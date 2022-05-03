Рашисти перемістили до Ізюму "Тюльпани" та "Смерчі", - Генштаб
Російські окупанти перемістили з Бєлгородської області в Ізюм важке озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зведенні Гентштабу ЗСУ.
"Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".
На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії", - повідомили в Генштабі.
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+27 Александр Владимиров #494775
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як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ
Чи просто озвучили і нехай по наших хлопцях *******?
и это.... когда доскачете до капраза, тогда сможете заявлять про "ничего не значащие катера рашистов".
На юге катера разведывали место для высадки десанта и захвата Бессарабской половины Одесской области (для этого и мост у Затоки параллельно уничтожали), чтобы свободно выходить на оккупацию всей Молдовы и открывать второй фронт... Вчера очень сильно подпортили планы рашистам
Ленд -ліз підкріплення для України
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!