У Долинській на Кіровоградщині "приліт" ракети російських окупантів, - мер

В місті Долинська на Кіровоградщині зафіксували "приліт" ракети окупантів.

Про це у Facebook повідомив міський голова Євген Звіздовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!" - йдеться в повідомленні.

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