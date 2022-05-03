В Долинской на Кировоградщине "прилет" ракеты российских оккупантов, - мэр
В городе Долинская на Кировоградщине зафиксировали "прилет" ракеты оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Евгений Звездовский, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем прилет ракеты на территории громады! Фото не выставлять! Без паники!" – говорится в сообщении.
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