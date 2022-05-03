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Новости Война
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В Долинской на Кировоградщине "прилет" ракеты российских оккупантов, - мэр

ракета,обстріл,фастів

В городе Долинская на Кировоградщине зафиксировали "прилет" ракеты оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Евгений Звездовский, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем прилет ракеты на территории громады! Фото не выставлять! Без паники!" – говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27672) Кировоградская область (640)


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мля, пора уже томагавками жарить русню
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03.05.2022 21:00 Ответить
Коли почне палати сраний Крим і найбільший гнійник Севастополь?! Скільки можна терпіти ці атаки звідти?! Альо зелені чого чекаємо? Чи договорняк не дозволяє?!
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03.05.2022 21:10 Ответить
Чим туди дострілити? Коломойським?
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03.05.2022 21:13 Ответить
Паменять каломоя на 100 Першингов.
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03.05.2022 21:23 Ответить
Може асвальт долетить ...
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03.05.2022 22:47 Ответить
Чекаемо на тебе в вiйскоматi
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03.05.2022 21:36 Ответить
 
 