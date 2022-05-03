У Долинській на Кіровоградщині "приліт" ракети російських окупантів, - мер
В місті Долинська на Кіровоградщині зафіксували "приліт" ракети окупантів.
Про це у Facebook повідомив міський голова Євген Звіздовський, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!" - йдеться в повідомленні.
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