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У Долинській на Кіровоградщині "приліт" ракети російських окупантів, - мер

ракета,обстріл,фастів

В місті Долинська на Кіровоградщині зафіксували "приліт" ракети окупантів.

Про це у Facebook повідомив міський голова Євген Звіздовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Над Кіровоградщиною збито дві ворожі ракети, - ОВА

Автор: 

обстріл (28973) Кіровоградська область (577)


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мля, пора уже томагавками жарить русню
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03.05.2022 21:00 Відповісти
Коли почне палати сраний Крим і найбільший гнійник Севастополь?! Скільки можна терпіти ці атаки звідти?! Альо зелені чого чекаємо? Чи договорняк не дозволяє?!
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03.05.2022 21:10 Відповісти
Чим туди дострілити? Коломойським?
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03.05.2022 21:13 Відповісти
Паменять каломоя на 100 Першингов.
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03.05.2022 21:23 Відповісти
Може асвальт долетить ...
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03.05.2022 22:47 Відповісти
Чекаемо на тебе в вiйскоматi
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03.05.2022 21:36 Відповісти
 
 