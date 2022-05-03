Рашисти перемістили до Ізюму "Тюльпани" та "Смерчі", - Генштаб

Російські окупанти перемістили з Бєлгородської області в Ізюм важке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зведенні Гентштабу ЗСУ.

"Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії", - повідомили в Генштабі.

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