П даров совкових ще в армії до хріна.
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03.05.2022 20:34 Відповісти
В Ахтырке это было днём...
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03.05.2022 21:24 Відповісти
где байрактары и дроны камикадзе?! самое время ипануть по всему этому мордорскому железу
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03.05.2022 20:37 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

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03.05.2022 20:58 Відповісти
Я вже в четвертий раз читаю ,оце ,ти хто такий ,ботяра,як шо ботом ******* своїх "ахото",піди ноги помий ,у мусульман сча байрам
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03.05.2022 23:46 Відповісти
то може кацапи повернуться в сторону белгорода та продовжать робити хлопки а як ні то дрони камікадзе їм у дупи
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03.05.2022 21:17 Відповісти
И шо? Нахера эти такие публикации? Только запугиваете народ. Сообщите, когда раздолбаете эти тюльпаны. Не нервируйте меня!
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03.05.2022 21:44 Відповісти
тримайся, Грегорі. це війна. військовим, може, ще страшніше, але вони тримаються.
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03.05.2022 22:47 Відповісти
 
 