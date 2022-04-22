Над Кіровоградщиною збито дві ворожі ракети, - ОВА

Напередодні ввечері в небі над Кіровоградщиною українська ППО збила дві ворожі ракети.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищенням українською ППО двох ворожих ракет. Дякую нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - зазначив він.

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