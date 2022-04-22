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армія рф (16192) Кіровоградщина (532) ракети (3926) Райкович Андрій (28)

Над Кіровоградщиною збито дві ворожі ракети, - ОВА

ракета

Напередодні ввечері в небі над Кіровоградщиною українська ППО збила дві ворожі ракети.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ. 

"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищенням українською ППО двох ворожих ракет. Дякую нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - зазначив він.

Також читайте: Унаслідок обстрілу окупантами аеродрому в Олександрії Кіровоградської області є загиблі та постраждалі

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Топ коментарі
+21
Слава ППО України, вчаться хлопці ))
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22.04.2022 11:34
+8
А ви помітили що стали більше ракет збивати? ціково з чтого би це?
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22.04.2022 11:32
+6
Писали люди в мережі під час тривоги що чули вибухи в різних районах Кропивницького. Тепер знаємо що то наші ППО працювала.
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22.04.2022 11:56
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А ви помітили що стали більше ракет збивати? ціково з чтого би це?
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22.04.2022 11:32 Відповісти
Ракети вже не ті пішли, так і до повітрянних куль дійдуть.
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22.04.2022 11:47 Відповісти
Збивати не стали більше у абсолютній кількості. Стали збивати більший відсоток, бо менше їх пускають.
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22.04.2022 12:39 Відповісти
Странно, а ВПС об этом в своем отчете за вчера ничего не пишет.
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22.04.2022 11:34 Відповісти
Слава ППО України, вчаться хлопці ))
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22.04.2022 11:34 Відповісти
Писали люди в мережі під час тривоги що чули вибухи в різних районах Кропивницького. Тепер знаємо що то наші ППО працювала.
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22.04.2022 11:56 Відповісти
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22.04.2022 12:49 Відповісти
Навіщо посилання на с ru?
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22.04.2022 16:39 Відповісти
Слава війську!
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22.04.2022 14:16 Відповісти
💙💛🇺🇦💪🔱❤️❤️❤️
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22.04.2022 14:21 Відповісти
 
 